Monty Halls Big Blue Bag-Projekt läuft

Der Taucher, Meeresschützer und Rundfunksprecher Monty Halls ist das Gesicht und der Gründer eines neuen Citizen-Science-Projekts, das mehr Menschen dazu bringen soll, Daten zur Gesundheit der Meere zu sammeln.

Seine Initiative „Big Blue Bag“ basiert auf vier Konservierungsprotokollen, wobei jeder Beutel alles enthält, was für die Durchführung von vier grundlegenden Probenahmeverfahren erforderlich ist.

Die Protokolle ermöglichen es Freiwilligen jeden Alters, Informationen über Mikroplastikverschmutzung, Artenvielfalt, Wassertemperatur und Küstenmüll zu sammeln. Die Daten werden dann über eine spezielle App namens Coreo in eine globale, frei zugängliche Datenbank hochgeladen.

Die Initiative „Big Blue Bag“ ist darauf ausgerichtet, Freiwillige jeden Alters einzubeziehen

Zur Finanzierung des Projekts ist Halls eine Partnerschaft eingegangen mit HX-Stiftung, der Wohltätigkeitszweig des globalen Expeditionskreuzfahrtunternehmens HX Expeditions. Ab diesem Sommer wird jedes der fünf HX-Schiffe eine Big Blue Bag an Bord haben, sodass Gäste an über 250 Zielorten, darunter dem Nord- und Südpol, an dem Projekt teilnehmen können.

Die HX Foundation, die seit ihrer Gründung 1.68 mehr als 2015 Millionen Euro für Naturschutzprojekte gespendet hat, finanzierte den Start der Big Blue Bag-Initiative mit der Entwicklung der Coreo-App und der Produktion von 50 gemeinsam gebrandeten Big Blue Bags, die kostenlos verteilt werden. Die Isle of Man und RED Paddleboards sponsern das Projekt ebenfalls.

Leicht verständliche Wissenschaft

„Bei dieser Initiative geht es darum, Menschen, insbesondere die jüngere Generation, zu inspirieren und aufzuklären, sich aktiv an der Bewältigung der Meeresumweltprobleme zu beteiligen“, sagt Halls.

"The Große blaue Tasche bietet praxisnahe und leicht verständliche wissenschaftliche Erkenntnisse, die einen Beitrag zur Bewältigung von Meeres- und Umweltproblemen leisten können, die sich negativ auf unsere Flüsse, Wasserstraßen und Küstengebiete auswirken. Wir freuen uns, diese Initiative zu starten und Einzelpersonen zu befähigen, aktiv zu werden und etwas zu bewirken.“

„Eine der Missionen unserer Stiftung ist die Unterstützung von Projekten, die dazu beitragen, über unsere lebenswichtigen, aber gefährdeten Ökosysteme aufzuklären und das Bewusstsein dafür zu schärfen“, sagt Gebhard Rainer, CEO von HX und Präsident der HX Foundation (oben abgebildet mit Monty Halls).

Das Projekt wurde in Stornoway gestartet

Initiativen wie die Big Blue Bag sind ein wirkungsvolles Instrument für Bildung und Handeln – wir glauben, dass die Wirkung darin liegt, Menschen aktiv zu machen. Sie beseitigen Barrieren und inspirieren Menschen, etwas Sinnvolles zu bewirken.

Die Initiative startete in Stornoway am Garry Beach mit einer gemeinschaftlichen Strandreinigung in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Clean Coast Äußere HebridenVorsitzende Janet Marshall sagte: „Wir freuen uns sehr, die erste Gruppe zu sein, die den Big Blue Bag erhält. Unsere Inseln haben einige der schönsten Strände der Welt, und unsere großartigen Freiwilligen arbeiten wirklich hart daran, dass sie so bleiben.“

„Mit dem Big Blue Bag verfügen wir über leicht zugängliche Tools, um mehr Daten über die Umweltauswirkungen von Kunststoffen, die an unsere Küsten gelangen, zu ermitteln und zu teilen und so einen noch größeren Unterschied zu machen.“

Britische Schulen, Gemeinden und Naturschutzgruppen sind eingeladen, sich jetzt zu bewerben für eine der 50 kostenlosen Big Blue Bags gespendet von der HX Foundation.

