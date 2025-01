MBE für Naturschutz-Taucher Cunningham

Ein weiterer Name im Zusammenhang mit der Unterwasserwelt auf der Neujahrs-Ehrenliste des Königs 2025 ist die Sporttaucherin Emily Cunningham, die für ihre Verdienste um den Meeresschutz und die Küstengemeinden zum MBE ernannt wurde.

Der Meeresbiologe aus Staffordshire hat sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland „von der Antarktis bis zum Amazonas“ eine herausragende Rolle beim Meeresschutz gespielt.

Sie leitete die Entwicklung von zwei bahnbrechenden Küstenschutzprojekten und sicherte dabei Fördermittel in Höhe von über 5 Millionen Pfund. Sie war Mitglied im Vorstand der Marine Conservation Society und verwaltete ein nationales Taucherkundungsprogramm, das zur Ausweisung von Meeresschutzgebieten in England beitrug.

Im Jahr 2020 wurde sie zur Global 30 unter 30 Umweltführerund gewann 2023 einen Britische Auszeichnung „Frauen der Zukunft“.

Als das Jahr 2024 zu Ende ging, wurde Cunninghams Name auch in den ENDS-Bericht aufgenommen Leistungsliste von 100 britischen Umweltexperten, die „aufgrund der Nominierung ihrer Kollegen, Kunden und Wettbewerber“ in den letzten zwei Jahren den größten Einfluss hatten.

Beobachtung von Delfinen in Nordwales (Dr. Daniel Moore)

„Ich habe 2008 während meines Studiums Tauchen gelernt und dabei die Augen für die Wunder der Unterwasserwelt geöffnet, insbesondere für das erstaunliche Leben in den britischen Meeren“, sagt Cunningham. „Diese Erfahrung hat in mir den Wunsch geweckt, die britische Meeresfauna zu schützen und zu erhalten.“

„Der Schutz der Meere ist mehr als nur mein Job – er ist seit über 20 Jahren mein Leben, meine Leidenschaft und meine Mission. Angesichts der Ausmaße der Herausforderungen, vor denen unsere Ozeane stehen, kann dies eine schwierige und undankbare Aufgabe sein. Daher bedeutet mir diese Anerkennung unheimlich viel!

„Die Tauchgemeinschaft ist wirklich etwas Besonderes und ich liebe es, ein Teil davon zu sein“, fügt Cunningham hinzu, dessen für 2025 geplante Projekte detailliert beschrieben sind auf Instagram, Facebook und ihre Website.

