3 Rolex-Uhren mit Giddings/Cousteau-Gliedern zu verkaufen

Zwei Rolex Submariner-Uhren, die derzeit dem Unterwasserkameramann und -produzenten Al Giddings gehören und ihn bei 12 seiner 17 Abstiege zur Titanisch, kommen in den nächsten Wochen unter den Hammer – ebenso wie eine weitere Submariner, die der Familie Cousteau gehörte.

Sotheby‘s New York wird die Submariner von Giddings Anfang Dezember versteigern. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen „Unterwassererfahrung“ geht das Auktionshaus davon aus, dass es sich bei dem Paar um „möglicherweise die authentischsten Tool Watches handelt, die je bei einer Auktion zum Einsatz kamen“.

Im Laufe seiner 40-jährigen Karriere gewann der heute 87-jährige Giddings viermal den Emmy Award und schoss viele ikonische Unterwasserbilder, darunter die unvergessliche Aufnahme von Titanisch's Bogen.

Seine 1680 „Red“ Submariner aus dem Jahr 1976 ist eine 40 mm große Automatikuhr aus Edelstahl mit Kaliber 1570, schwarzem Zifferblatt und verschraubtem Gehäuseboden mit der Gravur „Al Giddings“. Sie ist bis zu einer Tiefe von 200 m geeignet.

Red Submariner von Al Giddings (Sotheby’s)

Der US-Taucher war bekannt für die Entwicklung eigener innovativer Kameras, Beleuchtungs- und optischer Systeme und arbeitete mit National Geographic, der BBC und Meeresforschern wie Titanisch Entdecker Robert Ballard. Die Nachfrage der großen Hollywood-Studios führte dazu, dass er auch mit James-Bond-Filmen in Verbindung gebracht wurde, darunter For Your Eyes Only und Never Say Never Again und James Cameron inszenierte Klassiker wie Die Tiefe, der Abgrund und Titanisch.

Auf dem Tauchboot Alvin stehen, das 1986 zur Titanic tauchte (Sotheby's)

Giddings während einer Mission zur Titanic, mit der Rolex Red Submariner (Sotheby's) Filmaufnahmen aus einem Helikopter (Sotheby’s)

Sotheby's sagt, dass Fotos von Giddings ihn mit der Uhr zeigen „am Set mit Sean Connery und Kim Bassinger, wie er James Cameron die Kommunikation unter Wasser beibringt, wie er aus ALVIN klettert, dem U-Boot, das zur Entdeckung der Titanisch, und mit der Kamera in der Hand aus Hubschraubern hängen.“

Es war auch an seinem Handgelenk während der Dreharbeiten zum IMAX-Dokumentarfilm Titanic - Der Schatz der Tiefe im Jahr 1992, was zu seiner Arbeit mit Cameron führte.

„Die passende Taucheruhr war das, was man haben musste, und diese Uhr hat einwandfrei all die Jahre“, sagte Giddings, „sowohl unter Wasser in unterschiedlichen Druckumgebungen als auch in verschiedenen Tauchbooten: auf Titanisch, Auf die Andrea Doria, Schiffswracks in der Truk-Lagune, im Bikini-Atoll, am Nordpol und in der Antarktis. Es gab wirklich keinen Wettbewerb, es war einfach das Beste.“

Die goldene Rolex

Al Giddings‘ goldene Rolex Submariner von ca. 1984 (Sotheby‘s)

Die andere zum Verkauf angebotene Giddings-Uhr ist eine 1680/8 „Nipple Dial“ Submariner, eine Rolex aus 18 Karat Gelbgold mit passendem Armband aus dem Jahr 1984, die auf dem Bildschirm zu sehen ist in Titanisch.

T Walker Lloyd, ein Taucher, der für Rolex arbeitete, war mit Giddings befreundet und fragte ihn, ob die Marke einige seiner Fotos von Dr. Sylvia Earle für eine Werbekampagne verwenden könnte, als sie Rolex-Botschafterin wurde. Giddings hatte die Arbeit der Meeresbiologin und Ozeanographin mehrere Jahre lang dokumentiert.

Als Lloyd Giddings später fragte, was Rolex ihm für die Bilder schulde, antwortete er, dass er Earle und ihre Arbeit gerne unterstütze. „Etwa ein Monat verging, und dann kam ein Paket mit der Post, auf dem nur stand: ‚Viel Spaß, T Walker Lloyd‘“, sagte Giddings. „Und es war diese goldene Rolex. Ich war schockiert. Ich glaube, damals kostete sie 10,000 Dollar!“

Giddings trug die Uhr nur selten, aber 1997, während seiner Arbeit als Co-Produzent und Regisseur der Unterwasserfotografie bei TitanischAls Cameron meinte, dass eine goldene Rolex am Handgelenk des Schauspielers Bill Paxton in seiner Rolle als Tauchdirektor Brock Lovett gut aussehen würde, kam er dieser Bitte nach.

Monate später fragte sich Giddings, was mit seiner Uhr passiert war, und rief Camerons Büro an. „Und eine oder zwei Wochen später kam sie mit der Post, zusammen mit einer Dankeskarte von Fox“, sagte er.

Die beiden Uhren werden zusammen mit einer Auswahl signierter Erinnerungsstücke verkauft, darunter Filmplakate, Fotodrucke der Titanisch, DVD und Buch. Der Schätzpreis für die Red Submariner liegt bei 20,000-40,000 US-Dollar (15,400-30,800 Pfund) und für die goldene Rolex bei 30,000-60,000 US-Dollar (23,000-45,900 Pfund). Die beiden kommen am 6. Dezember bei Sotheby's unter den Hammer.Wichtige Uhren" Verkauf.

Die Cousteau Submariner

Diese Rolex Submariner gehörte einst Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Bevor die Giddings-Uhren in den Verkauf gehen, dürfte auf der anderen Seite der USA in Texas auch eine Rolex Sea-Dweller Submariner von 1665 aus dem Jahr 1969, die Jacques Cousteaus verstorbenem Sohn Philippe Cousteau gehörte, auf Interesse stoßen. Dies liegt nicht nur daran, dass der Besitzer selbst ein berühmter Taucher war, sondern auch daran, dass sein Vater an der Gestaltung der Submariner beteiligt war.

Philippe Cousteau war wie Giddings unter anderem Kameramann und spezialisierte sich auf Umweltthemen. Er starb 1979 im Alter von 38 Jahren, als sein Flugboot in den portugiesischen Tejo stürzte.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Die bis zu 610 Meter tiefe Uhr war ursprünglich im Besitz von Cousteau und befindet sich seit 1973 im Besitz des jetzigen Besitzers, der sie anlässlich eines Tiefseetauchgangs im Mittelmeer geschenkt bekam.

Es ist als „Double Red Line“-Modell bekannt, da der rosa Farbton dadurch entsteht, dass frühe Modelle nicht auf weißem Hintergrund gedruckt wurden. Erst später wurden sie doppelt gedruckt, um das Rot hervorzuheben. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich um ein frühes Modell handelt, ist das kleine Heliumauslassventil der Uhr.

Dallas Auktionsgalerie hat einen Schätzpreis von 50,000 bis 75,000 US-Dollar (38,500 bis 57,400 Pfund) für die Uhr festgelegt, wenn sie am 12. November in den Verkauf geht. 2014 wurde eine Rolex Sea-Dweller, die Philippe Cousteau gehörte, in New York für 183,750 Dollar verkauft.

