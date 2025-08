35. Ratstagung des Vereinigten Königreichs verabschiedet Antrag für den Ozean

Der Cheshire West & Chester Council (CWAC) ist die 35. britische Kommunalbehörde, die sich mit der Verabschiedung eines „Antrags für den Ozean“ dazu verpflichtet hat, Maßnahmen für sauberere und gesündere Meere und Binnengewässer zu ergreifen. Der Dachverband, der British Sub-Aqua Club, unterstützt diese Initiative nach eigenen Angaben als Teil seiner Umweltstrategie.

Motion for the Ocean wurde entwickelt, um den Gemeinden einen praktischen Weg zur Unterstützung der Erholung der Meere zu bieten, von der Reduzierung der Verschmutzung und der Verbesserung der Wasserqualität bis hin zur Einbeziehung der Meeresgesundheit in die lokale Planung, sagt BSAC, wobei sowohl Binnen- als auch Küstenbehörden lokale Maßnahmen zu diesem globalen Thema ergreifen. Problem.

Der CWAC-Antrag wurde von einem Gemeinderat eingebracht, der von den Bedenken der Anwohner hinsichtlich Umweltverschmutzung, Abwasser und dem Verlust der Artenvielfalt in den örtlichen Grünflächen gehört hatte.

„Ich habe sowohl die Wunder als auch die Schäden an unseren Wasserstraßen gesehen – aber man muss kein Taucher oder Schwimmer sein, um sich darum zu kümmern“, sagte Debbie Powell, Gemeindevorsteherin des BSAC, die in der Gegend von Chester lebt. „Unsere Flüsse und Meere gehören allen, und dieser Antrag gibt Gemeinden wie unserer eine echte Möglichkeit, etwas zu bewirken. Es ist großartig zu sehen, wie mein Gemeinderat sich engagiert.“

Emily Cunningham MBE, Meeresbiologin und Mitbegründerin der Initiative „Motion for the Ocean“, sagte, dieser Schritt zeige, dass die Gemeinden erkennen, wie sehr sie „selbst meilenweit von der Küste entfernt“ mit dem Meer verbunden seien.

„Das Wasser im Landesinneren wird flussabwärts geleitet, und dieses Wasser transportiert Müll, Chemikalien und Nährstoffe, die das Meeresleben und die Küstenwirtschaft beeinträchtigen“, sagte sie. „CWAC hat echte Führungsstärke im Umweltbereich bewiesen.“

BSAC sagt, dass es daran arbeitet, die Menschen in ganz Großbritannien zu ermutigen, individuelle Maßnahmen zu ergreifen, indem sie lokale Ratsmitglieder kontaktieren und und sie bitten, einen Antrag für den Ozean zu stellen.

