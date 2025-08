Die besten tropischen Neoprenanzüge für Ihren Tauchurlaub 2025

Wir schreiben das Jahr 2025 und die Ausrüstung für tropische Taucher hat sich weiterentwickelt und ist nicht mehr nur aus dickem Neopren gefertigt. Anbieter bieten jetzt schlanke, leichte und UV-blockierende Lösungen für Wassertemperaturen ab 26 °C (78 °F) an. Dazu gehören kurze Neoprenanzüge (3 mm oder weniger), die bei Tauchzentren in den Tropen beliebt sind, einteilige Skinsuits im „Stinger-Stil“, Rash-Shirts oder Ganzkörper-Rashguards sowie speziell zum Schutz vor Sonne und Ungeziefer entwickelte Tauchanzüge.

Früher verließen sich Taucher selbst in warmen Gewässern auf 3-mm- oder 5-mm-Anzüge, einfach weil diese verfügbar waren. Heute geht es beim Wärmeschutz in den Tropen weniger um Wärme als vielmehr darum, Sonnenbrand, Abschürfungen, Verletzungen durch Meeresstachel oder leichtes Frieren durch lange Oberflächenpausen zu verhindern. Und natürlich cool auszusehen. Die meisten Rashguards bieten einen Sonnenschutzfaktor von 50+; ein Stinger-Anzug schützt vor Quallen; und eine leichte kurze Neoprenanzug sorgt für ausreichend Isolierung, ohne zu überhitzen, selbst bei langen Bootsfahrten oder Nachttauchgängen.

Unsere Liste der besten tropischen Tauchbekleidung 2025

Unsere Liste mit elf aktuellen Modellen umfasst sowohl Luxus- als auch Budgetmodelle und konzentriert sich ausschließlich auf den Schutz (Wärme, Sonne, Stiche), nicht auf Auftrieb oder eine effektive Kaltwasserisolierung. Die Preise reichen von 11 £/60 $ bis über 80 £/300 $ und reichen vom Rashguard zum Schnorcheln bis zum Neoprenanzug. Wir berücksichtigen Merkmale wie UPF-Wert, recycelte Materialien, Nahtart, Passform oder integrierte Kapuzen, damit Sie für die richtigen Tauchgänge den richtigen Schutz erhalten.

Um es klar zu sagen: Design-Kompromisse sind selbst in warmen Gewässern offensichtlich. Lange Neoprenanzüge bieten volle Wärme und Abriebschutz, können aber zu heiß und einschränkend sein. Kurze Neoprenanzüge sind leichter zu transportieren, lassen aber Arme und Beine frei. Ganzkörper-Rashsuits oder einteilige Skins bieten maximalen Schutz und sind sehr gut verstaubar, haben aber keinen Auftrieb oder Wärmespeicher. Wir versuchen daher, Ihnen die besten Neoprenanzüge aus verschiedenen Kategorien anzubieten.

Fourth Element Hydro Stinger Suit – 80 £ / 110 $

Der Hydro Stinger Suit von Fourth Element wurde speziell für tropisches Tauchen und Schnorcheln entwickelt und ist ein einteiliger Tauchanzug mit langen Armen und Beinen, integrierter Kapuze, Handschuhen und hohem LSF 50+ zum Schutz vor Quallen, Feuerkorallen und Sonnenbrand. Als Teil der Ocean Positive-Reihe wird er aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff hergestellt, hat eine eng anliegende, aber flexible Passform und Flatlock-Nähte, die flach unter einem BCD Geschirr.

Fourth Element Hydro Stinger Anzug

Es bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Sonnenschutz und ist dabei ultraleicht und gut verpackbar. Es bietet zwar nur minimale Wärmeisolierung, bietet aber hervorragende Riffsicherheit und Schutz bei langen Oberflächenintervallen. Ein Favorit für tropische Reisen oder als super kuscheliger Unteranzug bei kälteren Bedingungen.

Vorteile:

Vollständige Hautabdeckung und Stachelschutz

Sonnenschutz mit LSF 50+

Sehr leicht und reisefreundlich

Nachteile:

Keine echte Wärmedämmung, daher spüren Sie die Thermoklinen

Die enge Passform kann sich für manche einschränkend anfühlen, daher ist möglicherweise eine Nummer größer erforderlich

Scubapro Definition 2.5 mm Shorty – 130 £ / 150 $

Scubapro's Definition 2.5 mm shorty Neoprenanzug ist für tropische Gewässer konzipiert und bietet etwas Wärme und Abriebschutz, während es gleichzeitig volle Flexibilität an Armen und Unterschenkeln ermöglicht. Hergestellt aus Nylon-2-Neopren mit geklebten und genähten Nähten, ist der Reißverschluss auf der Rückseite unkompliziert und das Material dehnt sich, um sich leicht anzupassen BCD Geschirre.

Scubapro Definition 2.5 mm Shorty

Der Rumpf ist leicht isoliert, während Schultern und Gliedmaßen beweglich bleiben. Ideal für Nacht- oder Morgentauchgänge und kurze Oberflächenintervalle am Tag. Zu diesem Preis bietet es die optimale Kombination aus Schutz und Packmaß für Reisen in warmen Gewässern.

Vorteile:

Leichte Thermoschicht

Strapazierfähige Nähte

Einfaches An- und Ausziehen



Nachteile:

Kein Sonnen- oder Insektenschutz an Armen/Beinen

Etwas schwereres Urlaubspaket

Aqualung Freeflex Freedive Neoprenanzug 2 mm – 325 £ / 375 $

Aqualungs Freeflex Freedive Wetsuit wurde speziell für Apnoe- und Tropentauchen in warmen Gewässern entwickelt. Es gibt jedoch viele Überschneidungen in diesem Bereich. Der Anzug besteht aus ultraelastischem, erdölfreiem 2-mm-Yamamotoneopren und bietet außergewöhnliche Flexibilität und Passformfreiheit bei maximaler Bewegungsfreiheit unter Wasser. Die untere Hälfte ist mit Glideskin-Beschichtung versehen, die den Widerstand reduziert und die Hydrodynamik verbessert.

Aqualung FREEFLEX Freitauchen Wetsuit 2 mm

Seine minimalistische und dennoch stilvolle Ästhetik, kombiniert mit glatten Nähten und Grafiken, sorgt für Komfort und Eleganz an der Oberfläche und unter Wasser. Obwohl es nicht für das Tauchen mit starker Isolierung oder das Tragen eines BCD Das 2 mm dicke Neopren bietet eine leichte Wärmeschicht und einen guten Abriebschutz in Korallen- oder Felsriffumgebungen. Dies Neoprenanzug dient als Hochleistungsoption für Schnorchler und Freitaucher, die moderate Wärme und eleganten Schutz bei minimalem Volumen wünschen.

Vorteile:

Ultra-elastisches Yamamoto-Neopren verbessert die Bewegungsfreiheit

Untere Glideskin-Paneele verbessern die Hydrodynamik

Stilvolle, minimalistische Konstruktion; guter Abrieb- und UV-Schutz

Nachteile:

Nur leichter Wärmeschutz, bei empfindlicher Haut kann es kalt werden

Kann schneller als erwartet Verschleißerscheinungen aufweisen BCD Gurte

Premiumpreis für leichtere Isolierung

DynamicNord SH‑11 Warmwasser-Hautanzug – 100 £ / 130 $

Der SH-11 von DynamicNord ist ein Warmwasser-„Hautanzug“ aus ultradünnem 1-mm-Kalkstein-Neopren, der speziell für tropische Taucher entwickelt wurde. Mit langen Armen und Beinen bietet er leichten Abrieb und zuverlässigen Sonnenschutz bei deutlich besserer Passform als Lycra und minimiert gleichzeitig Volumen und Auftrieb. Das Ganzkörper-Design mit minimaler Isolierung macht ihn ideal für lange Oberflächenintervalle oder Tauchplätze mit Korallenkratzern und stechenden Tieren.

Dynamic Nord SH-11 Wetsuit

Flatlock-Nähte und recyceltes Neopren machen es reisefreundlich und Reißverschlüsse an Handgelenken/Knöcheln erleichtern das Anziehen. Erhältlich in Herren- und Damenschnitten zum gleichen Preis.

Vorteile:

Ganzkörperabdeckung

Leichtes Neopren bietet Wärme in tropischen Gewässern

Einfaches Packmaß und Gewicht

Nachteile:

Minimale Isolierung, wenn die Temperatur unter 26 °C fällt

Arme/Beine können sich zu kühl anfühlen

Einige Einschränkungen im Vergleich zu Rashguards oder Protektoren

SEAC Carezza 2 mm Ganzanzug – 60 £ / 90 $

Der SEAC Carezza 2mm wurde für Warmwassertauchen, Schnorcheln und Paddelaktivitäten entwickelt Neoprenanzug ist ein leichter, einteiliger Anzug aus doppelt gefüttertem, weichem Neopren. Seine 2 mm Dicke bietet minimale Wärmeisolierung und gleichzeitig hervorragenden Abriebschutz – ideal für warmes tropisches Wasser, wo Korallenkratzer und leichte Kälte im Morgengrauen ein Problem darstellen können.

SEAC Carezza 2mm Full Wetsuit

Ein bequemer Frontreißverschluss und Flachnähte sorgen für Komfort und Bewegungsfreiheit. Der weiche Kragen verhindert Scheuern. PU-Kniepolster sorgen für Strapazierfähigkeit, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dieses Modell ist in Herren- und Damenschnitten und zu günstigen Preisen in Europa und den USA erhältlich.

Perfekt für Taucher, die einen leichten, riffsicheren Schutz ohne Volumen suchen. Es bietet einen angemessenen Wärmepuffer und ist leicht zu verstauen. Obwohl es nicht für den Einsatz mit starker Isolierung gedacht ist, ist es eine ausgezeichnete Wahl für den Alltag in Warmwasserzonen.

Vorteile:

Bequemes und atmungsaktives, doppelt gefüttertes 2-mm-Neopren

Toller Preispunkt

PU-verstärkte Knieschützer schützen vor Riffabrieb beim Training

Nachteile:

Minimale Wärmeisolierung, wenn Ihnen schnell kalt wird

Wasserdichtungen an den Frontreißverschlüssen sind in der Regel nicht so wasserdicht wie an den Rückenreißverschlüssen

Mares Trilastic Steamer Rash Guard – 120 £ / 140 $

Der Mares Trilastic Steamer ist ein einteiliger, durchgehender „Stinger Suit“ aus Nylon und Elasthan mit LSF 50+ Sonnenschutz und Schutz vor Quallen und leichtem Korallenabrieb – ideal für sehr warme tropische Gewässer. Er ist sowohl in Herren- als auch in Damenschnitten erhältlich und lässt sich problemlos als leichte Schicht unter der Tauchausrüstung oder Leihanzügen tragen.

Mares Trilastic Steamer Anzug

Der Anzug besteht aus ultra-elastischem Trilastic-Gewebe (außen glatt, innen weich) und wird mit elastischen Daumen- und Fußbügeln fixiert, um ein Hochrutschen zu verhindern. Flatlock-Nähte minimieren Reibung und sorgen für Komfort bei Oberflächenpausen oder beim Schnorcheln. Obwohl er kein Neopren enthält, ist er atmungsaktiv, schnelltrocknend, gut verstaubar und bietet hervorragenden Hautschutz ohne Überhitzung. Sein LSF 50+ und die glatte, körperbetonte Konstruktion machen ihn ideal für sonnen- und sengfreies tropisches Vergnügen.

Vorteile:

Ganzkörper-UPF 50+-Schutz, minimale Überhitzung

Leicht, schnelltrocknend, ultrakompakt für unterwegs

Flatlock-Nähte und Stege sorgen für Komfort und sicheren Sitz

Nachteile:

Keine Wärmeisolierung, nur minimaler Sonnen-/Scheuerschutz

Eng anliegende Arme, Nacken und Knöchel können sich über längere Zeiträume einschränkend anfühlen

Fourth Element 3mm Xenos Shortie – 165 £ / 225 $

Der Fourth Element Xenos Shortie ist ein 3 mm Neopren Neoprenanzug Maßgeschneidert für Warmwassertauchen und Tauchsafaris. Seine ultra-elastische Konstruktion und das ergonomische Design mit ausgeschnittenen Knöcheln und glatt gefütterten Armen und Beinen machen ihn zu einem der am einfachsten an- und auszuziehenden Neoprenanzüge – ein klarer Vorteil bei einem Tauchurlaub! Der Anzug verfügt über geklebte und blindgenähte Nähte, Thermoflex-Futter am Rumpf, Thermocore-Brustisolierung, interne Knöchelmanschetten, „Hydrolock“-Manschetten am Handgelenk und eine glatte Reißverschlussklappe zur Minimierung von Wassereinlagerungen.

Viertes Element Xenos 3mm Shorty

Der Xenos ist perfekt für tropische Bedingungen geeignet und bietet eine ausgewogene Kombination aus Packmaß, Flexibilität und moderater Wärmepufferung – weit mehr als ein Rashguard, aber leichter als ein Neoprenanzug. Die Hydrolock-Dichtungen und die enge Passform bieten zudem leichten Schutz vor Sonne, Abrieb und Riffkontakt. Obwohl er nicht für anhaltende, kühle Tauchgänge geeignet ist, eignet er sich hervorragend für tropische Gewässer an mehreren Tauchtagen und trocknet zwischen den Tauchgängen schnell.

Vorteile:

Super einfach an- und auszuziehen, ideal für Liveaboard-Setups

Wasserdichte Nähte und Dichtungen minimieren das Ausspülen und erhöhen den Komfort

Leichter Thermokern plus Abrieb-/Sonnenschutz in einem shorty unten stehende Formular

Nachteile:

Keine Armbedeckung, daher besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die oberen Gliedmaßen der Sonne oder Gel ausgesetzt werden.

Etwas höherer Preis im Vergleich zu einfachen 3-mm-Shorties

Kältefester Sharkskin-Komplettanzug mit Reißverschluss hinten – 280 £ / 340 $

Der Sharkskin Chillproof Rear Zip Full Suit ist ein Ganzkörper-Wärmeschutzanzug, der Neopren beim Warmwassertauchen ersetzt oder ergänzt. Hergestellt aus einem patentierten 3-lagigen „Chillproof“-Verbundgewebe bietet er den gleichen thermischen Komfort wie ein 2.5 – 3 mm dicker Neoprenanzug und ist zudem hervorragend winddicht, mit feuchtigkeitsableitendem Fleecefutter, UV-Beständigkeit (UPF 50+) und Abriebschutz. Und das alles ohne den Auftrieb oder das Volumen von Neopren.

Kältefester Ganzkörperanzug aus Haifischhaut

Leicht und neutral schwimmfähig, benötigt es weniger Gewicht zum Tauchen oder Schnorcheln. Der Reißverschluss hinten, der ergonomische 4-Wege-Stretch, die Daumen- und Knöchelbügel sowie die scheuerfesten Nähte machen es bequem und einfach, es in mehreren Schichten oder solo zu tragen. Entwickelt für warme, tropische Gebiete, eignet es sich hervorragend für Bootstauchgänge oder windige Oberflächenintervalle, bei denen Standard-Shorties oder Rashguards zu Auskühlung führen können.

Vorteile:

Winddicht und schnelltrocknend

Ganzkörper-Sonnen-, Abrieb- und Stichschutz in einer einzigen Schicht

Neutraler Auftrieb, leicht und reisefreundlich

Nachteile:

Die Passform muss eng anliegen; selbst eine etwas lockere Passform reduziert die Wärmeeffizienz drastisch

Der Reißverschluss auf der Rückseite ist möglicherweise weniger wasserdicht als Neopren-Alternativen

Mares Flexa Core Shorty – 225 £ / 295 $

Der Mares Flexa Core ist ein Premium-Ultra-Stretch shorty Neoprenanzug Mit integrierter Kapuze, die sich optimal an Warmwassertauchbedingungen anpasst. Sie besteht hauptsächlich aus 3 mm starkem Ultrastretch-Neopren, mit 4 mm starken Einsätzen an Rumpf und Rücken, wo die Wärmespeicherung am wichtigsten ist. Sie bietet etwas mehr Isolierung für alle, denen selbst in tropischen Umgebungen die Kälte zu schaffen macht. Die Kapuze lässt sich nahtlos unter den Mares Flexa Steamer zippen oder dient allein als leichter Wärmepuffer und Sonnenschutz.

Mares Flexa Core Shorty

Glideskin-Dichtungen an Handgelenken und Oberschenkeln minimieren das Erhitzen und sorgen für eine bessere Wärmespeicherung während der Oberflächenpausen. Die Smart Pocket-Befestigung am Oberschenkel bietet optionalen Stauraum, und Griffzonen an den Schultern sorgen für zusätzlichen Komfort unter BCD Träger. Der Flexa Core ist sowohl in Herren- als auch in Damenschnitten erhältlich.

Vorteile:

Strategisches 3/4-mm-Neopren für zusätzliche Wärme

Integrierte Haube und Glideskin-Dichtungen für minimale Oberflächenspülung

Optionale Befestigung der Oberschenkeltasche

Nachteile:

Arme und Unterschenkel sind der Sonne und Stichen ausgesetzt

Könnte für manche in den Tropen etwas zu warm sein

Wasserdichter NeoSkin 1 mm Hautanzug – 150 £ / 190 $

Der Waterproof NeoSkin ist ein 1 mm dicker, ultra-elastischer Neoprenanzug, der Ganzkörperschutz vor Wind und Spritzwasser in tropischen Bedingungen bietet. Dicker als Lycra und dennoch weicher als herkömmliches Neopren, bietet dieser Anzug einen Mittelweg für tropische Taucher, die minimale Isolierung, Sonnen- und Abriebschutz und ein hervorragendes Packmaß suchen. Seine superelastische Konstruktion, der anatomische Schnitt für Männer und Frauen, Flatlock-Nähte, der YKK Vislon-Rückenreißverschluss und die Daumen-/Knöchelschlaufen erleichtern das An- und Ausziehen.

Wasserdichtes Neoskin Wetsuit

Obwohl NeoSkin nicht für eine besonders hohe Wärmeisolierung ausgelegt ist, bietet es eine sanfte Wärme, die Lycra übertrifft – und das ohne Auftrieb. Es schützt Ihren Körper bei langen Oberflächenstopps oder Bootstransfers. Ideal für Riffe, bietet es wichtigen Hautschutz beim Segeln oder Schnorcheln und lässt sich bei Bedarf bequem unter dickeren Anzügen tragen. Die plastikfreie Verpackung und die Passform von Waterproof (3XS bis 3XL) unterstreichen das umweltfreundliche, reisefreundliche Design.

Vorteile:

Leicht und ultraflexibel

Einfaches An- und Aussteigen

Fester Haut- und Sonnenschutz

Nachteile:

Minimale Wärmedämmung

Flatlock-Nähte sind nicht wasserdicht; während der Oberflächenpausen kann es zu einer leichten Spülung kommen

Aqualung Hydroflex 3 mm Shorty – 149 £ / 165 $

Hydroflex 3 mm von Aqualung shorty Bietet mehr Isolierung für Rumpf und Oberschenkel und lässt Arme und Unterschenkel frei. Geklebte und blindgenähte Nähte und Verschleißeinsätze machen es langlebig, bequem und taucherfreundlich.

Aqualung Hydroflex Shorty

Ideal für tropische Gebiete mit frühmorgendlicher Kälte oder wo plötzlich Thermoklinen auftreten können. Es schützt vor Kratzern am Riff, ohne zu überhitzen. Etwas schwerer als Rashguards und Lycra-Varianten, aber dennoch reisefreundlich.

Vorteile:

Bescheidener Wärmepuffer

Robuste Konstruktion für Untergurte

Guter Riffschutz

Nachteile:

Arme und Beine nackt

Sperriger als Skinsuits

Die beste Urlaubs-Tauchbekleidung

Bestes tropisches Gesamtergebnis Wetsuit 2025:



DynamicNord SH‑11 Warmwasser-Hautanzug

Weich, federleicht und ultra-packbar, dieser Stinger-Anzug nimmt kaum Platz in Ihrem beutel und bietet gleichzeitig gerade genug Isolierung, um Sie durch eine vorbeiziehende Thermokline zu bringen. Ideal für Taucher, die zwischen Booten, Stränden und Zielen hin- und herspringen, ohne viel Geld ausgeben zu wollen.

Am besten für minimalen Schutz:

Fourth Element Hydro Stinger Anzug

Perfekt für Taucher, denen schnell heiß wird, oder Schnorchler, die nur UV- und Stichschutz benötigen. Leicht, schnell trocknend und glatt genug, um als Basisschicht unter dickeren Anzügen zu dienen.

Am besten für diejenigen, die leicht chillen:

Aqualung FREEFLEX Freitauchen Wetsuit 2 mm

Dieser Anzug wurde für ernsthafte Freitaucher entwickelt, eignet sich aber auch hervorragend zum Gerätetauchen. Dank seiner engen Passform und des ultra-elastischen Neoprens bietet er für seine Dicke eine überraschend robuste Wärmespeicherung.

Am besten für Reisen:

Fourth Element 3mm Xenos Shortie

Ein brillanter Allrounder: warm genug für die meisten tropischen Tauchgänge, ultrabequem, leicht an- und auszuziehen und langlebig. Liveaboard-freundlich, von Tauchzentren zugelassen und stilvoll, ohne protzig zu sein.

Am besten fürs Budget:

Seac Carezza 2mm Ganzanzug

Bei diesem Preis wäre es fast schon unhöflich, das nicht zu tun. Für einen Ganzkörperanzug überraschend flexibel, bietet er guten Rundum-Schutz für Haut und Sonne mit leichter Wärmepufferung. Kein Schnickschnack, aber auch kein Unsinn.

Final Word

Die Wahl des richtigen tropischen Neoprenanzug Bei der Wahl eines Rashguards kommt es darauf an, die Funktion den Bedingungen und dem persönlichen Geschmack anzupassen. In Wasser mit 26 °C oder mehr ist der Wärmebedarf normalerweise relativ gering, der Hautschutz vor Sonne, Abschürfungen und Insekten ist jedoch hoch. Ein Rashguard oder Stinger Suit ist ideal, wenn Sie an Tauchplätzen Quallen ausgesetzt sind oder lange an der Oberfläche warten oder vom Ufer aus schwimmen müssen; kurze Neoprenanzüge bieten zusätzlichen Schutz für alle, die ihn benötigen. Oft ist eine Kombination die beste Lösung: ein leichter, aber sonnenschützender Anzug für tagsüber und Neopren für später am Tag. Und eine Kombi, falls es unerwartet kühl wird. Das macht das Packmaß umso wichtiger!

Beim Kauf sollten Sie auf die Nahtart (Flatlock oder geklebt), den UV-Schutzfaktor und die Elastizität des Materials achten, um den Tragekomfort unter Tauchgurten zu gewährleisten. Mit sorgfältiger Auswahl und Sorgfalt sind Sie in Ihrem Tauchurlaub 2025 und darüber hinaus geschützt und stilvoll unterwegs.

Häufig gestellte Fragen

F1: Welche Dicke Neoprenanzug ist am besten für tropisches Tauchen geeignet?

Wir kommen immer wieder auf persönlichen Geschmack und Komfort zurück. Ein voller Rashguard oder 1-2mm shorty ist für die meisten ausreichend, aber 3 mm können im Morgengrauen, bei Nachttauchgängen oder wenn Sie schnell frieren, nützlich sein. Wenn Sie nicht so schnell frieren, bietet ein Rashguard oder Stinger Suit Sonnen- und Abriebschutz ohne Wärmepolster.

F2: Sind Rashguards mit UPF-Bewertung notwendig, wenn man die meiste Zeit unter Wasser verbringt?

Ja, das ist die Kurzfassung, denn man ist selten während eines gesamten Tauchzyklus unter Wasser. Oder sogar eines Tauchtages. Oberflächenpausen, Rippentransfers, Schwimmen am Strand und das Warten auf Tauchgänge an der Oberfläche setzen Sie UV-Strahlen aus. Diese können auf See zudem stärker sein, da sie vom Wasser reflektiert werden. Daher wird ein LSF von 50+ oder höher dringend empfohlen.

F3: Wie pflege ich tropische Tauchanzüge und -häute?

Pflegen Sie Ihren Neoprenanzug auf die gleiche Weise wie alle anderen. Spülen Sie ihn nach jedem Tauchgang gründlich mit Süßwasser aus, trocknen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an der Luft und lagern Sie ihn flach oder leicht gefaltet. Vermeiden Sie bei Hautausschlägen Bleichmittel oder Trocknen im Wäschetrockner, um die Materialintegrität zu erhalten.