Die australische Tour des Ocean Film Festival 2025 beginnt diesen März

Die Ocean Film Festival Welttournee ist im Jahr 2025 zurück und feiert 12 unglaubliche Jahre der Inspiration, Aufklärung und des Schutzes unserer Ozeane. Diese jährliche Veranstaltung, die Leben in 14 Ländern berührt hat, wird ab März durch Australien touren und dem Publikum im ganzen Land die faszinierende Schönheit der Unterwasserwelt näherbringen.

Seit über einem Jahrzehnt ist das Ocean Film Festival ein globales Aushängeschild für Meeresliebhaber und präsentiert die Wunder und die Kraft des Meeres durch eine kuratierte Auswahl von Filmen talentierter unabhängiger Filmemacher aus aller Welt. Die diesjährige Australien-Tour verspricht, das Publikum mit einem dreistündiges Programm mit atemberaubenden Bildern und fesselnden Geschichtenund bietet einen tiefen Einblick in das Herz unserer Ozeane und das Leben derer, die sie schätzen.

„In diesem Jahr freuen wir uns besonders, drei unglaubliche australische Filme präsentieren zu können“, sagt Jemima Robinson, Gründer der Ocean Film Festival World Tour. „Es ist eine fantastische Leistung für australische Filmemacher, dass ihre Arbeit neben internationalen Geschichten gefeiert wird.“ Die atemberaubende „Weißer Felsen“ hebt eine mutige Naturschutzbemühung hervor, Australiens Great Southern Reef zu retten, indem die ökologische Krise in nachhaltige Lösungen umgewandelt wird. Das poetische und herzliche "Göttin" bietet eine Ode an die Unterwasserwelt und lädt das Publikum ein, sich in das pulsierende Leben des Meeres zu verlieben. „Astronaut im Ozean“ porträtiert den Bodyboarder Shane Ackerman, dessen furchtlose Jagd nach den Wellen die pure Freude der Leidenschaft für den Ozean verkörpert.

Diese australischen Geschichten ergänzen eine inspirierende Auswahl aus aller Welt. Das Publikum wird Zeuge der transformativen Reise des hawaiianischen Fotografen und Surfers Mike Coots in "Der Anruf", entdecken Sie, wie Surfen der liberianischen Jugend Kraft und Hoffnung gibt in „Wir, die Surfer“, folgen Sie einer ergreifenden Reise durch Alaska über die menschliche Wirkung in „Fußspuren auf Katmai“und lassen Sie sich von dem ätherischen Unterwasserballett verzaubern, das in „Aquaballett“.

Die Ocean Film Festival World Tour ist mehr als nur ein Filmevent; es ist eine Feier des blauen Herzens unseres Planeten. Mit seiner atemberaubenden Kinematographie und seinen kraftvollen Erzählungen möchte das Festival eine tiefere Verbindung mit dem Ozean schaffen und das Publikum ermutigen, sich für den Schutz dieses lebenswichtigen Ökosystems einzusetzen.

Tickets für die Australien-Tour 2025 sind jetzt im Verkauf! Egal, ob Sie ein erfahrener Meeresliebhaber, ein Wochenendsurfer oder jemand sind, der sich über die Geheimnisse der Tiefe wundert, dieses Festival verspricht eine unvergessliche filmische Reise.

Tickets, Veranstaltungsorte und den vollständigen Tourplan finden Sie unter www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Feiern Sie mit uns 12 Jahre ozeanische Geschichten und lassen Sie sich inspirieren, das weite Blau zu schätzen, zu schützen und zu erkunden.

Filmbeschreibungen:

DER ANRUF – HAWAII USA: 12 Minuten

In der üppigen Landschaft von Kauai entdeckt Mike Coots seine Berufung durch den Ozean. Als begabter Surfer und Fotograf fängt er die atemberaubende Welt der hawaiianischen Surfkultur mit bemerkenswerter Kunstfertigkeit ein. Seine Fotografien verwandeln lokale Surfszenen in kraftvolle visuelle Geschichten und enthüllen die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Meer.

Ein lebensverändernder Moment stellt Mikes gesamtes Wissen auf den Kopf und zwingt ihn, seine Beziehung zum Ozean neu zu überdenken. „The Call“ ist eine inspirierende Reise der Transformation, die zeigt, wie Leidenschaft entstehen und scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden kann.

WIR DIE SURFER – FRANKREICH: 38 Min.

In den Küstenstädten Liberias verändert ein unerwarteter kultureller Austausch durch die universelle Sprache des Surfens Leben. Eine Gruppe europäischer Surfer kommt mit mehr als nur Brettern – sie bringen Hoffnung, Verbundenheit und Freude in eine Gemeinschaft, die sich nach Möglichkeiten und Heilung sehnt. Indem sie einen Surfclub gründen und einheimischen Kindern und Teenagern das Wellenreiten beibringen, schaffen diese Besucher mehr als nur einen Erholungsort – sie bauen eine Lebensader der Selbstbestimmung.

Der Dokumentarfilm verfolgt die bemerkenswerten Geschichten liberianischer Jugendlicher, deren Leben sich durch die Entdeckung des Surfens dramatisch verändert hat. Was als einfache sportliche Betätigung beginnt, wird zu einer tiefgreifenden Reise der Selbstfindung, der mentalen Belastbarkeit und der Gemeinschaftsbildung. Durch den Rhythmus der Wellen finden diese jungen Menschen Sinn, Selbstvertrauen und einen Weg, sich ihre Zukunft neu vorzustellen. Damit wird bewiesen, dass es bei der wirksamsten humanitären Hilfe manchmal nicht nur ums Überleben geht, sondern darum, Momente purer, transformierender Freude zu schaffen.

WHITE ROCK – AUSTRALIEN: 35 Min.

Im azurblauen Wasser des Great Southern Reef in Australien kommt es zu einer verheerenden ökologischen Krise, da Seeigel lebenswichtige Kelpwälder zerstören. Diese packende Dokumentation begleitet leidenschaftliche Meeresschützer und Taucher, die sich gegen die invasive Art wehren und eine Umweltbedrohung in eine nachhaltige Lösung verwandeln.

Durch atemberaubende Unterwasseraufnahmen zeigt der Film, wie der Klimawandel die Meeresökosysteme zerstört. Die Taucher dokumentieren nicht nur die Zerstörung, sondern bieten auch Hoffnung, indem sie Seeigel ernten und sie als köstliche kulinarische Option bewerben, wodurch sie einen innovativen Ansatz zum Meeresschutz schaffen.

ASTRONAUT IM MEER – AUSTRALIEN: 8 Min.

Bodyboarding erfordert Pioniergeist und ein furchtloses Herz. Während Surfen Ruhm und Reichtum einbringt, findet Shane Ackerman beim Wellenreiten pure Freiheit. Tagsüber ist er Kranführer in den Minen, doch sein wahres Leben entfaltet sich in den Momenten, in denen er durch die Wellen des Ozeans bricht und beweist, dass Leidenschaft mehr bedeutet als finanzielle Belohnung. Für ihn ist die Arbeit lediglich ein Mittel zum Zweck – eine Möglichkeit, die Momente absoluter Befreiung zu finanzieren, die er auf seinem Bodyboard erlebt.

FUSSABDRUCKE AUF KATMAI – ALASKA, USA: 22 Min.

Auf einer ergreifenden Entdeckungsreise folgt der Künstler und Filmemacher Max Romey den verblassten Spuren der Skizzenbücher seiner Großmutter zu den wilden, abgelegenen Stränden von Katmai, Alaska. Gemeinsam mit einem Team von Meeresmüllexperten deckt Romey eine unerwartete Geschichte menschlicher Einflüsse auf – er enthüllt, wie Menschen tiefgreifende Spuren in dieser unberührten Landschaft hinterlassen, ohne jemals einen Fuß an ihre Küste gesetzt zu haben.

AQUABALLETT – FRANKREICH: 5 Min.

Aquaballet ist eine faszinierende Unterwasservorstellung, in der die Tänzerin Marianne Aventurier ihre tiefsten Leidenschaften in eine atemberaubende künstlerische Reise einfließen lässt. Der Film wurde zusammen mit ihrem Partner, dem Fotografen Alex Voyer, in den kristallklaren Gewässern Französisch-Polynesiens gedreht und ist ein poetischer Tanz mit dem Meeresleben, der den Ozean in eine lebendige Bühne verwandelt. Begleitet von Stephane Lopez‘ eindringlicher Musikkomposition kreiert Aventurier eine ätherische Vorstellung, die die Schönheit und Anmut der Unterwasserlebewesen feiert und ihren Lebenstraum in ein atemberaubendes visuelles Gedicht verwandelt.

GÖTTIN – AUSTRALIEN: 8 Min.

In diesem ätherischen Kurzfilm entfaltet sich ein poetischer Liebesbrief, während ein Taucher tief in die Wellen eintaucht. Seine Stimme, voll von Wunder und Zärtlichkeit, erzählt eine Ode an seine „Liebe“ und webt dabei ein lebendiges Bild des Unterwasserlebens.

Eine Feier der Schönheit der Natur und eine Einladung, sich in die Welt unter den Wellen zu verlieben. Göttin ist eine poetische Erforschung der Verbindung, Ehrfurcht und der tiefen Bindung zwischen der Menschheit und dem Meer.

Tourdaten und Orte:

AUSTRALISCHES KAPITALGEBIET

Canberra

Veranstaltungsort: Nationales Film- und Tonarchiv, McCoy Circuit, Acton

Dienstag, 4 März 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Mittwoch, 5 März 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Donnerstag, 6 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

NEUE SÜDWALE

Strand von Avalon

Veranstaltungsort: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Freitag, März 14 2025: 6:30 – 9:30 Uhr

Avocado-Strand

Veranstaltungsort: Avoca Beach Picture Theatre, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Donnerstag, 13 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Braunschweiger Köpfe

Veranstaltungsort: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Donnerstag, 6 März 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Freitag, März 7 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Coffs Harbour

Veranstaltungsort: Jetty Memorial Theatre, 337 Harbour Drive, Coffs Harbour

Samstag, 1 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Forster/Tuncurry

Veranstaltungsort: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Freitag, März 14 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Newcastle Kotara

Veranstaltungsort: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Ecke Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Mittwoch, 5 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Sydney City

Veranstaltungsort: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Mittwoch, 19 März 2025: 6:15 – 9:30 Uhr (Zugewiesene Sitzplätze)

Sydney Ost

Veranstaltungsort: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Mittwoch, 12 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Sydney Nord

Veranstaltungsort: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Donnerstag, 6 März 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Freitag, März 7 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Wollongong

Veranstaltungsort: Uni-Filme UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Donnerstag, 20 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

NORDGEBIET

Darwin

Veranstaltungsort: Liegestuhlkino, Jervois Rd, Darwin

Dienstag, 17 Juni 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Mittwoch, 18 Juni 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

QUEENSLAND

Brisbane

Veranstaltungsort: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Mittwoch, 2 April 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Donnerstag, 3 April 2025: 7:00 – 10:00 Uhr ● Freitag, 4 April 2025: 7:00 – 10:00 Uhr ● Samstag, 5 April 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Veranstaltungsort: Cairns Performing Arts Centre, 9-11 Florence St, Cairns City

Samstag, 8 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Goldküste

Veranstaltungsort: Heimat der Künste, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Dienstag, 18 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Noosa

Veranstaltungsort: Das J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Mittwoch, 12 März 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Donnerstag, 13 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Townsville

Veranstaltungsort: Townsville Civic Theatre, 41 Boundary St, Süd-Townsville

Donnerstag, 13 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

SOUTH AUSTRALIA

Adelaide

Veranstaltungsort: Das Capri Theater, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Samstag, 22 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Victor Harbor

Veranstaltungsort: Victa Cinema, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Samstag, 21 Juni 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

TASMANIEN

Hobart

Veranstaltungsort: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Donnerstag, 27 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Launceston

Veranstaltungsort: Star Theatre, 217b Invermay Rd, Invermay

Freitag, März 28 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

VICTORIA

Geelong

Veranstaltungsort: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Mittwoch, 5 März 2025: 6:30 – 9:30 Uhr

Melbourne Astor

Veranstaltungsort: Astor Theatre, 1 Chapel St, St. Kilda

Freitag, März 7 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Melbourne RMIT-Kapelle

Veranstaltungsort: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Donnerstag, 6 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Rosebud

Veranstaltungsort: Peninsula Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Mittwoch, 19 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Phillip Island

Veranstaltungsort: Berninneit Theatre, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Freitag-Sonntag, 11.–13. Juli 2025: 6:30 – 9:30 Uhr

Warrnambool

Veranstaltungsort: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Donnerstag, 27 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

WEST-AUSTRALIEN

Albany

Veranstaltungsort: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Freitag, März 21 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Broome

Veranstaltungsort: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Samstag, 15 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Bunbury

Veranstaltungsort: Bunbury Regional Entertainment Centre, 2 Blair St, Bunbury

Mittwoch, 19 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Geraldton

Veranstaltungsort: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Samstag, 8 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Margaret River

Veranstaltungsort: Margaret River HERZ, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Donnerstag, 20 März 2025: 7:00 – 10:00 Uhr

Perth

Veranstaltungsort: State Theatre Centre of WA, 174-176 William St, Perth

Mittwoch, 2 April 2025 : 7:00 – 10:00 Uhr

: 7:00 – 10:00 Uhr Donnerstag, 3 April 2025: 7:00 – 10:00 Uhr ● Freitag, 4 April 2025: 7:00 – 10:00 Uhr ● Samstag, 5 April 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm