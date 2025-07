Die besten Atemregler zum Gerätetauchen im Jahr 2025

Scuba Regulatoren haben seit den Anfängen von Jacques Cousteaus Forderung einen langen Weg zurückgelegt Regler. Heute Regler Der Markt bietet fortschrittliche Kolben- und Membrankonstruktionen mit balancierten, unbalancierten und sogar überbalancierten Systemen. Membranstufen sind in kaltem Wasser frostbeständiger, während Kolbenstufen einen höheren Luftstrom und eine längere Lebensdauer bieten. Balancierte erste Stufen sorgen für eine gleichmäßige Atemleistung unabhängig von Flaschendruck oder -tiefe, während unbalancierte Optionen auch für preisbewusste Taucher gut geeignet sind. Wie bei allem im Leben hängt die perfekte Wahl also davon ab, wonach Sie suchen.

Die besten Atemregler im Jahr 2025

Unser Sortiment für 2025 reicht vom Einstiegs- bis zum Profisegment Regulatoren, Preise in GBP und USD. Wir haben 12 aktuelle Modelle anhand von Atemleistung, Kaltwasserzuverlässigkeit, Gewicht, Reisefreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit bewertet. Zu den Marken gehören Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi und Halcyon. Erwarten Sie eine Auswahl an balancierten und Membran- Regulatoren, intuitive Atemregler für die zweite Stufe und schwenkbare Anschlüsse für eine humpelfreie Schlauchführung.

Egal, ob Sie sich auf Kaltwasserausflüge, technisches Tauchen oder leichte Reiseausrüstung vorbereiten, diese Liste hat für jeden etwas zu bieten. Jede Auswahl legt Wert auf die Leistung der ersten und zweiten Stufe: müheloses Atmen, Zuverlässigkeit und praktisches Design für Taucher mit realen Anforderungen.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti – 880 £ / 1185 $

Die Scubapro MK25 EVO und S620 Ti sind solide Ausrüstungen für anspruchsvolle Bedingungen und erfahrene Taucher. Die MK2024 EVO, unser bester Allrounder 25, ist eine balancierte Kolben-Erststufe, die ultraschnellen Luftstrom und gleichmäßige Atmung in jeder Tiefe und bei jedem Flaschendruck ermöglicht. Sie verfügt über fünf Niederdruckanschlüsse an einem schwenkbaren Turm, ideal für technische oder Sidemount-Konfigurationen, sowie zwei Niederdruckanschlüsse.

Scubapro MK25 und S620 Ti

Zusammen mit der zweiten Stufe S620 Ti, die über ein leichtes Volltitan-Gehäuse, einstellbaren Einatemwiderstand und Venturi-Steuerung verfügt, Regler Hervorragend in kaltem und warmem Wasser. Dank Scubapros Extended Thermal Insulating System (XTIS) bleibt es eisbeständig und bietet gleichzeitig erstklassige Atemleistung. Es ist eine solide Langzeitinvestition für Taucher, die Wert auf sanftes, müheloses Einatmen und robuste Haltbarkeit legen.

Vorteile:

Hervorragende Luftzirkulation und Kaltwasserleistung

Titan Leichtigkeit

Nachteile:

Premium-Preis

Nicht das schönste System da draußen

Apeks EVX200 – 792 £ / 1099 $

Der Apeks EVX2024, der Ende 200 auf den Markt kommt, ersetzt den bekannten XTX200 mit sinnvollen Verbesserungen für ambitionierte und technische Taucher. Seine verchromte erste Stufe aus Messing verfügt über integrierte Wärmetauscherrippen, eine gerippte Membranklemme und eine vollständige Umweltabdichtung mit automatischem Verschlussmechanismus (ACD), was ihn besonders widerstandsfähig in kaltem oder schlammhaltigem Wasser macht. Die überbalancierte Membrantechnologie erhöht die Mitteldruckabgabe schneller als der Umgebungsdruck und sorgt so für müheloses Atmen auch in der Tiefe.

Apex EVX200 Regler Stelle den

Die zweite Stufe verfügt über einen einstellbaren Einatemwiderstand, eine Venturi-Steuerung und austauschbare Abluft-T-Stücke zur Blasenrichtung, die besonders für Fotografen nützlich sind. Dies Regler atmet auch bei anspruchsvollen Tiefen und Luftverbrauchsraten reibungslos und sein modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Wartung und Konfiguration. Egal, ob Sie in der Nordsee, an einem schlammigen Wrack oder in kristallklaren kalten Höhlen tauchen, dieser Atemregler bietet konstante Leistung und Zuverlässigkeit unter Druck.

Vorteile:



Extreme Kaltwasserzuverlässigkeit

Modular und wartungsfreundlich

Technisch bereit

Nachteile:



Schwerer als minimalistische Reiseoptionen

Teurer als Einsteigerausrüstung

Atomic Aquatics T3 Titan – 2049 £ / 2370 $

Ja, als Flaggschiff der Atomic Aquatics-Reihe ist es teuer, aber wenn Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Atmungsaktivität ganz oben auf Ihrer Checkliste stehen, ist der Atomic T3 kaum zu schlagen. Dieses ultraleichte, fast vollständig aus Titan gefertigte Regler (nur 771 g) ist für ernsthafte Taucher konzipiert, die oft reisen und in unterschiedlichen Umgebungen tauchen. Die erste Stufe ist ein ausgeglichener Durchflusskolben mit einer abgedichteten Kammer für den Einsatz in kaltem Wasser.

Atomic Aquatics T3 Regler Stelle den

Die zweite Stufe verfügt über Atomics AFC (Automatic Flow Control), die den Venturi bei Tiefenänderungen anpasst. Ein manueller Drehknopf ermöglicht die Feineinstellung der Inhalation. Lebenslange Wartungsintervalle (alle 3 Jahre oder 300 Tauchgänge) erhöhen den langfristigen Wert und machen ihn zur besten Wahl auf unserer Liste für 2024. Die Verarbeitungsqualität ist außergewöhnlich, der Preis macht ihn jedoch zu einer Überlegung wert, wenn Tauchen nicht Ihre Priorität ist.

Vorteile:



Unglaublich leicht

Korrosionsbeständiges Titan

Ausgezeichnete Leistung

Nachteile:



Teuer im Voraus

Teile und Wartung können teuer sein

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 £ / 495 $

Die beste Reise Regler Auf unserer Liste aus dem Jahr 2024 ist sowohl kompakt als auch kältetauglich. Die Mares Ultra 62X + Ultra ADJ Zweitstufe ist ein Favorit unter Tauchern, die hervorragende Leistung in einem leichten, reisefreundlichen Paket wünschen. Die 62X ist die kleinste und leichteste Erststufe von Mares und verfügt über die Auto Sealing Technology (AST), die das Eindringen von Wasser verhindert.

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ Set

Die gepaarte Ultra ADJ-Zweitstufe bietet sanfte Spülung, einstellbaren Atemwiderstand und das Mares Twin Power System zur bedarfsgerechten Erhöhung des Luftstroms. Mit einem Gewicht von knapp 1 kg ist sie ideal für Flugreisen und dennoch überraschend robust bei kälteren Bedingungen. Ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung, Tragbarkeit und Preis, insbesondere für Taucher, die häufig zwischen tropischen und gemäßigten Gewässern pendeln.

Vorteile:



Leicht und reisefreundlich

Solide Kaltwasserfunktionen

Nachteile:



Polycarbonatgehäuse weniger robust

Einstellknöpfe sind mit Handschuhen klein

Scubapro MK17 EVO2 + C370 – 465 £ / 789 $

Die neueste Version des Scubapro MK2024 mit der C17-Zweitstufe kommt Ende 370 auf den Markt und ist ideal für Taucher, die Wert auf Zuverlässigkeit in kaltem Wasser legen, ohne zu viel Geld auszugeben. Sie kombiniert Robustheit mit stromlinienförmigem Design. Die MK17 EVO 2 ist eine balancierte Membran-Erststufe, die gegen Verunreinigungen und Frost abgedichtet ist. Damit ist sie die ideale Wahl sowohl für das Tauchen in gemäßigten als auch in kalten Gewässern.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 Zweite Stufe

Die zweite Stufe des C370 ist kompakt und leicht und ermöglicht dank eines ausbalancierten Ventils und eines einstellbaren Einatemknopfs eine sanfte Atmung. Zwar fehlt ihr die Titan- und Venturi-Steuerung des S600, die Gesamtleistung ist jedoch für den Preis beeindruckend ähnlich. Das geradlinige Design und die hervorragende Verarbeitungsqualität machen dieses Set perfekt für Tauchanfänger, die mit ihrer Ausrüstung wachsen möchten, und Profis, die einen leistungsstarken Ersatzregler suchen.



Vorteile:

Vollständig versiegelt

Leicht und erschwinglich

Reibungslosen Betrieb

Nachteile:

Weniger Tuning-Optionen

Der zweiten Stufe fehlt das High-End-Gefühl

XS Scuba Xplore – 275 £ / 365 $

Der XS Scuba Xplore ist ein preisgünstiger, ausgewogener Membranfilter Regler Das Gerät bietet eine überraschende Leistung für seinen Preis. Es verfügt über Venturi- und Atemwiderstandseinstellungen in der zweiten Stufe, eine Seltenheit in dieser Preisklasse. Die balancierte Membran der ersten Stufe sorgt für einen konstanten Luftstrom unabhängig von Tiefe und Flaschendruck und ist zum Schutz vor kaltem Wasser versiegelt.

XS Scuba Xplore Regler Stelle den

Sein kompaktes Design und die intuitive Bedienung machen es zu einer guten Wahl für Taucher, die zuverlässige Ausrüstung ohne Premium-Preis suchen. Zwar fehlt ihm das Markenprestige von Apeks oder Scubapro, doch Leistungstests zeigen, dass es mit teureren Modellen gleichauf liegt. Ein solider Allrounder für Sporttaucher, denen Funktion wichtiger ist als Glanz.

Vorteile:



Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Einstellbarer Atemaufwand

Kaltwasserversiegelt



Nachteile:



Eingeschränkter Support außerhalb der USA

In Servicekreisen weniger bekannte Marke

SEAC IT500 Ice – 669 £ / 659 $

Das SEAC IT500 Ice ist ein elegantes, modernes Regler Das System vereint Stil mit realistischer Leistung. Die balancierte Membran-Erststufe bietet hervorragende Atmung in verschiedenen Tiefen und ist umweltfreundlich gegen Schlamm und Kälte abgedichtet. Das flache Design mit der einzigartigen T-Form ermöglicht eine einfache Schlauchführung.

SEAC IT500 Ice Reg Set mit Octo

Die zweite Stufe ist kompakt, bietet aber Funktionen wie einen großen Entlüftungsknopf und eine einstellbare Venturi-Steuerung. Was den IT500 auszeichnet, ist sein gleichmäßiger, trockener Luftstrom, selbst bei hoher Belastung oder schnellem Bedarf. Testtaucher bewerten ihn durchweg für Komfort und Atmungsaktivität, insbesondere in mäßig kaltem Wasser. Er ist eine solide Wahl für Freizeit- und fortgeschrittene Taucher, die etwas Zuverlässiges suchen, das sich von den Mainstream-Marken abhebt.

Vorteile:



Ruhiges, gleichmäßiges Atmen

Preis inkl. 2. Stufe Tintenfisch

Kaltwassergeeignet

Nachteile:



Etwas weniger bekannte Marke

Teile sind international möglicherweise schwerer zu finden

Aqualung Helix Pro – 413 £ / 649 $

Der Aqualung Helix Pro wurde für Taucher entwickelt, die Zuverlässigkeit in warmen und kalten Gewässern ohne das Gewicht und den Preis von Spitzenmodellen benötigen. Die überbalancierte Membran-Erststufe ist umweltfreundlich und kompakt, sodass dank des Aqualung-Autoverschlusses alles vollständig trocken bleibt. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht verstauen und bietet dennoch eine reibungslose Leistung.

Aqualung Helix Pro Regler Stelle den

Die zweite Stufe des Helix verfügt über einen Wärmetauscher und bietet auch in der Tiefe einen geringen Atemwiderstand. Dank der übergroßen Bedienelemente ist die Bedienung auch mit Handschuhen einfach. Für Taucher, die kalte Gewässer erkunden oder das ganze Jahr über tauchen möchten, bietet der Helix Pro Sicherheit und Leistung. Besonders attraktiv ist er für Tauchanfänger, die kältetaugliche Ausrüstung suchen, ohne ihr Budget zu sprengen.

Vorteile:



Tolle Kaltwasserfunktionen

Kompakt und gut gebaut

Mittlerer Preis

Nachteile:



Nicht so leicht wie Titanoptionen

ACD erhöht geringfügig die Wartungskomplexität

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 £ / 650 $

Dieses technikfreundliche Setup ist Dive Rites Antwort auf anspruchsvolle Tauchgänge und vielfältige Konfigurationen. Die FT1-Membran-Erststufe verfügt über fünf Niederdruckanschlüsse und einen drehbaren Turm für flexible Schlauchführung, ideal für Side- und Backmount-Setups. Sie ist umgebungsfest abgedichtet und eignet sich daher für kalte oder schlammige Umgebungen.

Dive Rite FT1 und XT2 Zweite Stufe

Die zweite Stufe des XT2 ist leicht, robust und bietet einen gleichmäßigen, einstellbaren Luftstrom: gebaut für Höhlen-, Wrack- und technisches Tauchen. Dive Rite Regulatoren sind für ihre Modularität und Wartungsfreundlichkeit bekannt, und Umbausätze sind weit verbreitet. Obwohl sie nicht so glamourös sind wie einige Mainstream-Marken, wird die XT2/FT1-Kombination von Tauchlehrern und erfahrenen Tauchern für ihr schnörkelloses Design und ihre Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen geschätzt.



Vorteile:



Langlebig und technisch bereit

Kaltversiegelt

Gibt es einen besser aussehenden Regler?

Nachteile:



Weniger Anerkennung im Mainstream

Schwerer als reisespezifische Modelle.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 £ / 390 $

Der Cressi MC9-SC mit der Compact Pro Zweitstufe ist ein leichtes, reisefertiges Regler Das System ist auch in kaltem oder schlammigem Wasser zuverlässig. Die erste Stufe ist ein ausgewogenes Membrandesign mit vollständiger Umweltabdichtung („SC“ steht für Sealed Chamber), was es trotz seiner kompakten Größe zu einem ernstzunehmenden Kandidaten für das Tauchen in kaltem oder gemäßigtem Wasser macht. Mit zwei HD- und vier ND-Anschlüssen bietet es solide Flexibilität bei der Schlauchführung in einem leichten, verchromten Marine-Messinggehäuse.

Cressi MC9 SC und Compact Pro

Die zweite Stufe ist ein pneumatisch balancierter Compact Pro, der sanftes Einatmen, einen Venturi-Schalter zur Begrenzung des freien Atemflusses und einen für einen so kleinen Atemregler überraschend trockenen Atem bietet. Er ist ultraleicht und aus Frostschutzmaterialien gefertigt, was ihn zu einem Favoriten für reisende Taucher macht, die mehr Leistung wünschen, als die meisten nur für Tropen geeigneten Kits bieten.

Vorteile:



Vollständig versiegelt für kaltes Wasser

Leichtgewicht

Ein hervorragendes Preis-

Nachteile:



Leicht plastikartige Haptik

Nicht ideal für technische oder tiefgehende Arbeitslasten

Halcyon H-75P + Halo Zweite Stufe – £720 / $950

Der Traum eines Minimalisten mit robuster, kältebeständiger Herkunft: Die Kombination aus Halcyon H-75P und Halo-Zweitstufe ist die erste Wahl für technische Taucher und Puristen. Die H-75P ist eine leistungsstarke, ausbalancierte Kolben-Erststufe mit einer umweltversiegelten Kammer und einem Schwenkturm für eine saubere Schlauchführung.

Halcyon H-75P und Halo Zweite Stufe

Die Halo-Zweitstufe ist groß, aber dennoch reaktionsschnell, mit präziser Einatmung und Venturi-Steuerung, die selbst bei schlammigen oder eisigen Bedingungen einen zuverlässigen Luftstrom liefert. Alles ist auf Langlebigkeit ausgelegt – weniger bewegliche Teile, überdimensionierte Konstruktion und Kompatibilität mit DIR-Setups. Obwohl sie weder auffällig noch federleicht ist, ist ihr Ruf in Höhlen- und Wrackgemeinschaften unerschütterlich. Ideal für Berufstaucher oder alle, die eine Regler das eine Sache außergewöhnlich gut macht.



Vorteile:



Bombensicher in kaltem/schlammigem Wasser

Einfache Schlauchführung

Vor Ort wartbar

Nachteile:



Sperrige zweite Stufe

Begrenzte Mainstream-Attraktivität außerhalb der Tech-Kreise

Mares Rover 2S – 180 £ / 199 $

Keine Bestenliste wäre ohne den Mares Rover 2S komplett. Für Taucheinsteiger oder alle, die ein unkompliziertes Backup benötigen, bietet dieses Atemregler-Set bewährte Qualität für eine überschaubare Investition. Die kolbenbasierte erste Stufe ist einfach, zuverlässig und nahezu kugelsicher. Die kompakte zweite Stufe verfügt über das Vortex Assisted Design (VAD), das den Atemaufwand auch ohne Benutzereinstellungen reduziert.

Mares Rover 2S

Es ist weder ausbalanciert noch versiegelt und eignet sich daher eher für Warmwasser- und Sporttauchen. Die Atmung ist jedoch deutlich besser, als man bei diesem Preis erwarten würde. Die minimale Anzahl beweglicher Teile bedeutet geringere Wartungskosten und weniger Fehlerquellen. Tauchzentren auf der ganzen Welt nutzen die Rover-Linie aus gutem Grund als ihre Arbeitspferde im Verleih.

Vorteile:



Preiswert und zuverlässig

Pflegeleicht

Gute Atmung für den Preis

Nachteile:



Nicht für kaltes Wasser geeignet

Eingeschränkter Luftstrom bei hoher Nachfrage

Zusammenfassung

Beste Gesamtbewertung: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Nicht das billigste, aber um insgesamt das beste zu sein, ist es nicht möglich. Leistung, Kältebeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen es zu einem herausragenden Paket.



Am besten für kaltes Wasser: Halcyon H-75P + Halo Second Stage – Aus gutem Grund von Technikfreaks geschätzt. Ultimativ frostsicher (und kugelsicher).

Am besten für Profis: Apeks EVX200 – Mit hervorragender Serviceverfügbarkeit, einem vertrauenswürdigen Namen und solider Zuverlässigkeit hat Apeks ein solides Arbeitspferd für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Am besten für Reisen: Mares Ultra 62X + Ultra II – Ultrakompakt, automatische Versiegelung, großartige Leistung auf der ganzen Linie, der Ultra ist reisebereit, wenn Sie es sind.

Bestes Budget: Mares Rover 2S – Solide Leistung, einfache Wartung und ein toller Preis. Der Regler, der einfach immer weitergibt.

Final Word

Die Wahl des richtigen Regler Es bedeutet, abzuwägen, wo Sie tauchen, wie Sie tauchen und wann und wo Sie Ihren Atemregler wahrscheinlich warten lassen. Benötigen Sie eine Umweltversiegelung, Schwenkanschlüsse, Titan oder einfach nur einen zuverlässigen, alltagstauglichen, kugelsicheren Atemregler? Ein gut gewählter Regler verbessert nicht nur den Komfort und die Atmungsaktivität, sondern kann Sie auch jahrelang begleiten.

Halten Sie sich stets an den Wartungsplan des Herstellers, der in der Regel jährlich oder pro protokolliertem Tauchgang durchgeführt wird. Vernachlässigung kann nicht nur zu Ineffizienz, sondern auch zu Fehlfunktionen führen. Neben der Verbesserung der Atmung und Zuverlässigkeit sorgt die Wartung auch für ein beruhigendes Gefühl unter Wasser – und das ist unbezahlbar.

Häufig gestellte Fragen

Ausgewogen vs. unausgewogen: Was soll ich wählen?

Ausgewogen Regulatoren Sie sorgen für eine konstante Leistung, unabhängig vom Flaschendruck oder der Tiefe. Daher lohnt sich die Investition, wenn Sie regelmäßig anspruchsvolle oder tiefe Tauchgänge unternehmen.

Ist Kolben oder Membran besser?

Kolben Regulatoren bieten einen höheren Durchfluss und eine längere Lebensdauer, während Membraneinheiten einfrieren und Verunreinigungen besser widerstehen. Die Wahl hängt stark von Ihrer Tauchumgebung ab.

Wie oft sollte mein Regler gewartet werden?

Die meisten Hersteller empfehlen eine jährliche Wartung oder etwa alle 100 Tauchgänge (dies variiert jedoch). Kaltwasser-, Tech-Tauchen oder Verleih erfordern häufigere Kontrollen, um sicher und wiederverkaufsbereit zu bleiben. Wie bei allem mit beweglichen Teilen ist Inaktivität Ihr Feind. Wenn Sie also nur Ihre regs Lassen Sie Ihre Kinder mindestens einmal im Jahr vor der Abreise im Urlaub untersuchen.