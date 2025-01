Werde 2025 Tauchermedizintechniker

Warum starten Sie zum neuen Jahr nicht ins Jahr 2025, indem Sie Ihre Fähigkeiten erweitern und ein DAN Diver Medical Technician werden?

Diese weltweit anerkannte Zertifizierung vermittelt Tauchern, Tauchlehrern und medizinischem Fachpersonal die entscheidenden Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Behandlung von tauchbedingten Verletzungen und Notfällen erforderlich sind. Wenn Sie über eine Weiterentwicklung im Bereich der Tauchmedizin nachdenken, sollten Sie sich diesen Kurs 2025 nicht entgehen lassen.

Hauptvorteile

Meistern Sie die Prinzipien der Tauchmedizin – Erlernen Sie die Reaktion des menschlichen Körpers auf die Unterwasserumgebung und lernen Sie effektive Notfallmaßnahmen. Von der Dekompressionskrankheit bis zum Barotrauma bereitet Sie dieser Kurs auf alles vor.

Spezialisierte Erste-Hilfe- und erweiterte Lebenserhaltungsfähigkeiten – Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, bei einer Vielzahl von Tauchverletzungen Erste Hilfe zu leisten. Das praktische Training und die fachkundige Anleitung vermitteln Ihnen fortgeschrittene lebenserhaltende Techniken, die speziell auf Taucher zugeschnitten sind.

Weltweite Anerkennung und Karrierechancen – Mit einer vom Divers Alert Network (DAN) Europe – einer der weltweit vertrauenswürdigsten Autoritäten in Sachen Tauchsicherheit – anerkannten Zertifizierung öffnet diese Qualifikation Türen sowohl in der Gesundheitsbranche als auch in der professionellen Tauchbranche.

Verbinden Sie sich mit einem globalen Netzwerk von Experten – Mit der Teilnahme an diesem Kurs werden Sie Teil eines angesehenen Netzwerks aus medizinischen Experten und ausgebildeten Fachkräften, die sich der Verbesserung der Sicherheit in der Unterwasserwelt verschrieben haben.

Verbesserte persönliche Tauchsicherheit – Für alle, die sowohl leidenschaftlich als auch aktiv Sport treiben, ist diese Ausbildung von unschätzbarem Wert, um in Notfällen die eigene Sicherheit und die der Mittaucher zu gewährleisten.

Einzigartige Kursfunktionen

Was macht den DAN Diver Medical Technician Kurs so besonders? Dieser Kurs ist offiziell von DAN Europe anerkannt, der führenden Autorität für Tauchersicherheit und Gesundheitsfürsorge. Der Lehrplan spiegelt die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Tauchmedizin und ständig aktualisierte Notfallprotokolle wider, sodass Sie die aktuellste Ausbildung erhalten.

Sie erhalten praktische Erfahrung in einer simulierten Unterwasserumgebung, sodass Sie problemlos und vorbereitet auf Notfälle in der realen Welt reagieren können. Während und nach dem Kurs haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit aktuellen Ressourcen, Fallstudien und Expertenwissen, um Ihr Fachwissen weiter auszubauen.

Sonderangebot für Januar 2025

Nur im Januar 2025 ist der DAN Diver Medical Technician Course zum ermäßigten Preis von 475 £ erhältlich (begrenzt auf die ersten 40 Teilnehmer). Nutzen Sie dieses Angebot, um sich Ihren Platz zu sichern, solange noch Plätze frei sind. Die Kurse werden ausschließlich in Großbritannien durchgeführt. Wählen Sie Kurse, die zu Ihrem Zeitplan passen – an Wochenenden oder Abenden, mit Optionen von Januar bis März.

Dieser Kurs ist ideal für Sporttaucher, die ihr Wissen zum Thema Sicherheit unter Wasser vertiefen möchten, Tauchlehrer, die ihren Schülern einen höheren Betreuungsstandard bieten möchten, medizinische Fachkräfte, die sich in das Spezialgebiet der Tauchmedizin wagen, Rettungstaucher, die ihre Expertise im Umgang mit schwerwiegenden Notfällen erweitern möchten, und Tauchbegeisterte, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern möchten.

Für weitere Einzelheiten oder zur Anmeldung senden Sie eine E-Mail an: Cnewman@daneurope.org. Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Teilnehmer, die diesen Kurs erfolgreich abschließen, einen kostenlosen Onlinekurs für ihr nächstes Abenteuer und ein Geschenk von The Diver Medic.