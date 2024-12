China schwimmt gegen den Strom, um die meisten Orcas einzusperren

Welches Land hält die meisten Orcas in Gefangenschaft? Lange Zeit waren es die USA, die diese zweifelhafte Ehre innehatten, doch nun wurden sie erstmals überholt – von China.

Laut einem neuen Bericht von Chinesische Wal- und Delfin-Allianz Laut Ermittlern werden in China derzeit 22 Orcas gefangen gehalten. Die meisten von ihnen werden öffentlich zur Schau gestellt, und zwar mit, wie die CCA es formuliert, „minimalen Schutzmaßnahmen“.

Während die Lust der internationalen Gemeinschaft, Walen und Delfinen bei ihren Kunststücken in Becken zuzusehen, nachgelassen hat, ist China laut CCA in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Das bedeutet, dass das Land auch bei der Anzahl der in Gefangenschaft gehaltenen Großen Tümmler (über 730) und der Weißwale (etwa 145) weltweit führend ist.

„Die wachsende chinesische Meeres-Themenpark-Industrie verschärft weiterhin Probleme im Bereich Naturschutz und Wohlergehen“, sagt die in Washington DC ansässige Koalition internationaler und chinesischer Tierschutzorganisationen.

Von den 22 in China in Gefangenschaft lebenden Orcas wurden 15 aus dem Ochotskischen Meer in Russland importiert, während sieben in Gefangenschaft geboren wurden. Die meisten Tiere wurden erst 2023 ausgestellt, als in Zhuhai eine Einrichtung namens Chimelong Spaceship eröffnet wurde.

Im Juli 2024 waren in China 101 Walfangstationen in Betrieb, doppelt so viele wie 2015. Weitere 11 sind im Bau. Sie beherbergen schätzungsweise 1,307 Wale aus 15 verschiedenen Arten.

Versorgung aus Japan

In den USA werden in drei SeaWorld-Parks 18 Orcas in Gefangenschaft gehalten. Russland verbot 2018 den Lebendfang von Orcas und Belugas zu Unterhaltungszwecken. Seitdem muss China angeblich verstärkt auf Zucht und Importe aus Japan setzen, um die Nachfrage zu decken.

„China ist Der Markt für wild gefangene Wale wurde stark eingeschränkt, was dem internationalen Ruf des Unternehmens geschadet, freilebende Populationen destabilisiert und zu einer unbekannten Zahl von Tiertoten geführt hat“, sagt Dr. Naomi Rose, leitende Wissenschaftlerin für Meeressäugetierbiologie am Tierschutzinstitut (AWI), ein Gründungsmitglied des CCA. Sie besuchte Anfang des Jahres China, um die dortigen Orcas in Auffangstationen zu beobachten.

Orcas bei einem Auftritt in einem chinesischen Freizeitpark (AWI)

„Die chinesische Meeres-Themenparkindustrie ist nicht in der Lage, die komplexen physischen und verhaltensmäßigen Bedürfnisse der Wale zu erfüllen“, sagt Rose. „Immer mehr Einrichtungen bieten Besuchern das Schwimmen oder Tauchen mit Walen an und gefährden damit die Öffentlichkeit – wie die steigende Zahl gemeldeter Verletzungen zeigt –, ohne jedoch aussagekräftige Informationen zum Artenschutz bereitzustellen.“

„Darüber hinaus leiden viele Tiere unter öffentlich dokumentiertem Missbrauch durch Trainer und einem Mangel an spezialisierter tierärztlicher Versorgung.“

Unterschiede in den Aufzeichnungen

Über den Zustand der in Gefangenschaft gehaltenen Wale in China gibt es keine öffentlich zugänglichen Informationen. Der CCA-Bericht nennt jedoch mehrere Todesfälle, darunter auch den von zwei vom Aussterben bedrohten Jangtse-Glattschweinswalen.

Die Allianz behauptet außerdem, dass die Zahl der in der CITES-Datenbank als nach China importiert registrierten wild gefangenen Wale um mehr als 380 Individuen von den Exportdatensätzen der Ursprungsländer, darunter Japan, abweicht. „Dies ist ein Bereich, der der Regierung und der Industrie kritische Sorgen bereitet und einen möglichen Verstoß gegen die CITES-Vorschriften darstellt“, heißt es in der Mitteilung.

CCA möchte, dass die chinesische Regierung unabhängige Untersuchungen zu den CITES-Importdaten und zum Wohlergehen der in Gefangenschaft gehaltenen Wale in China einleitet, engen Kontakt zwischen Besuchern und Tieren verbietet und Pläne für die schrittweise Einstellung der Ausstellungen dieser Tiere in Meeresthemenparks ausarbeitet.

Zu den CCA-Mitgliedern gehören neben der AWI die Born Free Foundation, der Endangered Species Fund, die Hong Kong Dolphin Conservation Society, die Life Investigation Agency, Marine Connection und Whale & Dolphin Conservation. Die neueste Ozean-Themenparks berichten ist die dritte Ausgabe.

Auch auf Divernet: Gefangener Delfin „mit Badewasser ausgeschüttet“, Scheitert Seaquarium, erhält ein 6-wöchiges Ultimatum, Walverteidiger springen nach Lolitas einsamem Tod ein, Zahnschäden bei in Gefangenschaft lebenden Orcas