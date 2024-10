Black Tudor-Taucher im Mittelpunkt von Geschichtsgesprächen

Die wenig bekannte Geschichte eines schwarzen Bergungstauchers aus dem 16. Jahrhundert, der auf dem Flaggschiff von Heinrich VIII. getaucht sein soll Mary Rose und der Untergang der Sancta Maria und Sanctus Edwardus ist Teil einer der Präsentationen auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Historical Diving Society (HDS).

Die Veranstaltung findet am 16. November am Hauptsitz des Offshore-Projektunternehmens Subsea7 in Sutton, Surrey, statt und ist nicht nur für HDS-Mitglieder, sondern für jeden offen, der sich für das Tauchen interessiert.

Das diesjährige Programm beschäftigt sich mit der Rolle der Taucher in der Geschichte und reicht vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, einschließlich militärischer Tauch- und Bergungsoperationen.

Bergung einer Waffe auf den Kapverden (HDS)

Eamon „Ginge“ Fullens Eröffnungsvortrag wird einen Einblick in die Royal Navy Clearance Diving Branch anhand der außergewöhnlichen Leistungen einiger ihrer Taucher geben, sagt das HDS. Die ersten Ausbilder, frühen Rekordbrecher, experimentellen Taucher, Kampfschwimmer und Hafentaucher des Zweiten Weltkriegs werden alle vorgestellt.

Terry Powell DCM, ein ehemaliger RN-Rettungstaucher und Kampfschwimmer der Spezialkräfte, wird anschließend einen persönlichen Bericht über sein Leben und seine Karriere bei der Marine geben, bevor Martin Woodward MBE, Taucher und Gründer des Isle of Wight's Schiffswrack-Zentrum, präsentiert seinen Vortrag „Treasures From The Deep“.

Terry Powell erinnert sich an seine Unterwassererlebnisse bei der Marine (HDS)

Die Nachmittagsvorträge erinnern an das mittelalterliche Tauchen, als Dr. Miranda Kaufmann, eine Expertin für die Geschichte und Versklavung der Schwarzen Briten, über den afrikanischen Taucher Jacques Francis spricht, der eine Expedition zur Bergung des Mary Rose's Waffen und andere Heldentaten.

Kevin Casey ist Direktor des Tauchmuseum in Gosport, das dem HDS gehört und von ihm betrieben wird. Er gibt einen Einblick in die aktuelle Renovierung der Einrichtung und ihre Pläne für eine nachhaltige Zukunft.

Das Tauchmuseum, Gosport (HDS)

Gründungsmitglied und Herausgeber des HDS-Magazins Peter Dick rundet den Tag mit „Button Up Your Overcoat“ ab – einem „leicht amüsanten“ Blick auf die Taucherkleidung im Mittelalter.

Die Wohltätigkeitsorganisation HDS wurde 1990 in Großbritannien mit dem Ziel gegründet, das Taucherbe zu bewahren, zu schützen und zu fördern und verfügt heute über angeschlossene nationale Gesellschaften im Ausland.

Die Konferenz dauert von 9 bis 4.30 Uhr. Die Tickets kosten 40 £ und beinhalten Mittagessen, Erfrischungen und Parkplätze (auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit). Ausführliche Informationen und Buchungen sind möglich auf der HDS-Site.

