Frankreichs letzte gefangene Orcas stehen vor ungewissem Schicksal

Die letzten beiden in Gefangenschaft lebenden Orcas in Frankreich, die noch immer in einer kürzlich geschlossenen Einrichtung gehalten werden, stehen nun vor der Aussicht, in einen Zoo auf den Kanarischen Inseln verlegt zu werden. Aktivisten werfen dem Zoo vor, eine schlechte Bilanz hinsichtlich des Wohlergehens der Killerwale und der Sterblichkeitsrate zu haben.

Wikie und ihr überlebender Sohn Keijp befinden sich derzeit im Marineland Antibes in Südfrankreich. Die Anlage wurde im Dezember endgültig geschlossen, da ein Gesetz aus dem Jahr 2021 die Haltung und Ausstellung gefangener Wale und Delfine in Frankreich verbietet.

Die Tiere haben ihr Leben in Becken des Delfinariums verbracht, das sie ursprünglich an das japanische Kobe Suma Sea World verkaufen wollte. Es wird angenommen, dass sie abgesondert und zur Zucht genutzt werden. Die französische Regierung hat sich von Aktivisten wie Dolphinaria-Free Europe (DFE) beraten lassen, um diesen Transfer zu verhindern.

Das DFE hat bei der Regierung Lobbyarbeit betrieben, um die Verlegung der Orcas in eine natürlichere Umgebung in einem Meeresschutzgebiet des Whale Sanctuary Project in Kanada zu gestatten, doch sein Antrag wurde nun offiziell abgelehnt. Das DFE befürchtet, dass die Orcas stattdessen in den Loro Parque Zoo (LPZ) auf Teneriffa auf den Kanarischen Inseln gebracht werden – den es ebenfalls nicht besonders schätzt.

Delphinarienfreies Europa ist eine internationale Koalition aus Meeressäugetierforschern, Tierschutzexperten, Naturschützern, Nichtregierungsorganisationen, Einzelmitgliedern und Beratern, die sich für die Beendigung der Wal- und Delfinhaltung in Europa einsetzen.

Margaux Dodds, Vorsitzende des DFE und zugleich Direktorin des SchiffsverbindungSie wolle herausfinden, warum die französische Regierung diese ihrer Ansicht nach übereilte Entscheidung treffe, da die gesetzliche Frist für die Umsiedlung der Orcas erst im Dezember 2026 ablaufe.

Schlechte Haltungsbilanz

Der Loro Parque Zoo weist laut Dodds eine „schlechte Haltungsbilanz bei seinen Orcas“ auf. Seit 2021 sind vier davon deutlich früher gestorben, als die durchschnittliche Lebenserwartung eines Orcas in freier Wildbahn beträgt, darunter ein Dreijähriger namens Ula. Ein fünfter namens Vicky starb 2013 im Alter von nur 10 Monaten.

Die Orcas im LPZ sollen außerdem Anzeichen von Stress aufweisen, darunter abgenutzte und gebrochene Zähne durch wiederholtes Reiben an den Wänden der Becken und Beißen in Metalltore.

Dodds sagt, dass die Erfolgsbilanz von LPZ gut dokumentiert ist. „Der Zoo ist nachweislich sehr daran interessiert, seine Orcas zu züchten und hat angedeutet, dass Wikie und Keijo Teil seines Zuchtprogramms sein werden, wobei er künstliche Befruchtungstechniken verwendet hat, um dieses Ergebnis zu erreichen“, sagt sie.

„Angesichts der Schließung von Veranstaltungsorten ist es wichtiger denn je, dass dies die letzte Generation von Walen und Delfinen in Gefangenschaft ist.“

„Der Platzmangel in der LPZ ist ebenfalls besorgniserregend, da die Becken kleiner sind als die der geschlossenen Anlage in Antibes“, sagt Dodds. „Zwei weitere Orcas würden den Stresspegel aller betroffenen Tiere noch weiter erhöhen.“

Shows und Tricks

„Die Beweise dafür, dass die Gesundheit und das Wohlergehen von Orcas und anderen Walen in Gefangenschaftshaltungen stark beeinträchtigt sind, sind eindeutig“, sagt Tierarzt Dr. Mark Jones, Leiter der Politikabteilung der Born Free Foundation„Die Shows und Tricks, die sie vorführen müssen, haben keinen pädagogischen oder ökologischen Wert.

„Die französischen Behörden haben den fortschrittlichen und begrüßenswerten Schritt unternommen, die Zurschaustellung von Walen in Gefangenschaft zu beenden. Sie müssen nun die bestmöglichen Lösungen für die verbleibenden in Gefangenschaft lebenden Tiere im Land finden, angefangen mit Wikie und Keijo. Sie in den Loro Parque zu schicken, wird ihr Leiden nur verlängern und verschlimmern.“

Divernet Der Zoo Loro Parque hat eine Stellungnahme zu den Vorwürfen verlangt, aber keine Antwort erhalten. Der Zoo besteht jedoch darauf, dass seine Vorführungen von Orcas, Delfinen und Seelöwen für das Publikum im besten Interesse der Tiere sind:

„Die körperliche Aktivität und die geistigen Herausforderungen, die mit dem Training der Tiere verbunden sind, die an Shows teilnehmen, sind entscheidend, um sie fit und in optimaler Verfassung zu halten“, heißt es darin. „Ihre Aktivität ist mit dem Erreichen von Belohnungen verbunden, ähnlich wie es in der Natur geschieht: Anstrengung wird mit Nahrung belohnt.

„Die in den Shows gezeigten Aktionen sind natürliche Verhaltensweisen in der Wildnis und werden der Öffentlichkeit vorgeführt, um Begeisterung für die Tiere zu wecken. Dies ist eine weitere wichtige Möglichkeit, Interesse zu wecken und das Engagement für das Überleben dieser Arten in der Wildnis zu fördern.“

Auch auf Divernet: MALTAs DELFINPARK: IST ES EIN ZOO ODER EIN ZIRKUS?, CHINA SCHWIMMT GEGEN DEN STROM, UM DIE MEISTEN ORCAS EINZUFANGEN, GEFANGENE DELFINE „MIT DEM BADEWASSER AUSGEWIRKT“, ROMEO & JULIA – SEEKÜHE ERHALTEN EIN UPGRADE