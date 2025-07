Geheimnisse aus der Tiefe tauchen in NYC auf

Im Intrepid Museum in New York City wurde eine immersive Ausstellung über Unterwasserarchäologie eröffnet. Geheimnisse aus der Tiefe: Erkundung der Unterwasserarchäologie wird im Space Shuttle Pavilion des Museums als erste Station einer mehrjährigen internationalen Tour gezeigt.

Das Intrepid Museum wurde 1982 mit dem Erwerb des Flugzeugträgers aus dem Zweiten Weltkrieg gegründet Unerschrocken stellt das Herzstück der vielfältigen Sammlung dar. Es gibt an, jedes Jahr mehr als eine Million internationale Besucher begrüßen zu dürfen.

Die neue Ausstellung, koproduziert mit Flying Fish und als Gastkurator fungiert der Unterwasserarchäologe Megan Lickliter-Mundon, erforscht „versunkene Flugzeuge, Schiffswracks, versunkene Städte und verlorene Landschaften“, mit Text, Videos und Lehrmaterialien auf Englisch und Spanisch.

Teil des Clotilda-Sklavenschiffabschnitts der Ausstellung

Fünfzehn interaktive Erlebnisse führen die Besucher durch Aspekte der Unterwasserarchäologie wie Sonarkartierung, Steuerung eines ROV, Rekonstruktion digitale Tauchplätze und Untersuchung echter Artefakte aus historischen Schiffswracks.

Fernerkundungstechnologien wie LiDAR werden ebenso erläutert wie die angeblichen Schnittstellen zwischen Unterwasserarchäologie und Klimawandel, Innovation und globalen Bemühungen um den Naturschutz.

Zu den Unterwassererlebnissen zählen Pavlopetri in Griechenland, die älteste bekannte versunkene Stadt der Welt, und das Wrack der Klotilde in der Mobile Bay, Alabama, das letzte bekannte Sklavenschiff, das in den USA ankam.

"Geheimnisse aus der Tiefe ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie immersives Geschichtenerzählen und bahnbrechende Technologie die Vergangenheit zum Leben erwecken und die Zukunft inspirieren“, sagt Susan Marenoff-Zausner, Präsidentin des Intrepid Museum.

Mysteries From The Deep befindet sich im Space Shuttle Pavilion

„Die Wissenschaft hinter der Unterwasserarchäologie ist nicht nur faszinierend und spannend, sondern ähnlich wie die Entdeckung von Fragmenten einer Corsair, die aus Unerschrocken„Das eigene Flugdeck, ein Ausstellungsstück im Museum, enthüllt auch die zutiefst menschlichen Geschichten derer, die mit den Artefakten verloren gegangen sind, und die emotionalen Verbindungen, die bestehen bleiben.“

Geheimnisse aus der Tiefe bleibt bis zum 86. Januar nächsten Jahres im Intrepid Museum (Pier 12 im Hudson River Park, 11th Avenue) und der Eintritt ist im allgemeinen Ticketpreis kostenlos.

