Aggressor Adventures nimmt zweites Bahamas-Tauchsafari-Boot ins Boot

Die Bahamas erhalten am 2. Mai 2025 ein neues Weltklasse-Tauchboot, wenn das 20 Passagiere fassende Luxusschiff Bahamas Aggressor II Kreuzfahrten nach Nassau.

Die Bahamas Aggressor II (vormals BVI Aggressor) wird weiterhin von Tortola, BVI, aus operieren. Ihre letzte Reise findet vom 15. bis 22. März 2025 statt, bevor sie zu den Bahamas aufbricht. Für alle, die das Tauchen auf den BVI erleben möchten: Es ist noch nicht zu spät, vor ihrer Abfahrt zu buchen.

Diese 33 Meter lange Yacht mit vier Decks ist ein schwimmendes Resort, das speziell zum Schnorcheln, Sporttauchen und Cruisen zu den unberührten Riffen im Südwesten von Eleuthera, Little San Sal und den Exuma Cays konzipiert wurde.

Mike Mesgleski unterrichtet eine für Ihre privaten Foto Gruppe im geräumigen Salon

Zusätzlich zu Chartertouren in den Exuma Cays bietet die Bahamas Aggressor II von April bis Juli Hai-Abenteuer am Tiger Beach an (NB: Die Tiger Beach-Reise beginnt im Jahr 2026) mit Abfahrt von Freeport, Grand Bahama.

„Als Hai-Enthusiast sind die Bahamas eines meiner Lieblingsziele. Tiger Beach ist einer der wenigen Orte auf der Welt, an dem Sie einen Weltklasse-Tauchgang im flachen Wasser neben Tigerhaien erleben können“, sagt Wayne Brown, Vorsitzender und CEO von Aggressor Adventures.

„In den Exuma Cays können Sie eine Vielzahl von Haien sehen, darunter Bullenhaie und Hammerhaie, sowie großartige Wracks und wunderschöne Riffe. Wir freuen uns, unseren Gästen jetzt einzigartige Taucherlebnisse in einer kleinen Gruppe auf zwei Tauchsafaris auf den Bahamas anbieten zu können – der Bahamas Aggressor II für 20 Passagiere und der seit langem etablierten 14-Passagier- Bahamas-Aggressor"

Eine der komfortablen Kabinen auf der Bahamas Aggressor II

Aufgrund der hohen Nachfrage von Tauchreisenden wird die Bahamas Aggressor weiterhin neben der Bahamas Aggressor II im Einsatz sein.

Siebentägige Charterfahrten auf der Bahamas Aggressor II finden von Samstag bis Samstag statt und umfassen lokal inspirierte, von Köchen zubereitete Mahlzeiten und Snacks, rund um die Uhr Betreuung durch professionelles Personal und bis zu 27 Gelegenheiten pro Woche zum fantastischen Schnorcheln und Tauchen. Mit den luxuriösen Annehmlichkeiten an Bord können die Gäste einen Whirlpool, ein weitläufiges Sonnendeck, ein Restaurant, eine Open-Air-Lounge, Kaffeeservice am Morgen im Zimmer und zehn private Kabinen mit eigenem Bad genießen. Zwei Balkonsuiten auf dem Oberdeck der Bahamas Aggressor II bieten einen Panoramablick auf die karibischen Sonnenauf- und -untergänge.