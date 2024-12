Taucher auf Sizilien erkunden 2,500 Jahre altes Schiffswrack

In der Nähe von Sizilien wurde ein Schiffswrack aus dem 5. oder 6. Jahrhundert v. Chr. ausgegraben. In der Nähe lagen auch vier Stein- und zwei Eisenanker.

Die am Projekt beteiligten Archäologen sind überzeugt, dass die Untersuchung des Handelsschiffs dazu beitragen kann, Licht auf die Jahrhunderte zu werfen, in denen das antike Griechenland Sizilien besetzt hielt, bevor Rom die Insel um 200 v. Chr. einnahm – und wie sich die Handelsrivalität zwischen Griechen und Karthagern im Kampf um die Vorherrschaft zur See entwickelte.

Das Wrack wurde zuerst der sizilianischen Meeresaufsicht gemeldet (SopMare) im Jahr 2022 vom Verein BCsicilia, der eine erste Kartierung der Fundstätte durchführte. Das antike Wrack wurde in Santa Maria del Focallo, in der Nähe von Ispica an der Südspitze der Insel, in einer Tiefe von etwa 6 m unter Sand und Felsen vergraben.

Erhaltene Beplankung des Schiffswracks (SopMare)

Einsatz eines DPV (SopMare)

Eine vorläufige Unterwasserinspektion wurde im Juni 2023 von SopMare und dem Unterwasserarchäologen Prof. Massimo Capulli von der Universität von Udine, und diesen September wurde eine dreiwöchige Ausgrabung durchgeführt, ein Bericht wurde allerdings erst vor kurzem veröffentlicht.

Die Ausgrabung wurde von Tauchteams der Fakultät für Geisteswissenschaften und kulturelles Erbe der Universität Udine und der Abteilung für Unterwasserarchäologie der Universität Friaul unter der Aufsicht von SopMare durchgeführt. Später kamen Taucher der Küstenwache von Messina hinzu und die Hafenbehörde von Pozzallo leistete technische und logistische Unterstützung.

Einsteckschloss

Das Wrack besteht aus einem Rumpf, der mithilfe der „Auf-der-Schale“-Technik gebaut wurde, bei der die Planken durch Zapfenverbindungen miteinander verbunden sind.

Die Steinanker stammen vermutlich aus prähistorischer oder byzantinischer Zeit, die beiden T-förmigen Eisenanker stammen jedoch wahrscheinlich nicht weiter als aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. Einer der Steinanker ist in Stücke zerbrochen, scheint aber einem Dreilochtyp zu entsprechen, der ursprünglich zwei hölzerne Ankerflöken getragen hätte.

Einer der späteren Eisenanker (SopMare)

Taucher mit einem der vier Steinanker (SopMare)

Mittels Unterwasser-Photogrammetrie wurde ein neues 3D-Modell des Wracks erstellt und Materialproben zur Analyse gesammelt.

Das Projekt war die fünfte Phase der Unterwasserarchäologie des sizilianischen „Kaukana-Projekts“, das 2017 mit der Kartierung der Unterwasserküste zwischen Ispica, Kaukana und Kamarina begann. Unvorhersehbare Wetterbedingungen im September hätten die Taucher zur Vorsicht gezwungen, um die flache Stätte zu schützen, sagte Projektkoordinator Prof. Capulli.

Untersuchung des Schiffsholzes (SopMare)

Ein Teil des Teams, das in der zweiten Einsatzwoche im Einsatz war (SopMare)

„Der allgemeine Zustand des Rumpfes, der seit langem dem Angriff holzfressender Weichtiere ausgesetzt ist, ist äußerst heikel und erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch große Vorsicht“, sagte er.

„Dieses Wrack gehört zu einem Abschnitt der Geschichte, in dem der Übergang vom archaischen zum klassischen Griechenland stattfand und in dem auch die Kolonien Siziliens eine große Rolle spielten.

„Wir stehen vor materiellen Beweisen für den Verkehr und Handel einer sehr alten Ära, als Griechen und Karthager um die Kontrolle der Meere kämpften, Jahrhunderte bevor Rom mit aller Macht im Mittelmeer auftauchte.“

