Weihnachten zu Hause: Dänen geben Paul Watson frei

Kapitän Paul Watson fährt über Weihnachten nach Hause – der langjährige Anti-Walfang-Aktivist wurde freigelassen, nachdem er fünf Monate im Gefängnis verbracht hatte, während Dänemark ein Auslieferungsersuchen Japans prüfte.

Die Nachricht, dass Dänemark die Forderungen Japans schließlich abgelehnt hatte, kam gestern (17. Dezember) und bedeutet, dass Watson, der in einem Internierungslager in der Nähe von wo er verhaftet wurde in Nuuk, Grönland, kann die Feiertage mit seiner Familie in Frankreich verbringen.

„Diese Entscheidung ist ein bedeutender Sieg für die Menschenrechte, den Umweltaktivismus und die Anti-Walfang-Bewegung“, erklärte die Kapitän-Paul-Watson-Stiftung (CPWF), die seit dem Sommer intensiv für die Freilassung ihres Gründers kämpft. Ihre entsprechende Petition erhielt über 125,000 Unterschriften und zahlreiche prominente Unterstützer.

Das dänische Justizministerium teilte der BBC mit, dass es bei seiner Entscheidung die Zeit berücksichtigt habe, die seit den mutmaßlichen Straftaten vergangen sei, sowie die fünf Monate, die Watson bereits in Haft verbracht habe.

„Manchmal muss man ins Gefängnis, um seinen Standpunkt zu vertreten“, sagte Watson, als er freigelassen wurde. „Jede Situation bietet eine Chance, und dies war eine weitere Chance, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Japans illegalen Walfang im Schutzgebiet des Südpolarmeers zu lenken. Wäre ich nach Japan geschickt worden, wäre ich vielleicht nie wieder nach Hause gekommen. Ich bin erleichtert, dass das nicht passiert ist.“

Der CPWF zufolge wurde Watson aufgrund politisch motivierter Anschuldigungen festgenommen, ohne dass die Beweise gründlich geprüft worden wären. Die Organisation forderte eine Reform der internationalen Strafverfolgungsmechanismen.

Feindselige Begegnungen

Watsons Verhaftung am 21. Juli basierte auf einer 14 Jahre alten Interpol-Meldung aus Japan, die auf feindselige Begegnungen zwischen Watson und seinem Wahlkampfteam und japanischen Walfangmannschaften während der Dreharbeiten zu dem Walkriege Fernsehserie für Animal Planet in antarktischen Meeren.

Als der kanadisch-amerikanische Aktivist verhaftet wurde, befand er sich auf dem CPWF-Schiff auf dem Weg in den Pazifik. John Paul DeJoria auf einer Mission gegen den Walfang und machte in Grönland nur einen Zwischenstopp zum Auftanken.

Sein Aufenthaltsort war Dänemark durch die Polizei der Färöer-Inseln bekannt geworden. Die Färöer-Inseln gehören neben Japan, Norwegen und Island zu den Sonderstaaten, die im 21. Jahrhundert noch immer Wale jagen.

Die dänische Polizei hatte das Schiff von Dublin bis nach Grönland, einem autonomen Gebiet Dänemarks, verfolgt, bevor sie einschritt und die Festnahme vornahm. Ende September hatte die japanische Küstenwache einen Offizier nach Dänemark geschickt, um Watsons Auslieferung persönlich zu fordern, so die Stiftung.

Kapitän Paul Watson (CPWF)

Standhaft in seiner Mission

„Die Festnahme von Captain Watson hat ein Schlaglicht auf die andauernden Problem des illegalen japanischen Walfangs“, sagt die CPWF. „Trotz internationaler Verträge und Vorschriften hat Japan den Walfang auf hoher See mit dem Bau des Kangei Maru, ein im Mai vom Stapel gelassenes Fabrikschiff im Wert von 47 Millionen Dollar, das bedrohte fein „Wale.“

„Mit der Rückkehr von Captain Watson sind wir motivierter denn je, weiter für unsere Ozeane zu kämpfen und sicherzustellen, dass unsere Mission stark bleibt“, erklärte der CEO der Stiftung, Omar Todd, der bei der Freilassung seines Mitbegründers anwesend war.

„Captain Watsons Freilassung ist ein Beweis für das Engagement derjenigen, die sich für die Umwelt einsetzen. Während er zu seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern zurückkehrt, bleibt er seiner Mission, das Meeresleben zu schützen, treu.“

Watson war Gründungsmitglied und Direktor von Greenpeace. 1977 verließ er die Organisation, um die Sea Shepherd Conservation Society zu gründen, die er 2022 wiederum verließ, um mit Todd die CPWF zu gründen.

Er wurde als einer der 20 größten Umwelthelden des 20. Jahrhunderts bezeichnet von Uhrzeit im Jahr 2000 und wurde zwei Jahre später in die US Animal Rights Hall of Fame in Washington DC aufgenommen. 2012 war er nach Jacques Cousteau erst die zweite Person, die mit dem Jules Verne-Preis ausgezeichnet wurde, der Umweltschützern und Abenteurern gewidmet ist.

Rückschlag für Wale in Island

Unerfreuliche Nachrichten für Watson, während er noch unter Verschluss blieb, kamen am 6. Dezember, als Islands amtierender Fischereiminister Bjarni Benediktsson zwei Walfanglizenzen für die nächsten fünf Jahre erteilte und damit den Unternehmen Hvalur und Tjaldtangi im Besitz von Christian Loftsson die Erlaubnis erteilte, gefährdete Arten zu jagen. fein und Zwergwale.

„Islands korrupte Übergangsregierung kümmert sich mehr darum, politische Gefälligkeiten zu erwidern, die mit dem Blutgeld von Christian Loftsson bezahlt wurden, als darum, bedrohte Arten in den Weltmeeren zu schützen und internationale Gesetze zum Schutz von Meeressäugern einzuhalten“, erklärte Locky MacLean, Kampagnenleiter der CPWF.

„Wir werden diesen Sommer für die Wale da sein, um Hvalurs Wal-Todesmaschinerie im Nordatlantik ein Ende zu setzen.“

