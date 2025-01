Ihr weltweiter Tauchshow-Guide für 2025

Die deutsche Boot Show steht kurz vor dem Start, aber ob Sie sich in Großbritannien befinden (wo es einziger Show!), anderswo in Nordeuropa, dem Mittelmeerraum, Asien, Australien oder den USA, hier ist ein Kalender mit Massenveranstaltungen für Taucher, der Ihnen dabei helfen kann, im Jahr 2025 mit der Community in Kontakt zu bleiben.

In manchen Fällen, insbesondere später im Jahr, sind die Eintrittspreise noch nicht bekannt gegeben worden.

18.-26. JANUAR: Boot Düsseldorf (Internationale Bootsausstellung)

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

(Messe Düsseldorf / C Tillman)

Das Sporttauchen ist nur ein Teil dieser umfassenden jährlichen Handelsmesse, die alles von Booten und Segeln bis hin zu Wassersport abdeckt und interaktive Präsentationen und Ausstellungen bietet.

Der Komplex umfasst einen eigenen Tauchbereich in Halle 12, in dem Tauchausrüstung ausgestellt wird, Unterwasserfotografie Ausrüstung, TAUCHERAUSBILDUNG Ressourcen und Tauchziele.

Besucher können an praktischen Workshops teilnehmen, Live-Demos der neuesten Tauchtechnologie sehen und in den Innenpool eintauchen. Die Blue Innovation Zone ist ein Bereich, der neuen Ideen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Meeresschutz gewidmet ist. Der Eintrittspreis beträgt 21 Euro pro Tag..

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

Veranstaltungsort: Expo Houten, Niederlande

(Duikvaker)

Das zweitägige Duikvaker ist das größte Tauchevent der Niederlande und feiert dieses Jahr seine 33. Ausgabe mit Ausstellungen von Tauchausrüstung und Reisezielen sowie inspirierenden Präsentationen. Die Referenten treten auf vier Bühnen und zwei „Thementischen“ auf und es gibt ein Filmtheater und ein Podcast-Café. Der Tageseintrittspreis beträgt 17.50 Euro.

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

Veranstaltungsort: Bologna Fiere, Bologna, Italien

Dieses italienische Event feiert sein 30. Jahr und verspricht, mehr als 250 Aussteller zu präsentieren, von Herstellern und Lieferanten von Tauchausrüstung bis hin zu Tauchreiseveranstaltern, und eine zentrale Anlaufstelle für alles rund um das Tauchen zu sein. Workshops und Seminare decken alles ab von Unterwasserfotografie den neuesten Fortschritten in der Tauchtechnologie.

Experten geben ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu einem breiten Themenspektrum weiter. In interaktiven Bereichen können Besucher praktische Erfahrungen sammeln, beispielsweise bei Schnuppertauchen oder der Vorführung der Ausrüstung.

Mit mehr als 200 Veranstaltungen, die an den drei Tagen stattfinden, soll die Show ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Tauchern fördern und den Meeresschutz und nachhaltige Tauchpraktiken fördern. Der Eintritt kostet online 14 Euro, für neue Taucher kostenlos.

21.-23. FEBRUAR: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

Veranstaltungsort: Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Die DRT, die größte Tauchmesse in Asien, hat nach eigenen Angaben 2,500 Aussteller und 350,000 Aussteller aus mehr als 65 Ländern. Dies ist keine einzelne Veranstaltung, sondern es finden acht über das Jahr verteilt statt – die anderen finden in Shanghai (21.-23. März), Taiwan (11.-13. April), Shenzhen (27.-29. Juni), Peking (8.-10. August), Philippinen (5.-7. September), Indien (10.-11. Oktober) und Hongkong (12.-14. Dezember) statt.

Den Besuchern bietet sich ein umfangreiches Angebot an Tauchausrüstung, Unterwasserfotografie Gang und Tauchreisen Dienstleistungen mit Seminaren von Experten der Tauchbranche und Live-Demonstrationen. Mehr erfahren.

1.–2. MÄRZ: GO Diving Show (Die britische Tauchshow) Veranstaltungsort: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Großbritannien (Jason Brown / Tauchen gehen) Die GO Diving Show ist ein jährliches Highlight für Taucher in Großbritannien und wird von Jahr zu Jahr größer und beliebter. Sie bietet jede Menge immersive Erlebnisse, darunter interaktive Ausstellungen, Präsentationen einer Reihe anerkannter Tauchexperten und praktische Workshops. Präsentiert die neuesten Fortschritte in der Tauchausrüstung, TAUCHERAUSBILDUNG Ressourcen und Urlaub Reiseziele, GO Diving bietet eine Plattform für potenzielle, neue und erfahrene Taucher, egal ob Freizeit- oder technische Taucher. Es gibt eine umfangreiche Liste an Rednern auf den Bühnen Main, Tech, UK und Photo/Inspiration. Angeführt wird das glanzvolle Lineup dieses Jahr von den TV-Lieblingen Steve Backshall und Monty Halls sowie der NEEMO-Aquanautin Dawn Kernagis. (Jason Brown / Tauchen gehen) Für Besucher, die vor dem 2. Januar kaufen, gibt es ein 1-für-31-Ticketangebot (wobei jedes Ticket für eine Person nur 10.19 £ kostet) sowie kostenlose Parkplätze. Da NAEC so zentral gelegen und leicht zu erreichen ist, bietet es ein ausgesprochen preisgünstiges Erlebnis. Hier mehr erfahren und buchen.

15.-16. MÄRZ: ADEX Ocean Festival / OZTek Australien

Veranstaltungsort: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Australien

Die Tauch- und Reisemesse ADEX (Asia Dive Expo) tut sich mit der OZTek Advanced Diving Conference in Australien zusammen, um eine erste Schnupperveranstaltung zu veranstalten, die für unterschiedliche Geschmäcker gedacht ist. ADEX heißt alle willkommen, von Anfängern und Familien bis hin zu fortgeschrittenen Tauchern, mit speziell zusammengestellten Programmen und Festivitäten, die die Leidenschaft für das Meer wecken sollen, während OZTek den klaren Schwerpunkt auf das technische Tauchen legt. Die Preisgestaltung beinhaltet komplizierte Optionen, aber beginnt bei 10 australischen Dollar.

28.-30. MÄRZ: Mediterranean Diving Show

Veranstaltungsort: Fira de Barcelona, ​​Spanien

(Mittelmeer-Tauchshow)

Diese dreitägige Show, die bisher 25., bietet eine Vielzahl an Tauchausrüstungen, Reisezielen und Workshops. Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an Rednern sowie Schnuppertauchen und Demos im Pool. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro.

4.-6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

Veranstaltungsort: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapur

ADEX feiert 31 sein 2025-jähriges Jubiläum mit einem Schwerpunkt auf Meeresschutz und Unterwasserfotografie. Als eine der größten Tauchmessen im asiatisch-pazifischen Raum deckt sie ein breites Spektrum an Tauchinteressen ab, von Tauchausrüstung und Reisen bis hin zu Unterwasserfotografie, Meeresbiologie, technischem Tauchen und Freitauchen.

Freuen Sie sich auf Live-Auftritte, Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und praktische Aktivitäten beispielsweise mit Unterwasserdrohnen und Tauchsimulatoren.

ADEX legt außerdem Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit durch seine Initiative „Voice of the Ocean“ und die damit verbundene Fotografie- und Videografie-Wettbewerb wird die diesjährigen Themen „Kopffüßer“ und „Tierverhalten“ widerspiegeln. Weitere Informationen finden Sie hier.

22.-25. MAI: Thailand Dive Expo (TDEX)

Veranstaltungsort: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand

(TDEX)

TDEX behauptet, das „echte Tauchzentrum Asiens“ zu sein und läuft seit 2004. Der Schwerpunkt liegt auf dem Tauchtourismus, aber es gibt eine breite Palette von Ausstellern von Reiseveranstaltern bis hin zu Anbietern von Tauchausrüstung. Es gibt auch eine Unterwasserfotografie Wettbewerbe und Ausstellungen sowie Fachvorträge. Mehr dazu auf der Website.

31. MAI – 1. JUNI: Scuba Show

Veranstaltungsort: Long Beach Convention Centre, Long Beach, Kalifornien

(Tauchshow)

Die Scuba Show ist eine der größten und ältesten Tauchmessen in den USA. Auf über 6,500 Quadratmetern Ausstellungsfläche finden sich Hunderte von Ständen, an denen die neuesten Tauchausrüstungen und Reiseziele präsentiert werden. Es gibt Seminare und Kurse, die von in den USA bekannten Branchenexperten abgehalten werden und ein breites Themenspektrum abdecken, das sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Taucher anspricht.

Es gibt ein 68,000 Liter fassendes Becken für Schnuppertauchen sowie andere Aktivitäten für Kinder ab 10 Jahren und eine Party am Samstagabend, die den Gästen eine weitere Gelegenheit bietet, Kontakte zu anderen Tauchern zu knüpfen. Weitere Details finden Sie hier.

13.-15. JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Veranstaltungsort: Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur

MIDE ist der Tauchbranche in Malaysia gewidmet und umfasst Foren, Ausstellungen und Networking-Möglichkeiten. Die Themen reichen vom Meeresschutz bis zur Tauchausbildung und es gibt Unterwasserfotografie Wettbewerbe, Tauchausbildungssitzungen und Vorführungen der neuesten Tauchausrüstung. Der Eintrittspreis beträgt 8 Ringgit (1.45 £)..

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show Veranstaltungsort: Sydney Showground, Sydney, Australien (GO Diving ANZ) Diese Show feierte im Jahr 2024 ein großes Debüt und bietet bei ihrer zweiten Ausgabe auf einer Ausstellungsfläche von 5,000 m² hochmoderne Tauchausrüstung, Unterwasserfotografie und eine bereits schnell wachsende Anzahl an Rednern. Zu den interaktiven Erlebnissen gehören ein großes Schnupperbecken und eine Reihe von praktischen Workshops. Zu den Referenten gehören renommierte Experten aus den verschiedensten Bereichen, von der Bildgestaltung und dem technischen Tauchen bis hin zu Meereslebewesen und Naturschutz. Zu den lokalen Stars aus Australien und Neuseeland gesellen sich eine Reihe internationaler Persönlichkeiten, von denen viele aus dem Fernsehen und aus Filmen bekannt sind. Man muss sich nur die Starbesetzung des letzten Jahres ansehen, um eine Vorstellung vom Kaliber der Redner zu bekommen. Diese familienfreundliche Show möchte Taucher aller Altersgruppen inspirieren und bietet Aktivitäten, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Taucher einbeziehen und weiterbilden. Sie ist ideal, um die Tauchgemeinschaft zu vernetzen und die neuesten Fortschritte und Trends im Tauchen auszutauschen. Mehr erfahren.

17.-19. OKTOBER: Tauchgespräche

Veranstaltungsort: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal

(Tauchgespräche)

Dies ist weniger eine Ausstellung als vielmehr ein Treffen inspirierender Redner – renommierte Taucher, Innovatoren und Unterwasserforscher, die bahnbrechende Projekte und Entdeckungen vorstellen. Das diesjährige Programm wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es werden große Namen dabei sein.

Die Veranstaltung umfasst Präsentationen, Diskussionen und praktische Workshops, bei denen die Teilnehmer von Branchenexperten lernen und in die neueste Tauchtechnologie eintauchen können. Der Veranstalter Dive Portugal empfiehlt, die Teilnahme mit einem Tauchausflug zu kombinieren, wenn Sie von weiter her kommen. Tageskarten kosten 35 Euro und eine Wochenendkarte 50 Euro.

11.-14. NOVEMBER: DEMA-Show

Veranstaltungsort: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

(Nehrams 2020)

DEMA ist eine jährliche Netzwerkveranstaltung für die Tauchbranche mit Seminaren, Workshops, Schulungen und der Präsentation der neuesten Tauchausrüstung und -technologie.

Die von der Diving Equipment & Marketing Association organisierte Veranstaltung ist eine der bedeutendsten internationalen Fachveranstaltungen für die Tauchbranche, obwohl sie im Laufe der Jahre sowohl eine Reise wert ist als auch ein Ort zur Vorstellung neuer Produkte.

Es handelt sich um eine große Veranstaltung mit zahlreichen Seminaren, Workshops und Ausstellungen zu den neuesten Tauchausrüstungen, Technologien und Reisezielen. Sie richtet sich hauptsächlich an Branchenexperten und zieht mehr als 9,000 Teilnehmer und über 500 Hersteller an. Einzelheiten zum Höhepunkt des Tauchmessekalenders des Jahres müssen noch bekannt gegeben werden, aber Sie können Verfolgen Sie hier den Fortschritt.