Finnwaljagd in Island abgebrochen

Fin-whale hunting has been called off for the 2025 season in Iceland, making it the second year running that the slaughter has been abandoned – to the relief of environmental campaigners.

"No fein whales will be killed this summer – this could be the beginning of the end for whaling in Iceland,” commented Whale & Dolphin Conservation (WDC).

Hvalur hf is by far the largest whaling company in Iceland, given free reign by the government to hunt more than 200 fein whales each season – but market conditions appear to be dictating otherwise.

„Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage sieht Hvalur hf keine andere Möglichkeit, als im Hafen zu bleiben und auf bessere Zeiten zu warten“, sagte CEO Kristján Loftsson. „Die Situation wird im nächsten Jahr neu bewertet.“

Laut Loftsson hat die Inflation in Japan, wo sein Unternehmen den Großteil des in den meisten Teilen der Welt unerwünscht erscheinenden Walfleisches verkauft, den Handel wirtschaftlich unrentabel gemacht.

"Riesiger Sieg"

„Diese Entscheidung stellt einen großen Sieg für den Walschutz dar, insbesondere nachdem der scheidende isländische Premierminister erst im vergangenen Winter umstrittenerweise eine fünfjährige Walfanggenehmigung erteilt hatte“, sagt die Captain Paul Watson Foundation (CPWF). Auch bekannt als: Neptuns Piraten.

Watson and the groups he has led have been actively campaigning against Icelandic hunting of fein and minke whales for the past 40 years.

Im Jahr 2023 stoppte das isländische Fischereiministerium den Walfang vorübergehend, nachdem Aktivisten behauptet hatten, Hvalur verstoße gegen die Tierschutzgesetze des Landes. Anschließend erlaubte es jedoch die Wiederaufnahme des Betriebs unter strengeren Auflagen.

The CPWF believes that the latest decision by Hvalur is also linked to the resumption by Japanese whalers of fein-whale hunting in their home waters, as well as reports that Japanese government subsidies to the country's main importer of Icelandic whale-meat have failed to materialise.

„Wir hatten geglaubt, dass die diesjährige Jagd nicht stattfinden würde, und sind nun begeistert, dass sie nun Realität ist und bis zu 209 Finnwale gerettet wurden“, sagte Rob Read, COO von Neptune’s Pirates UK. „Aber die Regierung kann nicht weiter zögern. Es ist Zeit für die isländischen Politiker, auf die Öffentlichkeit zu hören und den Walfang endgültig zu beenden.“

