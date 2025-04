Ein neues Kapitel für HMAS Brisbane

Ein neues Kapitel für HMAS Brisbane nach der Verwandlung durch den Zyklon Alfred.



Australiens berühmtes Tauchrevier, die HMAS Brisbane, wurde durch die starke Dünung des Zyklons Alfred, der den vorderen Aufbau vom Wrack abriss, verändert. Bemerkenswerterweise liegt dieser Abschnitt nun perfekt aufrecht neben dem Hauptrumpf. Diese glückliche Ausrichtung hat zwei unterschiedliche Strukturen geschaffen, die Taucher erkunden können, sowie eine natürliche Rinne, die einen attraktiven Schutzraum für Meereslebewesen bietet.



Diese dramatische Neugestaltung bewahrt nicht nur die geschichtsträchtige Vergangenheit des ehemaligen Kriegsschiffs, sondern schlägt auch ein neues Kapitel in seinem Erbe auf. Taucher erleben nun den Nervenkitzel, zwischen dem Hauptwrack und seinem abgetrennten Begleiter zu navigieren und dabei versteckte Winkel und blühende Lebensräume zu entdecken, die sich schnell zu einem Paradies für die marine Artenvielfalt entwickelt haben. Die neu entstandene Rinne zieht bereits lebhafte Fischschwärme und andere Meeresbewohner an und bietet ein lebendiges Beispiel für die Widerstandsfähigkeit und Schönheit der Natur.

Ein neues Kapitel für HMAS Brisbane 2



„Zyklon Alfred hat die ohnehin schon spannende und merkwürdige Geschichte der HMAS Brisbane noch weiter bereichert“, sagte Jonny von Sunreef. „Wir sind einfach überwältigt von der Kraft des Ozeans und davon, wie viel vom Wrack geborgen wurde. Es ist wirklich unglaublich. Nun ist dieses Wetterereignis in der Geschichte dieses ohnehin schon berühmten Wracks verewigt.“



Steve Hoseck, leitender Ranger der Southern Marine Parks, Queensland Parks and Wildlife Service, sagte, dass Ranger am Wochenende eine erste Inspektion des beliebten Tauchplatzes vor Mooloolaba nach dem Zyklon durchgeführt hätten.



„Der Großteil des Wracks ist noch in einem hervorragenden Zustand und scheint von Alfred unberührt geblieben zu sein, doch ein großer vorderer Teil des Schiffes wurde grundlegend umgebaut“, sagte Hoseck.



„Ein ganzer Abschnitt unterhalb des vorderen Schornsteins hat sich gelöst und wurde an die Backbordseite des Schiffes verlegt – dies ist eine erstaunliche Demonstration der Kraft der Wellen und Wasserströmungen, die während des Zyklons im Spiel waren.“



Herr Hoseck sagte, dass die Ranger der Sicherung der abgetrennten Gebiete höchste Priorität einräumen, damit das Tauchen so bald wie möglich wieder aufgenommen werden kann.



„Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden wir den Standort für geführte, ausschließlich externe Tauchgänge öffnen, die von den beiden örtlichen Tauchanbietern durchgeführt werden.



„Die nächste Priorität besteht in einer vollständigen internen Inspektion des Wracks, um festzustellen, ob zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, bevor das Betreten des Wracks durch Taucher als sicher gilt.



Diese interne Bewertung ist eine komplexe Arbeit, die gute Seebedingungen erfordert und mehrere Monate dauern könnte. Der Zugang während dieser Zeit ist aus Sicherheitsgründen nur auf geführte Tauchgänge beschränkt.



„Eine Mehrstrahluntersuchung im April wird uns Hinweise auf Schäden an den Außenflächen geben und mit vorherigen Untersuchungen verglichen, um festzustellen, ob weitere Verdrehungen oder Verformungen aufgetreten sind.



„Wir wissen, wie wichtig dieHMAS Brisbane Der Standort ist für die örtliche Tauchgemeinschaft und Tourismusbranche bestimmt und wir setzen uns dafür ein, dass der Standort sicher ist und wieder geöffnet wird, damit Besucher seine neuen kreativen Ausdrucksformen so schnell wie möglich erleben können.



„Wir bitten die Leute, sich von der Stätte fernzuhalten, bis sie als sicher eingestuft wird.“



„Sobald die Sicherheit gewährleistet ist,HMAS Brisbane wird ein fantastischer Tauchgang mit neuen Wendungen und einzigartigen Perspektiven dank des tropischen Wirbelsturms Alfred.“



Weitere Informationen zum Ex-HMAS Brisbane und der Naturschutzpark ist verfügbar unter: ehemaliger HMAS Brisbane Conservation Park.