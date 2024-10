Wayne B. Brown von Aggressor Adventures veröffentlicht erstes Buch

Der äußerst erfolgreiche Unternehmer Wayne B. Brown hat die Veröffentlichung seines ersten Buches angekündigt, Vom Tellerwäscher zum Millionär: Wie ich Erfolg im Beruf und im Leben definiere. Das Buch bietet praktische Geschäftsratschläge und persönliche Anekdoten aus der Karriere des Autors als ehemaliger Sanitäter der Air Force und Inhaber einer Taco Bell-Franchise mit mehreren Standorten bis hin zu seinem aktuellen Unterfangen als Eigentümer/CEO von Aggressor-Abenteuer, einer der weltweit führenden Anbieter von Fünf-Sterne-Luxus-Tauchyachten, Flusskreuzfahrten, schwimmenden Resorts und einzigartigen Lodges.

Wayne B Brown ist immer noch ein begeisterter Taucher und Unterwasserfotograf

Über das Buch

Auszug aus dem Vorwort: „Dieses Buch ist eine sehr persönliche Darstellung meiner Definition von Erfolg, was mich zum Erfolg motiviert und warum. So sehr ich mir auch wünsche, es wäre eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum garantierten Erfolg, das ist es nicht. Stattdessen ist es eine Sammlung von Essays, die hoffentlich Aufschluss darüber geben, wie die Entscheidungen, die ich sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem Berufsleben getroffen habe, zu dem beigetragen haben, was ich als Bereicherung bezeichne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dieses Buch in einem Rutsch durchlesen. Ich hoffe, Sie lassen es auf Ihrem Schreibtisch liegen und greifen danach, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben und eine neue Perspektive oder vielleicht etwas Ermutigung gebrauchen könnten.“

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Wie ich Erfolg im Beruf und im Leben definiere

Das 210-seitige Buch, Vom Tellerwäscher zum Millionär: Wie ich Erfolg im Beruf und im Leben definiere, enthält einen QR-Code-Link zu einem Bonusbereich, der Fotos, Videos und Interviews mit dem Autor Wayne B. Brown enthält.

Limitierte, signierte und nummerierte Hardcover-Bücher sind direkt beim Autor erhältlich. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der limitierten Hardcover-Ausgaben kommt Sea of ​​Change zugute, einer gemeinnützigen Organisation, die von Wayne B. Brown gegründet wurde, um weltweite Naturschutz- und Forschungsinitiativen zu unterstützen. Die Taschenbuchversion ist bei ausgewählten Buchhändlern erhältlich. Taschenbuch- und digitale Versionen sind auf Amazon.com erhältlich.

