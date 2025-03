Alles ist gut in Wakatobi

Ein Gespräch mit der Meeresbiologin Julia Meller

Nach ihrem Master of Science in Meeresbiologie an der Universität Oxford stieß Julia Mellers 2024 zum Wakatobi-Team. Die Einstellung einer Meeresbiologin begeisterte Gäste, Resortmitarbeiter und Community-Partner. Bereits heute hat Mellers im privaten Meeresschutzgebiet Wakatobis innovative Programme zur Beurteilung der Riffgesundheit eingeführt, die KI-gestützte Bildgebung und Datenanalyse nutzen. Dieser Analyseprozess ermöglicht es dem Wakatobi-Team, wertvolle Daten unserer geliebten Riffe genau zu überwachen. Mellers‘ Arbeit wird durch die langjährigen Partnerschaften mit den umliegenden Dörfern gestärkt, die unser gemeinsames Ziel, die Riffe zu schützen, teilen. Die tiefe Verbundenheit der Gemeinde mit dem Meer ist entscheidend für den Erfolg des Programms. Mellers‘ fortlaufende Arbeit ist ein Beweis dafür, warum der Meeresschutz unerlässlich ist – nicht nur in Wakatobi, sondern weltweit.

Die Untersuchungen des Wakatobi Dive Resorts zur Riffgesundheit werden im gesamten Schutzgebiet durchgeführt, wobei einige Untersuchungen durch zusätzliche eDNA-Proben und Geräuschkulissenüberwachung ergänzt werden.

Wir haben uns vor Kurzem mit Julia getroffen, um die neuesten Informationen zu diesem laufenden Projekt und ihre Eindrücke von Wakatobi im Allgemeinen zu erfahren.

F: Was war der lohnendste Aspekt Ihres ersten Jahres in Wakatobi und worauf freuen Sie sich in der Zukunft am meisten?

A: Beim Tauchen in Wakatobi empfinde ich eine tiefe Ruhe. Während viele Riffe weltweit bedroht oder gefährdet sind, ist in unserem Meeresschutzgebiet alles in Ordnung. Wir verfügen nun über wissenschaftliche Daten, die bestätigen, dass die Zukunft dieser unglaublich artenreichen Riffe dank eines funktionierenden Schutzsystems gesichert ist. Es war unglaublich bereichernd, die Freude am Tauchen und Erkunden unberührter Riffe in Daten umzusetzen, die die Artenvielfalt akribisch erfassen und die positiven Auswirkungen der gemeinsamen Naturschutzinitiativen Wakatobis belegen.

Wir nutzen nun die im vergangenen Jahr gesammelten Daten, um externe Partner zur Teilnahme an einer Initiative zum Schutz der Riffe mit nachweislicher Wirkung einzuladen. Wakatobis Naturschutzbemühungen entwickeln sich ständig weiter und werden ausgeweitet, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie wir dieses Wachstum am besten beschleunigen können.“

F: Haben Sie Veränderungen im Gesundheitszustand der Korallen, der Fischpopulationen oder sogar das Vorhandensein invasiver Arten bemerkt?

A: Wir erkennen in den Daten zur Riffgesundheit ein klares Signal für den Schutz des Ökosystems. Die Beurteilung erfolgt durch Riffscan-Fotoaufnahmen, die anschließend von einem KI-Programm analysiert werden, das darauf trainiert ist, das Riffleben in Wakatobi zu klassifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Riffe innerhalb des Schutzgebiets deutlich gesünder sind als benachbarte, ungeschützte Riffe. Unsere Riffscans bestätigen zudem, dass im vergangenen Jahr zwar viele Riffe unter einer katastrophalen globalen Korallenbleiche litten, in Wakatobi jedoch keine nennenswerte systematische Korallenbleiche stattfand.

Die Integration der wissenschaftlichen Überwachung und der Beurteilung der Riffgesundheit in den Zeitplan des Wakatobi-Tauchteams wird durch ihre umfassende Erfahrung und Begeisterung, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Arbeit zu leisten, erleichtert.

Die Integration der wissenschaftlichen Überwachung in den Zeitplan des Tauchteams wird durch ihre große Erfahrung und ihren Enthusiasmus, zum wissenschaftlichen Projekt beizutragen, erleichtert, sagt Julia. Foto: Kristian Gaeckle

Umwelt-DNA besteht aus winzigen genetischen Spuren, die Organismen hinterlassen, wie Zellen, Haut, Abfallprodukte und Schleim. Riffwasser enthält wertvolle Informationen über nahegelegene Riffbewohner, die jedoch entschlüsselt werden müssen. Wir filtern das Riffwasser, fangen DNA auf einem Filter ein und schicken den Filter zur Analyse ins Labor. Dort werden kleine Teile, sogenannte Primer, verwendet, um die DNA zu sortieren. Die Primer sind wie kleine Markierungen für die DNA. Sie heften sich an einen Teil der Sequenz, der für eine bestimmte Organismusart typisch ist. Beispielsweise gibt es Primer, die an Korallen heften und einen bestimmten DNA-Abschnitt anvisieren, der für verschiedene Korallenarten spezifisch ist. Dies ist eine fantastische neue Technik, da sie es ermöglicht, enorme Mengen an Informationen nicht-invasiv zu sammeln. Das Projekt war besonders interessant, da Korallenprimer erst seit Kurzem in der wissenschaftlichen Literatur auftauchen. Wir haben die meisten seltenen Korallen nur an den artenreichsten Standorten entdeckt. Offenbar können wir die eDNA-Analyse von Korallen als direkten Indikator für die Gesundheit von Riffen nutzen – ein neuartiger Ansatz! Das ist wirklich spannend!

Diese Daten haben Licht auf die Artenvielfalt Wakatobis geworfen und beispielsweise das Vorkommen von elf gefährdeten Korallenarten sowie anderen seltenen Lebewesen bestätigt.“

„Es ist ein seltenes Privileg, an einem Ort zu arbeiten, an dem Menschen und Meereslebewesen koexistieren. nicht nur friedlich, sondern produktiv.“

F: Welche anderen Riffforschungsinitiativen sind in Arbeit oder in der Planungsphase?

A: Wir verstärken nun unsere Forschungsanstrengungen, um den Puls des Riffs in einem größeren Teil des Schutzgebiets ganzjährig zu messen. Dies bedeutet, dass wir die wissenschaftliche Überwachung in den Zeitplan des Tauchteams integrieren. Der große Erfahrungsschatz des Teams und seine Begeisterung für die wissenschaftliche Arbeit erleichtern diese Aufgabe. Die kontinuierliche Datenerhebung des Tauchteams mithilfe von KI-Analysen ermöglicht es uns, den Zustand des gesamten Riff-Ökosystems im Auge zu behalten.

Wir erweitern unser Instrumentarium zudem um neue Methoden. Kürzlich haben wir ein Sensorkit eingeführt, das Live-Meereswetterdaten an eine App überträgt. So können wir den Stoffwechsel des Riffs in Echtzeit überwachen. Wir können den ganzen Tag über beobachten, wie das Sonnenlicht das Gleichgewicht zwischen Photosynthese und Atmung am Riff bestimmt und so die starken täglichen Schwankungen der Wasserchemie verursacht. Die starken Schwankungen, die wir in Wakatobi beobachten, sind ein Zeichen für ein metabolisch aktives Riff und damit ein Zeichen für produktive Ökosysteme.“

F: Was inspiriert Sie an der Arbeit mit dem Resort-Team?

A: Es ist ein seltenes Privileg, an einem Ort zu arbeiten, an dem Menschen und Meereslebewesen nicht nur friedlich, sondern auch produktiv koexistieren. Bei der Arbeit über und unter Wasser in Wakatobi ist es wirklich inspirierend zu sehen, wie sich die Systeme gegenseitig unterstützen. Wakatobi ist kein statisches System – es blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und ist weiterhin führend in Sachen Innovation. In diesem dynamischen Umfeld zu arbeiten bedeutet, bestehende Forschungsmaßnahmen kontinuierlich zu verfeinern und gleichzeitig stets den nächsten Schritt zur Wertsteigerung im Auge zu behalten.

Cornucopia steht stellvertretend für den Fortschritt der Beurteilung der Riffgesundheit und des gesunden Korallenwachstums an Wakatobis Standorten. Foto von Warren Baverstock

F: Haben Sie einen Lieblingstauchplatz oder eine Lieblingsart von Meereslebewesen in Wakatobi?

A: „Für mich ist das Beste daran, immer wieder dieselben Tauchplätze zu besuchen, dass man Tiere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenlernt. Im Zoo gibt es einen besonders reizbaren Oktopus, der oft auf einem Felsen sitzt und jeden Fisch verprügelt, der es wagt, ihm zu nahe zu kommen!

Ohne Programme zur Beurteilung der Riffgesundheit könnten Schildkröten wie diese Karettschildkröte am Standort Dunia Baru nicht auf gesunde Riffe zurückgreifen. Foto: Christian Gloor

Ein Feilenfisch in Cornucopia, normalerweise eine scheue Art, posiert immer gerne für ein Foto. Ein Igelfisch-Pärchen jagt sich am Spiral Corner ständig gegenseitig. Eine Karettschildkröte in Dunia Baru ist immer so ins Fressen vertieft, dass sie kaum Gesellschaft zu bemerken scheint!

Das Programm zur Beurteilung der Riffgesundheit in Wakatobi trägt dazu bei, lebendige Korallenriffe und Fischpopulationen wie diesen Schwarzen Schnapper am Waktaobi-Standort Roma zu gewährleisten. Foto von Walt Stearns

Ich konnte mich nicht auf einen einzigen Lieblingsplatz festlegen – die unterschiedlichen Biogeografien der Riffe Wakatobis führen zu einzigartigen Fischbeständen. Felsnadeln und Riffkämme werden oft als „ökologische Magnete“ bezeichnet, da ihre Topografie Raubfische anzieht. Roma ist ein solcher Ort, wo man oft Hundszahn-Thunfische inmitten von Schwärmen von Schwarzen Schnappern, Barrakudas und Kaiserfischen beobachten kann. Bei Pockets erstreckt sich der Riffhang tiefer als anderswo, was eine erstaunliche Vielfalt an Steinkorallenarten hervorbringt, die nur dank Wakatobis klarem Wasser in der Tiefe wachsen können. Strömungen am Turkey Beach beschleunigen das Wasser über eine Reihe von Graten, die Schwarzspitzen-Riffhaie und Adlerrochen anziehen.

F: Welche weiteren spannenden Entwicklungen können wir in den kommenden Monaten erwarten?

A: Im Januar dieses Jahres war ein Team von National Geographics Pristine Seas im Resort und dokumentierte unsere Bemühungen. Ihre Arbeit wird in den von David Attenborough kommentierten Film ‚Ocean‘ einfließen, der im Mai dieses Jahres in die Kinos kommt. Im Rahmen ihrer Kampagne, um nach der Veröffentlichung dieses Films Maßnahmen zu ergreifen, besuchte National Geographic fünf Orte als Fallstudien für erfolgreichen Meeresschutz. Wakatobi wurde ausgewählt, da sich Schutzbemühungen nachhaltig positiv auf Mensch und Umwelt auswirken. Wakatobis Modell zur Bewertung der Riffgesundheit könnte, wenn es repliziert würde, die Meeresökosysteme weit über Sulawesi hinaus verändern. Daher war es fantastisch, Teil der Mission von Pristine Sea sein zu können. Hier war ein Team, das unzählige weit entfernte Orte bereist und unzählige Geschichten erzählt hatte und dennoch Wakatobis Einzigartigkeit über und unter Wasser erkannte.

„In Wakatobi ist alles in Ordnung“, sagt die Meeresbiologin Julia Mellers. Foto von Wakatobi Resort

Mehr über Julias Arbeit >hier.

KONTAKTIERE UNS.

E-Mail: office@wakatobi.com or Erkundigen.

Folge uns auf Facebook und Instagram.

Sehen Sie sich Wakatobi-Naturschutzvideos an auf unserer Youtube Kanal.