Abschaltung: Light & Motion schließt

Der US-amerikanische Hersteller von Tauchlampen Light & Motion stellt nach 35 Jahren seine Geschäftstätigkeit ein. Als einen der „vielen Faktoren“, die zu seiner Entscheidung beigetragen haben, nennt er politische Überlegungen.

„Wir haben einige großartige Produkte geliefert und es genossen, Innovationen zu entwickeln, um Kundenprobleme zu lösen, während wir Produkte in den USA herstellten“, erklärte CEO Daniel Emerson bei der Ankündigung der Schließung. „Die Herausforderungen, ein US-Hersteller zu sein, sind beträchtlich und der politische Wind stand, ungeachtet aller Gerüchte, gegen die US-Produktion, die ihren Niedergang fortsetzt.“

Das Unternehmen stellte Fahrrad-, Foto- und Videolampen sowie Tauchlampen her. „Wir haben unsere Lampen so konzipiert, dass sie viele Jahre lang verwendet werden können“, sagte Emerson. „Wir können keinen Service anbieten, aber einige unserer Händler können Lampen reparieren, darunter Rückstreuung"

Die Unternehmen hatte seinen Sitz in Marina an der kalifornischen Küste und entwarf, entwickelte, vermarktete und unterstützte seine Produkte in einer ehemaligen Reparatur- und Wartungseinrichtung für Hubschrauber.

