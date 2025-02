BSAC bringt Workshops, Auszeichnungen und Ocean Action zur GO Diving Show

at

at 9: 20 Uhr

Der British Sub Aqua Club (BSAC) bereitet sich auf ein actionreiches Wochenende bei der GO Diving Show an diesem Wochenende vor, mit spannenden Workshops, prestigeträchtigen Auszeichnungen und aufregenden Naturschutzinitiativen.

Die Workshops der BSAC bieten den BSAC-Mitgliedern auf der Messe wertvolle Einblicke und praktische Ratschläge. Zu den Themen gehören die neuesten Sicherheitsempfehlungen für Taucher nach aktuellen Trends, Auffrischungskurse für Sicherheitskenntnisse, Unterstützung für Tauchlehrer und der Start einer Zusammenarbeit mit Bewegung für den Ozean, eine Kampagne, die alle Taucher und Schnorchler dazu ermutigt, die örtlichen Behörden beim Schutz der Unterwasserumwelt zu unterstützen.

Besucher des BSAC-Standes (Stand 54) können mit dem Team in Kontakt treten, darunter BSAC-CEO Mary Tetley, Tauch- und Trainingsleiterin Sophie Heptonstall sowie die Mitglieder- und Taucherunterstützungsteams. Jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und herauszufinden, was die BSAC-Community zu bieten hat und wie sie Ihr Tauchleben bereichern kann.

Das BSAC-Team wird in voller Stärke auf der GO Diving Show vertreten sein

Mary Tetley sagte: "Die GO Diving Show ist immer ein Highlight im Tauchkalender. Es ist eine fantastische Gelegenheit, mit Tauchern aller Hintergründe in Kontakt zu kommen, unsere Initiativen zu teilen und neue Mitglieder in unserer Community willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, Sie alle bald zu sehen!“

An diesem Wochenende findet am Samstag außerdem eine besondere Preisverleihung auf der UK Stage statt, bei der die BSAC herausragende Beiträge zum Tauchen würdigt, einschließlich der Verleihung der Expeditions Trophy und der Instructor Awards.

Weitere Informationen zur Präsenz von BSAC auf der GO Diving Show, einschließlich Workshop-Details und Anmeldeinformationen, finden Sie auf der BSAC-Website. HIER.

BSAC-Workshops für Mitglieder auf der Messe