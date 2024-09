Tauchprofi soll Korallen für Geld geschnitzt haben

Die Folgen des Einritzens von Personennamen in die Korallen des philippinischen Tauchreviers Bohol halten an: Die Behörden sind mittlerweile davon überzeugt, dass einer oder mehrere lokale Tauchführer und Bootsführer zusätzliche Gebühren von den Touristen für die Anbringung der Unterwasser-Graffiti verlangt haben.

Ein Tauchführer soll zugegeben haben, Korallen zerstört zu haben. Schäden an den Riffen sind laut dem Philippinischer Fischereikodex, obwohl nicht klar ist, ob Anklage gegen ihn erhoben wird.

Am Tauch- und Schnorchelgebiet Estaca vor Puntud (ehemals Virgin Island) in der Nähe von Panglao wurden Ende August nach einem Hinweis eines örtlichen PADI-Tauchführers die in Korallen eingravierten Namen von mindestens 13 Personen gefunden.

Zerstörte Korallen in der Nähe der Insel Puntud (Danilo Menorias)

Ein koreanischer Tourist hatte eine Video in den sozialen Medien, die einen Reiseführer zeigen, der Korallen zerstört, und Bohols Gouverneur Erico Aristotle Aumentado bot eine Belohnung für weitere Informationen, wie berichtet am Divernet am 4. September. Das Kopfgeld wurde später auf 200,000 Pesos (ca. 2,700 Pfund) vervierfacht.

Mit Unterstützung des Gouverneurs hat Panglaos Bürgermeister Edgardo „Boy“ Arcay den Ort seit gestern (9. September) für mindestens sechs Monate und möglicherweise mehr als ein Jahr für touristische Aktivitäten gesperrt. Da das Gebiet Teil des „geschützten Meeresgebiets Panglao Island“ im Rahmen des „erweiterten nationalen integrierten Schutzgebietssystems“ ist, werden die Korallen Zeit brauchen, um sich zu erholen, sagt er.

Arcay sagt auch, dass er am 5. September persönlich den namenlosen Führer befragt habe, der in der Video. Nachdem er zugegeben hatte, den Namen einer weiblichen Kundin auf deren Wunsch in eine Koralle eingraviert zu haben, wurde er gewarnt, dass er für persona non grata für seine Rolle bei der „Tötung des Tourismus“.

Das philippinische Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen und das Umwelt- und Ressourcenbüro der Provinz Bohol untersuchen derzeit den Tauchplatz. Aumentado hat angekündigt, dass er eine Task Force mit Festnahmebefugnissen einrichten will, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

