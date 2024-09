Hinweis auf Färöer führte zur Festnahme von Watson, dem „Störenfried“

Es war ein politisch motivierter Hinweis von den Färöer-Inseln, der am 21. Juli zur Verhaftung des Walfanggegners Paul Watson durch die dänische Polizei in Grönland führte, wie die Captain Paul Watson Foundation mitteilte (CPWF).

Die örtlichen Behörden des Walfang-Archipels informierten das dänische Justizministerium und die grönländischen Behörden über die Ankunft von Watsons Flaggschiff, der Johannes Paul Dejoria zum Auftanken und drängte auf seine Festnahme, behauptet die CPWF. Das dänische Parlament habe dies in einer Anfrage bestätigt.

Watson und seine Mannschaft aus Umweltaktivisten waren auf dem Weg nach Westen in den Pazifik, um ein japanisches Walfangschiff zu konfrontieren.

Zwei Monate nach seiner Verhaftung Watson bleibt in Haft wartet auf eine mögliche Auslieferung an Japan aufgrund historischer Anklagen, wie bereits berichtet wurde am Divernet. Seine Inhaftierung steht im Zusammenhang mit einer Red Notice, die Japan vor zwölf Jahren bei Interpol gegen ihn wegen seines aktiven Engagements eingereicht hatte.

„Ein Wichtigtuer der Polizei der Färöer-Inseln, angestachelt durch Japans Wunsch, Paul zu schnappen … unternahm eine konzertierte Anstrengung, das dänische Justizministerium zu informieren, nachdem er das Schiff seit seiner Abfahrt aus Großbritannien verfolgt hatte, was die dänische Polizei dazu veranlasste, vor Ort Ermittlungen anzustellen, die Ankunft des Schiffes zu bestätigen und einem SWAT-Team Zeit zu geben, einen Hinterhalt zu orchestrieren, der eines internationalen Flüchtigen würdig gewesen wäre“, so beschrieb Locky MacLean, Leiter der Schiffsoperationen des CPWF, Watsons Festnahme.

Jährliche Schlachtung

Die Färöer, ein selbstverwalteter Archipel Dänemarks, sind Tauchern vor allem für ihr umstrittenes jährliches Abschlachten von Langflossen-Grindwalen und Weißseitendelfinen bekannt, die als Grindadráp.

Walfang auf den Färöer Inseln (Erik Christensen)

Die CPWF behauptet, die Beteiligung der Färöer werfe ein Licht auf die Bereitschaft Dänemarks, dem internationalen Haftbefehl Japans nachzukommen, sowie auf die „harte Natur“ von Watsons Verhaftung. Sie ist überzeugt, der Vorfall werde „die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Gräueltaten auf den Färöern nur noch verstärken“.

„Das Töten von Kleinwalen und ihre Belästigung durch Boote ist in Dänemark, der Europäischen Union und vielen anderen Ländern der Welt illegal, und deshalb Grindadráp „Wir sehen uns in einer Situation, in der die Menschheit weltweit Opfer von Übergriffen wird und die Politiker, Umweltschützer, die Medien und die Öffentlichkeit weltweit verurteilen“, sagt Omar Todd, CEO der Stiftung.

Laut Rob Read, Chief Operating Officer von CPWF, hat Watson zahlreiche Kampagnen gegen das sogenannte GRIND Seit Beginn der 1980er Jahre sei es den Färöern „ein Dorn im Auge“ gewesen.

CPWF UK befindet sich im neunten Jahr in Folge in seiner Anti-GRIND Operation Bloody Fjords, und letztes Jahr war Watson wieder gesegelt Johannes Paul Dejoria in färöische Gewässer, um sich der Jagd zu widersetzen.

Die Organisation fordert Dänemark auf, ihn unverzüglich freizulassen und den Auslieferungsantrag Japans abzulehnen, da bisher mehr als 82,000 Menschen in Gewahrsam sind. Unterzeichnung der Petition.

Auch auf Divernet: „Rachsüchtiges“ Japan will Watson wegen Stinkbombenvorwürfen von 2010 verhaften, Paul Watson inhaftiert, weil Japaner Finnwale töteten, Paul Watson hat in Costa Rica geklärt, „Wir wussten es nicht!“ Die Unwissenheit über das Abschlachten von Delfinen offenbarte sich