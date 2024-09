„Am Boden zerstört“: Go Dive geht langsam aus

Der Go Dive Scuba Store in Derby muss nach 32 Jahren seinen Betrieb aufgrund schwieriger Geschäftsbedingungen schließen. Allerdings plant der Store, im Laufe des nächsten Monats die zum reduzierten Preis angebotene Ausrüstung abzuverkaufen und das bestehende Schulungs- und Servicegeschäft fortzusetzen, bevor er seine Türen endgültig schließt.

Der Tauchlehrer Mark Hudson gründete 1992 Go Dive im Zentrum von Derby, um eine bereits etablierte PADI-Trainingsschule zu unterstützen.

Das Unternehmen zog mehrmals um und ließ sich 2008 in seinem heutigen, geräumigen Ausstellungsraum in der Nottingham Road nieder. Als einer der größten Tauchshops Großbritanniens präsentiert sich das Unternehmen regelmäßig unter Taucher Ausgezeichnete Einzelhandelsgewinner. Es wurde auch mit einem aktiven Tauchclub verbunden.

Im Jahr 2018 wurde eine neue Partnerschaft zwischen Mark & ​​Alison James und Filialleiter James Parsons gegründet, der 2003 in das Unternehmen eingetreten war, als sie den Besitz und die Leitung des Ladens, des Online-Verkaufs und der Schulung übernahmen. Die James sind auch Direktoren kommerzieller Tauchunternehmen Sicherheitsdatenblatt Marine und MSDS Heritage.

„Wir sind am Boden zerstört, dass es so weit gekommen ist“, erklärten die Eigentümer in einer Begründung zur Schließung. auf der Go Dive-WebsiteSie haben beschlossen, von jetzt an bis zum 6. Oktober einen Räumungsverkauf abzuhalten, bei dem die Kunden gebeten werden, den Code GODIVE40 zu verwenden, um 40 % Rabatt auf Produkte zu erhalten.

Sie hoffen auch, bereits gebuchte Kurse und Ausrüstungswartungen abschließen zu können und werden weiterhin Luftfüllungen anbieten, allerdings werden die Kunden darauf hingewiesen, die Öffnungszeiten zu überprüfen.

„Das Tauchen in Großbritannien hat sich verändert“

„Go Dive ist seit über 30 Jahren Teil der britischen Tauchszene, aber es ist für uns einfach unhaltbar geworden, weiterzumachen“, sagen die Eigentümer. „Das Tauchen in Großbritannien hat sich in dieser Zeit erheblich verändert, und wir haben die Höhen und Tiefen miterlebt … wir verstehen, dass es ein teures Hobby ist, in einer Zeit, in der die Leute weder über das verfügbare Einkommen noch den Luxus der Zeit verfügen, sich diesem Hobby zu widmen …“

„Durch den Brexit und dann Covid gingen nicht nur enorme Einnahmen, sondern auch Kunden verloren, und die Leute kehrten auch nach dem Ende der Lockdowns nicht zum Tauchen zurück.

„Kurz nach Covid führte der Ukraine-Krieg zu einer Lebenshaltungskostenkrise und enormen Energierechnungen, was alles verheerende Auswirkungen hatte. Lange Zeit haben wir weitergemacht und das Geschäft unterstützt, aber leider kann es nicht ewig so weitergehen.

„Facebook Marketplace und eBay spielen zweifellos eine Rolle, aber die Geschwindigkeit, mit der die Leute aufgehört haben, neue Ausrüstung zu kaufen, hat enorme Auswirkungen auf uns gehabt. Wir haben einen sprunghaften Anstieg der Wartung von gebrauchter Ausrüstung erlebt, aber diese Einnahmen allein reichen nicht aus, um ein Geschäft mit einer großen Auswahl an Ausrüstung zu betreiben, die Taucher durchstöbern und ausprobieren können.“

Das Go Dive-Team sagt, es habe kleinere Tauchshops und Tauchbootführer unterstützt und hoffe, dass Taucher aus Großbritannien dies auch weiterhin tun werden. „Wenn Sie keine Luftfüllung bekommen, können Sie nicht tauchen; wenn Sie kein Tauchboot bekommen, ist es viel schwieriger, zum Wrack zu gelangen.“

„Wir möchten wirklich jeden dazu ermutigen, seinen örtlichen Tauchshop aufzusuchen und mit seinem örtlichen Skipper tauchen zu gehen, denn wenn wir nicht aufpassen, wird es in Zukunft kein Tauchen in Großbritannien mehr geben.“

Auch auf Divernet: LONDONS OCEAN LEISURE STORE SCHLIESST, ZWEI TAUCHUNTERNEHMEN IN GROSSBRITANNIEN ERÖFFNEN UND EINES SCHLIESST, SIMPLY SCUBA GEHT WIEDER UNTER