Eindringlicher Attenborough-Film verurteilt Schleppnetzfischerei im Meeresschutzgebiet

Umweltaktivisten fordern die Öffentlichkeit auf, die Botschaft des neuen, schlagkräftigen Spielfilms zu unterstützen Ozean mit David Attenborough, das gerade weltweit in die Kinos gekommen ist und auch auf Disney+, National Geographic und Hulu gestreamt wird.

Eindrucksvolle Aufnahmen, die die Zerstörung des Meereslebens und des Meeresbodens durch die Grundschleppnetzfischerei zeigen, wurden im Trailer der Dokumentation bereits vielfach angesehen. Online.

Die Grundschleppnetzfischerei wühlt den Lebensraum am Meeresboden auf, wirbelt Schlamm auf, setzt Kohlenstoff frei und greift wahllos nach Meereslebewesen, sagen die Filmemacher. Sie hoffen, dass die Aufdeckung dieser Zerstörung in hochauflösendem Filmmaterial das Publikum zum Handeln inspiriert.

„Es ist schwer, sich eine verschwenderischere Art des Fischfangs vorzustellen“, sagt der heute 99-jährige Attenborough im Film. „Grundschleppnetzfischerei ist in vielen sogenannten Meeresschutzgebieten (MPAs) weltweit noch immer erlaubt und, was vielleicht noch erstaunlicher ist, staatlich subventioniert. Kaum ein Ort ist davor sicher – auch fast nirgendwo in meinem eigenen Land.“

Linien aus dem Weltraum gesehen

Einem Bericht von Oceana UK zufolge wurden allein in den inländischen Meeresschutzgebieten vor der Küste im Jahr 33,000 über 2023 Stunden lang Grundschleppnetzfischerei betrieben.

Weltweit wird jedes Jahr ein Gebiet fast so groß wie der Amazonas-Regenwald mit Schleppnetzen befischt, wobei immer wieder dieselben Abschnitte des Meeresbodens befischt werden, heißt es in der Studie der National Geographic Society. Unberührte Meereund fügte hinzu, dass die durch die Grundschleppnetzfischerei in den Meeresboden geätzten Linien vom Weltraum aus sichtbar seien.

Ein Studium in Natur stellten fest, dass die jährlichen Kohlendioxidemissionen, die durch Grundschleppnetzfischerei freigesetzt werden, in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie die jährlichen CO 2 aus der globalen Luftfahrt. Eine weitere Studie in Grenzen in der Meereswissenschaft kam zu dem Schluss, dass mehr als die Hälfte des CO 2 durch Grundschleppnetzfischerei produzierte Treibhausgase werden innerhalb von neun Jahren die Erdatmosphäre erreichen.

Dies spiegelt sich in einer aktuellen Studie wider, die die wirtschaftlichen Gesamtkosten der Grundschleppnetzfischerei in europäischen Gewässern (EU, Großbritannien, Norwegen und Island) berechnet. Sie zeigt, dass diese Praxis die Gesellschaft jährlich fast 11 Milliarden Euro kostet. Zwar schafft sie Arbeitsplätze, sorgt für Nahrungsmittel und generiert Einnahmen, doch die Gesamtkosten übersteigen den Nutzen bei weitem, so der Bericht.

Ozean mit David Attenborough Baitball (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Ozean Attenborough weist auch auf die Notlage von Arten wie Haien, Walen und Krill hin und betont, dass fast ein Drittel der Weltmeere geschützt werden müsse, um eine Erholung von Überfischung und Lebensraumzerstörung zu ermöglichen.

Der Film schlägt jedoch einen positiveren Ton an, wenn er Erfolgsgeschichten hervorhebt, in denen sich die Meeresökosysteme erholt haben, als ihnen durch gemeinsames Handeln die Chance dazu gegeben wurde.

Beispiele hierfür sind die Erholung der Kelpwälder in Kalifornien und die Wiederbelebung der Walpopulationen nach internationalen Walfangverboten.

„Schlachtruf“

Greenpeace hat beschrieben Ozean als „Schlachtruf“ vor der UN-Ozeankonferenz 2025, die am 9. Juni in Nizza beginnt. Sie und andere Umweltaktivisten wie Blaue Meeresstiftung fordern die Regierungen auf, ihr Engagement zur Bekämpfung des „ökologischen Vandalismus“ unter Beweis zu stellen, indem sie wirksame Verbote der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten verhängen.

Blue Marine sagt, dass es gerade eine Umfrage durchgeführt hat, die eine „überwältigende“ öffentliche Unterstützung für ein Schleppnetzfischereiverbot in Meeresschutzgebieten zeigt, und hofft, dass OzeanDie drastischen Szenen der Zerstörung des Meeresbodens werden dazu beitragen, eine öffentliche Meinungsbewegung zu entfachen.

„Jetzt stehen wir vor einer der größten Chancen unserer Zeit für den Ozean – dem Verbot der Grundschleppnetzfischerei in britischen Meeresschutzgebieten, in denen diese zerstörerische Fangmethode noch immer zum Einsatz kommt“, sagt die Stiftung, die zusammen mit Oceana UK und Only One namens #DasEndergebnis.

Sie und Greenpeace UK haben bereits einen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer geschrieben und die Ratifizierung des Globalen Ozeanvertrags und ein vollständiges Verbot der Grundschleppnetzfischerei in britischen Meeresschutzgebieten gefordert. Wie Attenborough im Film sagt: „Wenn wir das Meer retten, retten wir unsere Welt.“

Ozean mit David Attenborough ist eine Koproduktion von Silverback Films und Open Planet Studios unter der Regie von Toby Nowlan, Keith Scholey und Colin Butfield und produziert von Nowlan.

