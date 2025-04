Taucher in Malaysia wegen Schildkrötenquälerei bestraft

Five scuba divers and a dive operator have been fined in Malaysia after a video clip of mob harassment of a sea turtle went viral on social media and caused widespread public outrage, not least among other divers and conservationists.

Der Vorfall ereignete sich im März an einem Ort vor der Insel Manukan im Tunku Abdul Rahman Marine Park in Semporna im Norden Borneos.

Das Ministerium für Tourismus, Kultur und Umwelt in Sabah (KePKAS) hat seitdem „Compound Notices“ an eine Handvoll der anwesenden Taucher sowie an das Unternehmen, das den Tauchgang organisiert hatte, verschickt.

In Malaysia kann bei bestimmten Straftaten eine sogenannte Compound Notice als Alternative zu einer Gerichtsverhandlung eingesetzt werden. Sie bietet die Möglichkeit, eine unbestrittene Anklage durch Zahlung einer Geldbuße zu begleichen.

Die Schikane verstieß gegen den Sabah Wildlife Enactment von 1997, der Meeresschildkröten uneingeschränkt schützt. Außer einem Wildhüter ist es verboten, erwachsene Schildkröten, ihre Eier oder Jungtiere anzufassen.

TRACC-Initiative

Es war das Tropical Research & Conservation Centre (TRACC) in Semporna, die zunächst einen Aufruf zur Ermittlung des Standorts und der Identität der Taucher startete, die in dem 30-sekündigen Clip zu sehen waren, der von jemandem aus der Tauchgruppe gedreht und geteilt wurde. TRACC informierte auch das Sabah Wildlife Department und Sabah Parks über den Vorfall.

Der Clip zeigt vermutlich einen Tauchführer, der die sichtlich verzweifelte und verwirrte Schildkröte von hinten am Panzer festhält, während andere Taucher den Panzer und die Gliedmaßen der Schildkröte berühren und neben ihr posieren, während sie versucht, sich zu befreien.

Abgesehen von der Möglichkeit, dass die Schildkröte während der Fixierung dringend Luft brauchte, kann solch extremer Stress für ein Tier schädlich und sogar tödlich sein.

Ein weiterer, ähnlicher und längerer Clip zeigt ein Mitglied der Tauchgruppe, das einen sich bewegenden Walhai festhält.

Das Tourismusministerium bezeichnete das Vorgehen der Taucher als „unverantwortlich“ und erklärte: „Wir fordern alle Tourismusunternehmen dringend auf, verantwortungsvoller mit der Einhaltung der Richtlinien und Vorschriften umzugehen. Die Landesregierung setzt sich weiterhin für den Umweltschutz ein und hat angekündigt, dass sie keine Verstöße gegen die Gesetze zum Schutz der Tierwelt tolerieren wird.“

Die verhängten Strafen sind nicht bekannt, aber die Höchststrafe für das Vergehen beträgt 50,000 Ringgit (ca. 8.700 £) und/oder ein bis fünf Jahre Gefängnis.

