Top 10 Tauchcomputer unter 500 £/650 $ im Jahr 2025

Tauchcomputer haben sich von teuren, schwerfälligen Geräten zu eleganten, intelligenten Begleitern entwickelt, die Sicherheit und Komfort unter Wasser neu definieren. Die ersten Modelle aus den 1980er Jahren waren oft unzuverlässig und unpräzise und zudem ziemlich groß. 2025, und heute Tauchcomputer Liefern Sie mindestens Echtzeitinformationen zu Tiefe, Dekompressionsstatus, Aufstiegsgeschwindigkeit und Gasgemisch! Von da an wird es nur noch komplizierter und spannender, und alles wird auf kompakten, am Handgelenk getragenen Bildschirmen angezeigt … manchmal in voller Technicolor-Pracht.

Es ist hervorzuheben, dass diese Liste der besten Tauchcomputer Mit einem Preis unter 500 £ sind wir im Spitzensegment des Sporttauchmarktes angesiedelt. Die meisten Hersteller bieten mehrere Modelle zu diesem Preis an, daher haben wir versucht, die Bandbreite abzudecken und die besten Modelle ihrer jeweiligen Spezialgebiete auszuwählen. Alle Tauchcomputer Die Preise in dieser Liste liegen unter 500 £/650 $, Sie müssen also nicht die Bank sprengen, um beruhigt zu sein. Und obwohl Sie sich beruhigt fühlen, stellt sich die Frage: Wie viel Leistung bekommen Sie für Ihr Geld?

Suunto Zoop Novo – 235 £ / 300 $

Der Suunto Zoop Novo ist ein klassischer Einsteiger Tauchcomputer Das Gerät wird weiterhin für seine Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit gelobt. Mit seinem hellen, hintergrundbeleuchteten Display und der Ein-Tasten-Bedienung ist es ideal für Tauchanfänger oder als einfaches Backup für fortgeschrittene Taucher. Das Gerät unterstützt Nitrox-Mischungen bis zu 50 %, verfügt über eine austauschbare Batterie und kann bis zu 140 Tauchgänge speichern.

Suunto Zoop Novo Tauchcomputer

Zwar fehlt ihm die Luftintegration und Bluetooth-Konnektivität, dafür bietet er aber absolute Zuverlässigkeit und einen sachlichen Ansatz zur Dekompressionsverfolgung. Außerdem erhältst du eine klare visuelle und akustische Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit, die entscheidend zur Minimierung des Dekompressionsrisikos beiträgt. Eine Funktion, die von Sporttauchern oft ignoriert wird, ist der Gauge-Modus. Dadurch eignet sich der Zoop Novo auch als Bottom-Timer für technische Taucher.

Wenn Sie ein unkompliziertes, kugelsicheres Gerät suchen, das nicht Ihr Budget sprengen soll, bleibt der Zoop Novo auch im Jahr 2025 ein Top-Anwärter.

Vorteile:

Benutzerfreundlich und bombensicher

Toller Einstiegspreis

Nitrox- und Gauge-Modi

Nachteile:

Keine Bluetooth- oder Air-Integration

Sperrig im Vergleich zum Uhrenstil Computer!

Sturmtaucher-Wanderfalke – 500 £ / 575 $

OK, das liegt zwar am oberen Ende der Preisspanne, aber der Peregrine ist ein leistungsstarkes, vollfarbiges Tauchcomputer Entwickelt in erster Linie für Sporttaucher, die Wert auf Klarheit, Leistung und einen Einstieg in die Technik legen. Mit einem hellen 2.2-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm, Vibrationsalarmen, kabellosem Laden und mehreren anpassbaren Anzeigemodi ist es intuitiv und dennoch vollgepackt mit der Profi-DNA, die Sie von Shearwater erwarten.

Es läuft mit dem Bühlmann ZHL-16C-Algorithmus mit Gradientenfaktoren, der eine erweiterte Konservativitätsabstimmung ermöglicht, eine Seltenheit in dieser Preisklasse. Luft und Nitrox bis zu 100 % werden unterstützt, ebenso wie ein Drei-Gas-Nitrox-Modus. Dies ist kein Anfängergerät Tauchcomputer, aber es ist ideal für alle, die ohne zu viel Geld in die technische Einsteigerwelt einsteigen möchten. Tauchgänge werden mit der Shearwater Cloud per Bluetooth protokolliert. Es gibt keinen Kompass oder Luftintegration, aber für die meisten nicht-technischen Taucher ist das ein akzeptabler Kompromiss.

Vorteile:

Brillanter Bildschirm und intuitive Benutzeroberfläche

Wiederaufladbar und Bluetooth-fähig

Technisch hochwertiger Algorithmus für den Freizeitgebrauch

Nachteile:

Kein Kompass oder Luftintegration

Ziemlich sperrig für den Freizeitgebrauch

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ oder 499 £ / 649 $

Eine Smartwatch, die nebenbei als Tauchcomputer, oder ist es umgekehrt? Die Descent G1-Optionen vereinen GPS, Tauchprotokollierung und Multisportfunktionen in einem robusten Paket. Gebaut für Action, Garmin Descent G1 zeichnet Tiefe, Zeit, Dekompressionsstatus und Oberflächenintervalle auf und dient zusätzlich als Ihr täglicher Fitness-Tracker.

Garmin Anständiges G1 Tauchcomputer

Beide Modelle unterstützen die Modi Luft, Nitrox, Gauge, Apnoe und CCR. Die Batterielaufzeit beträgt im Tauchmodus beim Standard-G25 über 1 Stunden und kann durch ein Upgrade auf das Solar-Modell deutlich verlängert werden. Das Display ist schlicht und monochrom und nicht jedermanns Geschmack. Wer jedoch alt genug ist, um den Casio-Retro-Look zu schätzen, profitiert beim Tauchen vom „Big Numbers“-Modus. Die Descent G1 ist zwar nicht immer besonders einfach zu bedienen, aber ihre Vielseitigkeit ist für unter 500 £ unübertroffen.

Vorteile:

Fitness + Tauchen + Smartwatch-Kombination

GPS- und Bluetooth-Konnektivität

Hervorragend geeignet für Reisen und Oberflächenverfolgung

Nachteile:

Kleiner, monochromer Bildschirm

Keine Luftintegration

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Eine weitere Armbanduhr TauchcomputerDer Suunto D5 verwischt die Grenze zwischen Lifestyle-Accessoire und ernsthaftem Tauchgerät. Das Vollfarbdisplay ist scharf, auch bei Sonnenlicht gut lesbar und anpassbar. Unter Wasser unterstützt der D5 die Modi Luft, Nitrox, Gauge und Freitauchen, einschließlich der Möglichkeit, während des Tauchgangs zwischen den Gasen zu wechseln. Nach dem Tauchgang synchronisiert er sich drahtlos über die Suunto-App mit Ihrem Smartphone und zeichnet den Standort auf (wobei zu beachten ist, dass die App den Smartphone-Standort und nicht den des D5 aufzeichnet).

Suunto G5 Tauchcomputer

Die Luftintegration ist optional über einen Sender (separat erhältlich) möglich, liegt aber auch ohne diesen deutlich unter dem Budget. Der Akku reicht für sechs bis zwölf Tauchgänge pro Ladung. Dank des eleganten Designs können Sie das Gerät auch nach dem Tauchgang zum Abendessen tragen.

Vorteile:

Vollfarbig, Armbanduhr-Formfaktor

App-synchronisierbar und wiederaufladbar

Stilvoll und reisefreundlich

Nachteile:

Sender verursacht fast doppelte Kosten für die Luftintegration

Geringere Akkulaufzeit als einfachere Modelle

Oceanic Veo 4.0 – 360 £ / 380 $

Der Veo 4.0 vereint elegante Ästhetik mit leistungsstarker Intelligenz. Er verfügt über ein kontrastreiches Display und Bluetooth-Synchronisierung. Er unterstützt außerdem zwei Algorithmen – DSAT und Pelagic Z+ –, sodass Sie Profile mit Ihrem Tauchpartner oder Tauchlehrer abgleichen können. Zwei Gasgemische bis zu 100 % Sauerstoff machen ihn ideal für Nitrox-Taucher und sogar leichte Tec-Taucher.

Oceanic VEO 4

Sie können über die DiverLog+ App protokollieren und die Firmware aktualisieren. Die vom Benutzer austauschbare Batterie reicht für 200–300 Tauchgänge. Während dies Tauchcomputer bietet weder Luftintegration noch einen Kompass, ist aber für Taucher mit mehreren Stufen unglaublich flexibel.

Vorteile:

Duale Algorithmus-Flexibilität

App-Unterstützung und Gaswechsel

Schlank für eine spezielle Handgelenksmontage Computer

Nachteile:

Keine Luftintegration oder Kompass

Das Erlernen der Benutzeroberfläche dauert einen Moment

Cressi Leonardo 2.0 – 210 £ / 260 $

Einfach, günstig und effektiv. Der Cressi Leonardo ist ein idealer Tauchcomputer Für Taucher, die Wert auf Funktionalität statt Schnickschnack legen. Das rand-zu-rand segmentierte LCD-Display ist klar und gut lesbar und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Unter Wasser unterstützt der Leonardo die Modi Luft, Nitrox (bis zu 50 %) und Gauge und ermöglicht zusätzlich einen optionalen Tiefenstopp für besonders vorsichtiges Tauchen.

Cressi Leonardo 2 Tauchcomputer

Cressi verwendet einen modifizierten RGBM-Algorithmus, der für den „Sicherheitsfaktor“ angepasst werden kann. Es verfügt außerdem über klare visuelle und akustische Alarme. Wie bei den meisten Einstiegsmodellen Tauchcomputer Heutzutage verfügt der Leonardo über eine Ein-Knopf-Bedienung und ein einfaches Tauchprotokoll. Es gibt kein Bluetooth, GPS oder Kompass, aber das sollte man bei diesem Preis auch nicht erwarten. Dies Computer ist einfach ein robustes, benutzerfreundliches Arbeitsgerät für Tauchanfänger oder als Ersatzgerät.

Vorteile:

Unglaublich einfache Benutzeroberfläche

Hervorragende Bildschirmklarheit

Ausgezeichneter Preis

Nachteile:

Keine drahtlosen Funktionen

Begrenzter Funktionsumfang

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

Der i330R bietet einen der besten Bildschirme in dieser Preisklasse: ein helles, vollfarbiges TFT-Display, das unter allen Bedingungen gut lesbar ist. Im Wasser unterstützt er vier Modi: Luft, Nitrox, Gauge und Freitauchen. Während eines Tauchgangs können Sie außerdem zwischen bis zu drei Gasgemischen wechseln. Der i330R ist über USB wiederaufladbar und bietet Bluetooth-Synchronisierung mit der DiverLog+ App von Aqualung.

Aqualung i330R Tauchcomputer

Mit seiner robusten, praktischen Bauweise ist es ein Favorit unter Kaltwasser- und Nachttauchern, die klare Sicht schätzen. Es gibt keine Luftintegration oder digital Kompass, bietet aber mehr Funktionen als viele Konkurrenten. Außerdem hat es unserer Meinung nach das beste sofort einsatzbereite Armband auf der Liste, etwas, worüber nicht genug gesprochen wird!

Vorteile:

Gestochen scharfer Vollfarbbildschirm

Wiederaufladbar und Bluetooth-fähig

Multigasfähig

Nachteile:

Kein Kompass oder Luftintegration

Weniger elegant als Uhrendesigns

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Der Mares Puck 4 ist die neueste Entwicklung der beliebten Puck-Serie. Er behält die Einfachheit der Ein-Knopf-Bedienung bei, verfügt aber zusätzlich über ein elegantes, kontrastreiches Punktmatrix-Display und modernisierte interne Technologie. Der Puck 4 unterstützt die Modi Luft, Nitrox (bis zu 99 %) und Gauge, mit Deep-Stop-Funktion und Multi-Gas-Umschaltung.

Mares Puck 4 Tauchcomputer

Neu beim Puck 4 ist die Bluetooth-Konnektivität, mit der Sie Tauchgänge über die Mares-App synchronisieren können – kein lästiges Kabelgewirr mehr. Das Design ist übersichtlich, auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut lesbar und langlebig. Die austauschbare Batterie hält 100 Tauchgänge. Und obwohl es kein modisches Statement ist, ist es ein solides, funktionales und zuverlässiges Tauchgerät, das in dieser Preisklasse kaum zu schlagen ist.

Vorteile:

Bluetooth-Synchronisierung des Tauchprotokolls

Lange Batterielebensdauer (vom Benutzer austauschbar)

Einfach, robust und effizient

Nachteile:

Keine Luftintegration oder Kompass

Nicht der Schönste von allen

SEAC-Bildschirm – 265 £ / 335 $

Der SEAC Screen ist ein modernes, unkompliziertes Tauchcomputer Das Design ist auf Lesbarkeit und Einfachheit ausgelegt. Das breite, rechteckige LCD-Display bietet ein kontrastreiches Layout, sodass Tauchdaten auf einen Blick erfasst werden können. Es ist außerdem hintergrundbeleuchtet, was bei schlechten Sichtverhältnissen oder Nachttauchgängen hilfreich ist. Darüber hinaus ist es ein erfrischend modernes Design. ComputerSobald Sie im Wasser sind, unterstützt der Bildschirm die Modi Luft, Nitrox (bis zu 99 %) und Gauge und verfügt über visuelle und akustische Alarme für Tiefe, Aufstiegsgeschwindigkeit und Dekompressionsstopps.

Luftintegration oder Bluetooth sucht man hier vergebens, aber der vom Benutzer austauschbare Akku ist eine nette Geste und verspricht eine Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren für den durchschnittlichen Taucher. Die Schnittstelle wird über zwei nach vorne gerichtete Tasten gesteuert und ermöglicht so eine einfache Bedienung, selbst mit dicken Handschuhen in kaltem Wasser.

Vorteile:

Großes, ultraklares Display

Gut konzipiert für Kaltwassertaucher

Einfach zu bedienende Oberfläche

Nachteile:

Keine App oder drahtlose Verbindung

Dediziertes USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

Scubapro Aladin A2 – 400 £ / 480 $

Der Scubapro Aladin A2 wurde für Taucher entwickelt, die Wert auf kompakte Leistung legen. Er bietet umfangreiche Funktionen in einem schlanken Armbanduhrenformat. Er unterstützt Scuba, Gauge, Apnoe, Trimix, Sidemount und CCR und ist damit unglaublich vielseitig. Das Vollpunktmatrix-Display ist klar und deutlich, und die Benutzeroberfläche ist intuitiv, sobald man sich mit dem Layout vertraut gemacht hat.

Scubapro Aladin A2 Tauchcomputer

Es beinhaltet eine 3D-Neigungskompensation digital Kompass, was in dieser Preisklasse selten ist. Obwohl eine Luftintegration möglich ist, ist ein optionaler Sender erforderlich. Apropos Integration: Der A2 ist auch mit dem Scubapro HRM-Gurt kompatibel, um Herzfrequenz und Hauttemperatur zu messen. Der A2 ist außerdem Bluetooth-fähig und lässt sich problemlos mit der LogTRAK-App von Scubapro synchronisieren. Technische Taucher wünschen sich vielleicht mehr Anpassungsmöglichkeiten, aber für ambitionierte Freizeit- und Sporttaucher ist der Aladin AXNUMX genau das Richtige.

Vorteile:

Eingebauter Kompass und Bluetooth-Konnektivität

Mehrere Tauch- und Freitauchmodi

Schlanke und kompakte Armbanduhrform

Nachteile:

Für zusätzliche Integration sind mehrere Sender erforderlich

Steilere Lernkurve für neue Benutzer

Zusammenfassung – Herausragende Auswahl

Alles in allem das Beste Tauchcomputer: Scubapro Aladin A2 – vollgepackt mit Tauchfunktionen für ein solides Budget

Best Value Tauchcomputer: Mares Puck Pro – robust, einfach und schülertauglich

Die besten kostenlosen Tauchcomputer für den erfahrenen Taucher: Shearwater Peregrine – übersichtlicher Vollfarbbildschirm mit hoher technischer Klarheit

Bester Crossover Tauchcomputer: Garmin Descent G1/G1 Solar – Smartwatch trifft Tauchcomputer, ein echtes Alltagsstück mit solider Tauchfunktionalität

Letztes Wort zu Tauchcomputern

Ihr Tauchcomputer sollte Ihrem Tauchstil entsprechen, nicht nur Ihrem Budget. Ob Sie eine unkomplizierte, zuverlässige Option, moderne Technik mit allem Drum und Dran oder ein alltagstaugliches Crossover-Gerät wünschen – die zehn oben genannten Modelle bieten zuverlässige Sicherheit und Funktionalität, ohne 500 £ zu überschreiten.

Natürlich Tauchcomputer Sie kontrollieren den Tauchgang nicht für dich, sondern vermitteln dir lediglich die Fakten. Auch als Sporttaucher sind sie ein Werkzeug, daher solltest du die Grundlagen von Druck, Auftrieb und Dekompression bereits verstehen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Sobald du die Grundlagen der Anleitung verstehst, kannst du deine Nitrox-Mischung einstellen, in Riffen tauchen oder Wracks mit Zuversicht erkunden. Tauchcomputer übernimmt die Sendungsverfolgung für Sie.

Und denken Sie daran: Wenn Sie noch nicht gelernt haben, wie man es benutzt, Tauchcomputer ist wirklich nutzlos, insbesondere wenn diese informativen Alarme und blinkenden Zahlen ins Spiel kommen. Lesen Sie immer das Handbuch und frischen Sie Ihr Wissen kurz auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben.

FAQs – Kauf eines Tauchcomputers unter 500 £

1. Brauche ich Bluetooth auf meinem Tauchcomputer oder ist USB in Ordnung?

Bluetooth ermöglicht die drahtlose Synchronisierung mit Telefonen, was sehr praktisch ist. Aber auch die USB-Synchronisierung funktioniert einwandfrei und spart fast immer Kosten.

2. Lohnt sich die Luftintegration?

Durch den Anschluss an die Flasche wird der Gasdruck in Echtzeit angezeigt, was insbesondere bei technischen Tauchgängen von Vorteil ist. Für Sporttaucher ist ein Konsolen-SPG jedoch in der Regel mehr als ausreichend.

3. Wie wichtig ist der Algorithmustyp (z. B. Bühlmann vs. DSAT)?

Die Millionenfrage. Konservative Modelle (wie DSAT) tendieren eher zu Sicherheit, d. h. kürzeren Nullzeiten und kürzeren Tiefenzeiten bei Wiederholungstauchgängen. Bühlmann-basierte und anpassbare Algorithmen (Buhlmann GF) bieten tendenziell längere Nullzeiten als Basis und ermöglichen es Ihnen, den Konservativismus von dort aus anzupassen. Die Wahl hängt wirklich davon ab, wie freizügig oder vorsichtig Sie tauchen möchten und welches Maß an Kontrolle Sie von Ihrem Tauchcomputer.