Wort zum Riff

Neue Radiosendung aus Cairns bringt das Great Barrier Reef einem weltweiten Publikum näher

Cairns, Queensland – Eine brandneue Radiosendung sorgt auf Cairns FM89.1 für Furore und bringt einem weltweiten Publikum die Wunder des Great Barrier Reef durch unterhaltsame und informative Gespräche über Meereswissenschaften näher.



Wort zum Riff, geleitet von erfahrenen Riffführern und Meerespädagogen Tanja Murphy und Brett Goodban, Lüften jeden Freitag um 10 Uhr Queensland-Zeit live on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience Online at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, YouTube and all other major streaming platforms.

Zusammen haben Tanya und Brett mehr als 20,000 taucht und über 30 Jahre Arbeit am Great Barrier Reef. Jetzt nehmen sie die Zuhörer mit auf einen tiefen Tauchgang zu den merkwürdigsten Lebewesen des Riffs, zu seltsamen und wunderbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, Expertentipps zum Tauchen, Echtzeit-Updates zum Wetter und zur Gesundheit des Riffs sowie zu den neuesten Informationen, wie wir alle zum Schutz dieses Naturwunders beitragen können.



„Unsere Mission ist es, die Meereswissenschaften zugänglich, unterhaltsam und spannend zu machen“, sagte Tanya.



„Egal, ob Sie ein Einheimischer, ein Tourist, ein Taucher oder jemand sind, der einfach das Meer liebt, Sie werden aus jeder Folge etwas mitnehmen – und nebenbei auch ein paar Lacher haben!“



Jede Woche wird das Duo begleitet von führende Wissenschaftler, Riffexperten, indigene Wissensträger und Naturschützer um zu erforschen, was wirklich unter den Wellen vor sich geht – am Riff und darüber hinaus.



Die Zuhörer werden ermutigt, Fragen während der Live-Show per SMS an 0437 835 937 und nehmen Sie an der Unterhaltung teil.

„Angesichts aller Herausforderungen, vor denen das Riff steht – vom Klimawandel über die Wasserverschmutzung bis hin zum Plastikmüll – ist es wichtiger denn je, die Menschen auf dem Laufenden zu halten, sie zu inspirieren und mit diesem unglaublichen Ökosystem zu verbinden“, sagte Brett Goodban.



„Und wenn wir dabei Spaß haben und tolle Geschichten erzählen können – warum nicht?“



Nicht verpassen Wort zum Riff, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or Online at cairnsfm89