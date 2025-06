Nizza 30×30 Versprechen „ein Tropfen auf den heißen Stein“

at 10: 29 Uhr

„Ein bloßer Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was wir dringend zum Schutz der Ozeane brauchen“, so fasste der Taucher Enric Sala, Forscher bei National Geographic und Gründer von Pristine Seas, das Ergebnis der dritten UN-Ozeankonferenz (UNOC3) in Nizza zusammen, die gestern (13. Juni) zu Ende ging.

Sala kritisierte Gastgeber Frankreich dafür, dass es an der letzten Hürde gescheitert sei. „Ich hatte erwartet, dass viele Politiker auf der UN-Ozeankonferenz darüber sprechen würden, wie wichtig es ist, die Dinge zu tun, die sie nicht noch nicht geschehen – und meine Erwartungen wurden erfüllt“, sagte er.

Einige Regierungen haben echte Veränderungen im Wasserbereich vorgenommen, insbesondere durch die Schaffung neuer, stark oder vollständig geschützter Meeresgebiete. Doch das Gastgeberland Frankreich hat eine großartige Gelegenheit verpasst, beim Meeresschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Dies war der Moment für Frankreich, doch statt für Aufsehen zu sorgen, ließen seine Politiker weiterhin die Grundschleppnetzfischerei in den als Schutzgebiete ausgewiesenen Meeresgebieten zu.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sah die UNOC3 erwartungsgemäß anders. Er äußerte sich optimistisch über die Fortschritte beim Schutz der Ozeane und die Tatsache, dass rund 50 Staats- und Regierungschefs an der Konferenz teilnahmen, verglichen mit 20 Teilnehmern bei der UNOC2 in Lissabon im Jahr 2022 (die erste Ozeankonferenz fand 2017 in den USA statt).

Der französische Präsident Emanuel Macron im UNOC

Macron betonte die bevorstehende Ratifizierung des seit langem diskutierten Hochseevertrag als „historischen Meilenstein“. Der Vertrag, der auf den Schutz der marinen Biodiversität in internationalen Gewässern abzielt, habe genügend Unterstützung erhalten, um Anfang 2026 in Kraft zu treten, sagte er. Er stelle den ersten internationalen Rahmen zur Regulierung und Verwaltung der Hohen See dar.

15 Länder haben den Vertrag bereits ratifiziert, 60 weitere haben sich nun dazu verpflichtet. Für sein Inkrafttreten sind nur noch XNUMX Unterschriften nötig.

Macron betonte außerdem die Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit und die Notwendigkeit eines Moratoriums für den Tiefseebergbau, den er als „rasenden Wahnsinn“ bezeichnete.

Die zeitgleich mit der Konferenz erfolgte Bekanntgabe neuer Meeresschutzgebiete sei zwar begrüßt worden, doch die Zahlen hätten die Grenzen internationaler Ambitionen aufgezeigt, so Sala.

„Diese Meeresnationalparks werden uns helfen, unserem Ziel, bis 30 2030 Prozent der Ozeane zu schützen, näher zu kommen“, sagte er. „Das Problem ist nur, dass wir uns nicht langsam auf 30 Prozent der Ozeane zubewegen können. Wir müssen uns beeilen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir täglich 30 neue Meeresschutzgebiete einrichten – und diese Schutzgebiete müssen streng geschützt werden.“

Diese Figur war in einer Studie aufgetaucht kurz vor der Konferenz von Dynamic Planet veröffentlicht und National Geographic unberührte Meere.

Um die Lücke zwischen den derzeit 8 Prozent der globalen Ozeane, die unter irgendeiner Art von Schutz stehen, und 30 Prozent zu schließen, müssten dem Bericht zufolge allein in den Küstenregionen etwa 190,000 kleine Meeresschutzgebiete eingerichtet werden, und zusätzlich 300 große Meeresschutzgebiete in abgelegenen Offshore-Gebieten.

Schritte vorwärts

Auf der UNOC3-Konferenz herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, die Meeresschutzgebiete um etwa ein Drittel zu vergrößern, wodurch die weltweite Abdeckung auf schätzungsweise 12 % steigen würde.

Samoa kündigte neun neue, vollständig geschützte Meeresschutzgebiete mit einer Fläche von 36,000 Quadratkilometern an. Die Marshallinseln hatten bereits Anfang des Jahres die Bikar- und Bokak-Atolle als erste des Landes zu nationalen Meeresschutzgebieten erklärt.

Französisch-Polynesien verpflichtete sich, etwa 23 Prozent seiner Gewässer zu schützen, darunter zwei neue, streng geschützte Meeresschutzgebiete in der Nähe der Gesellschafts- und Gambierinseln, in denen sämtliche Ausbeutungsaktivitäten wie Fischerei und Bergbau verboten wären.

Tauchen in einem der neun neuen Meeresschutzgebiete Samoas (Joe Lepore / Waitt Institute)

Kolumbien kündigte den Schutz zweier abgelegener Korallenriffe in der Karibik an, die für ihre vielfältige Meeresfauna bekannt sind. Das neue Meeresschutzgebiet Serranilla & Bajo Nuevo erstreckt sich über eine Fläche von 3,800 Quadratkilometern.

Tansania hat in artenreichen Gewässern vor der Insel Pemba zwei neue Meeresschutzgebiete ausgewiesen, die sich insgesamt über eine Fläche von etwa 1,300 Quadratkilometern erstrecken und Korallenriffe, Seegräser, Mangroven sowie bedrohte Lebensräume für Haie und Rochen umfassen.

Sowohl Griechenland als auch Spanien erklärten auf der Konferenz, ein Viertel ihrer nationalen Gewässer unter Schutz zu stellen, und Brasilien kündigte die Schaffung zusätzlicher Meeresschutzgebiete an.

Kolumbiens Serranilla & Bajo Nuevo MPA

Die Koalition der Länder, die ein Moratorium für den Tiefseebergbau fordern, wuchs von 34 auf 37. Selbst Nichtunterzeichnerstaaten wie China sprachen sich gegen den unregulierten Tiefseebergbau aus. Ende April hatte US-Präsident Donald Trump, der nicht an der Konferenz teilnahm, die internationale Linie durchbrochen und eine Durchführungsverordnung zur Beschleunigung des Tiefseebergbaus unterzeichnet.

95 Länder, darunter alle EU-Mitglieder, haben inzwischen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich für ein globales Ziel zur Reduzierung von Kunststoffproduktion und -verbrauch einsetzen. Die Erklärung fordert außerdem Ökodesign, Verbote schädlicher Kunststoffe und einen Finanzierungsmechanismus zur Unterstützung der Umsetzung.

Flaggschiffe der Weltrestaurierung

Die UN benannte ihre ersten „World Restoration Flagships“ mit dem Ziel, fast fünf Millionen Hektar Meeresökosysteme in Asien, Afrika und Amerika wiederherzustellen. Zu den Projekten gehören die Wiederherstellung von Korallenriffen im Kanal von Mosambik und die Wiederherstellung von Inseln in Mexiko.

Zu den britischen Verpflichtungen auf der Konferenz zählten die Einführung eines Gesetzes zur Ratifizierung des Hochseeabkommens, eine Aufstockung des Globalen Fonds für Korallenriffe um 4 Millionen Pfund, 2.8 Millionen Pfund zur Unterstützung kleiner Inselstaaten beim Aufbau einer nachhaltigen blauen Wirtschaft sowie die Unterstützung des Hai- und Rochenschutzes.

Großbritannien hat außerdem eine dreimonatige Konsultation zum Verbot der Grundschleppnetzfischerei in 41 Meeresschutzgebieten mit einer Fläche von 30,000 Quadratkilometern eingeleitet.

„Wenn die UN-Ozeankonferenz diese Woche eine Botschaft mit sich bringt, dann sollte es diese sein: Meeresschutzgebiete, die schädliche Aktivitäten wie die industrielle Fischerei ermöglichen, sind nur dem Namen nach geschützt“, sagte Enric Sala.

Die Wissenschaft zeigt, dass wir die größten Vorteile für Ernährungssicherheit, Artenvielfalt und Klima aus Meeresschutzgebieten ziehen, wenn sie streng geschützt und überwacht werden. Schutz kann keine Option sein.

