Taucher Theo und Stephen Fry setzen sich gegen die Grundschleppnetzfischerei ein

Weiterführung der Botschaft von Sir David Attenboroughs Dokumentarfilm Oceans und zeitgleich mit der UN-Ozeankonferenz, die heute (13. Juni) in Nizza zu Ende geht, hat ein Kampagnenvideo für die britische Wohltätigkeitsorganisation Blue Marine Foundation mit den Tauchern Theo James und Stephen Fry in den Hauptrollen genau den richtigen Ton getroffen. Online.

In Fazit James (Die Bestimmung – Divergent, Der weiße Lotus, The Gentlemen) spielt einen Gast in einem gehobenen Restaurant, der bei einem salbungsvollen Kellner, dargestellt von Fry, ein scheinbar nachhaltiges Fischgericht bestellt.

Beide Schauspieler sind Botschafter von Blue Marine und der Zweck des Kurzfilms besteht darin, das Publikum an die unsichtbaren Kosten zu erinnern, die entstehen, wenn Menschen nach Belieben speisen.

„Als begeisterter Taucher bin ich schon lange vom Meer fasziniert und entsetzt über die Auswirkungen, die der Mensch auf es hat“, sagte James nach Abschluss der Dreharbeiten.

Nachdem mir eine Menge Beifang vor die Füße gekippt worden war, wurde mir erst richtig bewusst, wie grotesk und verheerend die Praxis der Grundschleppnetzfischerei ist. Es war zutiefst beunruhigend, aber ich habe es gerne getan, wenn es zu echten Veränderungen beiträgt.

Verbot in Großbritannien, aber wie bald?

Der Kampagnenfilm sei in der Hoffnung entstanden, ein dringend notwendiges Verbot der Grundschleppnetzfischerei in den sogenannten Meeresschutzgebieten (Marine Protected Areas, MPAs) Großbritanniens voranzutreiben, sagt Blue Marine.

„Derzeit sind erschreckende 90 % der britischen Meeresschutzgebiete für die Grundschleppnetzfischerei offen. Und was den Fisch betrifft, der wahllos in den Netzen der Trawler gefangen wird, werden bis zu 80 % des Fangs weggeworfen oder vernichtet“, erklärt die Stiftung. „Lassen Sie uns dem jetzt ein Ende setzen. Werden Sie mit uns aktiv.“

Fischverlust für James (Blue Marine Foundation)

Tatsächlich kündigte die britische Regierung am Welttag der Ozeane (8. Juni), dem Tag der Veröffentlichung des Films, ihre Absicht an, die Grundschleppnetzfischerei in 41 Meeresschutzgebieten vor der Küste Englands mit einer Fläche von 30,000 Quadratkilometern (1.5-mal so groß wie Wales) zu verbieten.

„Dies ist ein großer Schritt vorwärts, um die sinnlose Zerstörung unserer Meeresschutzgebiete zu stoppen“, räumte Blue Marine ein und betonte zugleich, dass sich nichts ändern werde, bis die Vorschläge umgesetzt und ein Verbot durchgesetzt werde. Die Organisation bittet ihre Unterstützer, Teilen Sie das Video in den sozialen Medien.

Die Blaue Meeresstiftung und Atomized Studios Film Fazit Regie führte Ben Mallaby.

