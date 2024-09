Wie Mike 20,000 £ für Sea-Changers gesammelt hat

Mike's Dive Store, Londons größtes Einzelhandelszentrum für Sporttauchen, wurde 2015 einer der ersten Partner der britischen Meeresschutzorganisation Sea-Changers – und seine stetigen finanziellen Beiträge in diesen neun Jahren haben gerade die 20,000-Pfund-Marke erreicht.

Der Laden lädt nicht nur einen Teil seines Gewinns hoch, Meer-Wechsler regelmäßig, ermutigt seine Kunden jedoch auch aktiv, eigene, individuelle Spenden zu leisten.

„Wir haben uns allein aufgrund der Begeisterung von Helen und Rachel für Sea-Changers als unsere Wohltätigkeitsorganisation entschieden“, sagt Mikes Direktor Steve Brown und meint damit die tatkräftigen Mitgründerinnen von Sea-Changers, Helen Webb und Rachel Lopata.

Die beiden Sporttaucher hatten 2010 die Idee, eine Wohltätigkeitsorganisation zu gründen, um Spenden von Tauchern und anderen Meeresnutzern an wertvolle Zwecke zum Meeresschutz weiterzuleiten. Mike's, mit Sitz in Chiswick im Westen Londons, wurde einer der ersten Industriepartner von Sea-Changers – und ist diesem Kurs treu geblieben.

Helen Webb (links) und Rachel Lopata mit einem Küstenspringbrunnen, einem von vielen, die durch ihre Arbeit ermöglicht wurden.

„Heutzutage wird bei Wohltätigkeitsorganisationen zu oft viel Geld verschwendet und erreicht nicht den beabsichtigten Zweck oder die Menschen“, sagt Brown. „Mike wollte eine Organisation auswählen, bei der wir das Gefühl hatten, dass die Menschen wirklich engagiert und interessiert sind und die dafür sorgt, dass das Geld den beabsichtigten Zweck erreicht.“

„Bei Helen und Rachel hatten wir das Gefühl, dass das definitiv der Fall war. Sie sollten stolz auf das sein, was sie geleistet haben, insbesondere während sie andere Jobs hatten.

Umfassendes Engagement

„Anfangs lag der Betrag bei 1 % des Gewinns, aber für den Fall, dass der Gewinn nicht ausreichen sollte, erhöhten wir ihn auf einen jährlichen Abonnement, und jetzt können die Menschen tatsächlich spenden auf der Website . Von bestimmten Sammlungen geben wir einen Prozentsatz und die Leute können entscheiden, ob sie ebenfalls eine Spende beisteuern möchten.“

Mike’s engagiert sich umfassend für die Umwelt, was sich auch in der Wahl der Verpackung für den Versand der Tauchausrüstung an die Kunden widerspiegelt.

„Wir waren eines der ersten Unternehmen der Branche, das ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen verwendete“, sagt Brown. „Alle unsere Bestellungen werden in Papierform verschickt. Taschen, obwohl es uns meist doppelt bis dreimal so viel kostet wie Plastik Taschen würde. Wir haben diesen Wechsel schon vor Jahren vorgenommen.“

Mike's war schon früh dabei, Plastikverpackungen durch Papier zu ersetzen

Eines der Hauptziele von Sea-Changers bestand darin, „Unternehmen, denen die Meeresumwelt am Herzen liegt, die Möglichkeit zu geben, etwas zu bewirken“. Ziel war es, Unternehmen wie dem von Mike die Finanzierung jener Zwecke zu erleichtern, die als besonders hilfsbedürftig gelten.

Seit 2011 hat Sea-Changers eigenen Angaben zufolge über 320 britische Basisprojekte zum Meeresschutz in den Bereichen Forschung, direkte Maßnahmen und Aufklärung mit einem Gesamtbetrag von fast 400,000 Pfund finanziert.

Zu den Empfängern können kleine Gruppen ebenso gehören wie bekannte landesweite Wohltätigkeitsorganisationen. Die Priorität von Sea-Changers liegt jedoch darin, Basis- und Gemeinschaftsgruppen zu befähigen, lokale Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen „ein Sprungbrett für ihr Wachstum“ bieten.

Wie Mike 20,000 £ für Sea-Changers gesammelt hat 7 Wie Mike 20,000 £ für Sea-Changers gesammelt hat 8

Die Projekte müssen sich mit den Ursachen der Bedrohungen und Herausforderungen für den Meeresschutz in Großbritannien befassen, negative Auswirkungen auf die Küsten- und Meeresumwelt und/oder -arten verhindern oder verringern und zum Wissen über die Herausforderungen beitragen.

Ein Beispiel ist Projekt Seegras, das 2013 gegründet wurde. Im darauffolgenden Jahr war Sea-Changers die erste Organisation, die ihm einen Zuschuss gewährte. Diese 500 Pfund zur Finanzierung eines TAUCHERAUSBILDUNG-pack ermöglichte dem Unternehmen die Diversifizierung seiner Unterrichtsmaterialien – und bis 2022 hatte es ein Einkommen von über 800,000 £ und expandierte weltweit.

Schneller Tribut

In der Ehrenliste zum ersten Geburtstag von König Charles III. im letzten Jahr wurden Webb und Lopata für ihre Verdienste um den Meeresschutz zum MBE ernannt. Sie zollten ihrerseits ihren engagierten Freiwilligen, Partnern wie Mike, von denen es mittlerweile 11 gibt, und allen anderen Spendern Tribut.

„Ohne die Hilfe von Unternehmen wie Mike hätten wir keines unserer Ziele im Bereich Meeresschutz erreichen können“, sagt Lopata.

In Mikes

Mikes Tauchshop wurde in den 1990er Jahren vom verstorbenen Mike Calder gegründet. Steve Brown, der seine Tauchkarriere im Roten Meer begonnen und mit ihm zusammengearbeitet hatte, kaufte das Unternehmen nach Calders Tod im Jahr 2009 von der Familie und verkauft weiterhin Tauch-, Freitauch- und Schnorchelausrüstung aller großen Marken. Zum Betrieb gehören auch Mike's Tauchkameras.

Mikes Tauchshop

Mikes Botschaft an die Kunden zu Sea-Changers lautet: „Tauchen Sie ein, unterstützen Sie ein Projekt oder sagen Sie es einfach weiter – jede noch so kleine Aktion hilft, die Ozeane zu schützen, die uns allen so am Herzen liegen.“

Informationen über die neueste Runde der von Sea-Changers finanzierten Projekte finden Sie auf der Website der Wohltätigkeitsorganisation. Website Direkte Spenden an Sea-Changers kann hier gemacht werden.

