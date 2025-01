Wracksuche – mit angehaltenem Atem

Freitauchen Ausbilder Marcus Greatwood kehrt zurück zum GO Tauchshow im März zusammen mit dem NoTanx-Team und werde eine Präsentation über die Wracksuche beim Freitauchen halten, außerdem das ganze Wochenende über Workshops zum Thema Atemanhalten abhalten und die Zero2Hero Freediving Challenge leiten.

Von Großbritannien aus unterrichtet Marcus Freitauchen, führt Menschen zu außergewöhnlichen Orten und fängt deren Schönheit ein durch Fotografie seit 1999. Seine Mission war immer, die Wunder der Ozeane mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.



Nach Jahren des Wettkampf-Freitauchens – in denen er drei nationale Rekorde aufstellte und vier Jahre lang das britische Team vertrat – wechselte Marcus zum Training von Elite-Freitauchern. Unter seiner Anleitung erzielten Athleten fünf Weltrekorde und mehr als 24 nationale Rekorde.



Seit 2011 konzentriert sich Marcus auf die Erkundung abgelegener und herausfordernder Umgebungen und hat sich ab 2016 auf das Freitauchen an extremen Standorten spezialisiert. Die Dokumentation dieser unglaublichen Orte durch Fotografie wurde ein wesentlicher Bestandteil seiner Abenteuer.



Diese Expeditionen brachten neue Herausforderungen mit sich und trieben die Entwicklung innovativer Technologien und Konzepte voran, wobei die Sicherheit stets an erster Stelle stand.

Atemberaubende Wrackerkundung

Die Erkundung von Wracks mit einem einzigen Atemzug war ein wichtiger Schwerpunkt seines Teams. Ziel war es, den Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich sicher am Wrack zu bleiben. Dies ist das Thema seiner Präsentation auf der Tech Stage der Messe.

Zero2Hero-Freitauch-Herausforderung

Die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb, das sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten vor, TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.



Wracksuche - mit angehaltenem Atem 2

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – die einzige Tauch- und Reisemesse für Verbraucher im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, das technische Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

2-für-1-Tickets jetzt erhältlich!

Jetzt Schnäppchen machen – 2-für-1-Tickets für Frühbucher sind jetzt erhältlich, ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kaufen Sie Ihr Ticket vor dem 31. Januar 2025 für 17.50 £ und Ihr Partner, Ihr Ehepartner oder Ihr bester Freund kommen kostenlos mit! Oder warum bringen Sie nicht Ihren nicht tauchenden Kumpel mit, damit er all die Wunder der Unterwasserwelt sehen kann, die er sonst verpasst?

Tatsächlich entspricht das 2-für-1-Angebot einem Ticketpreis von nur £8.75. Und wie immer ist das Parken kostenlos. Kinder unter 16 Jahren fahren kostenlos, also bringen Sie die Kinder zu einem fantastischen Familienausflug mit!