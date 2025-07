Auf dem richtigen Weg: Island tut Gutes für Wale

Island hatte in den letzten Jahren einen schlechten Ruf wegen der Misshandlung von Walen – doch laut dem isländischen Meereserzähler und Naturschutzillustrator Stefan Yngvi Petursson ist dieser Ruf als Wal-feindliches Land langsam überholt.

„2025 erweist sich als das Jahr, in dem die Isländer aktiv Wale retten, anstatt sie zu töten“, sagt Petursson, dessen Künstlername Styngvi ist.

In den letzten Wochen haben wir in Island zwei Walstrandungen erlebt – ein Orca wurde von Einheimischen bis zur Rückkehr der Flut am Leben gehalten. Er schaffte es, wieder hinauszuschwimmen, doch leider musste er wegen einer Krankheit zurückkehren. Doch das Engagement und die Freundlichkeit waren immer noch deutlich spürbar.

Stefan Yngvi Petursson mit einer seiner Kreationen (Styngvi)

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht des 10. Juni in Grafarvogur, Reykjavík. Einheimische und Rettungskräfte blieben die ganze Nacht bei dem Orca und hielten ihn mit Laken nass. Am frühen Morgen begann das Tier wieder zu schwimmen, blieb aber stecken.

Rettungsteams warteten auf die nächste Flut und konnten den Orca am 5. Juni gegen 11 Uhr erfolgreich mit Booten aus der Bucht führen. Er schwamm schließlich sicher in die Faxafloi-Bucht, musste jedoch einige Tage später nach seiner erneuten Strandung in Kjalarnes eingeschläfert werden.

Massenstrandung

Styngvi erwähnt dann eine Massenstrandung von 70 Grindwalen, „bei der sich die Isländer zusammengeschlossen und jeden einzelnen Wal zurück ins Meer geführt haben. Diese Aktionen sagen mehr als jeder Protest: Die Isländer kümmern sich. Wir wollen den Walen nichts Böses.“

Dieser Vorfall, der bereits als eine der erfolgreichsten Massenrettungen von Walen in der Geschichte Islands gilt, begann in der Nähe des Hafens von Olafsfjörður im Norden der Insel. Die Grindwale waren vermutlich auf der Jagd nach Makrelen, gerieten aber aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit ins seichte Wasser.

Einheimische, Rettungskräfte und Freiwillige aus den umliegenden Städten eilten zum Unglücksort und arbeiteten den ganzen Tag und bis in den Abend hinein an der Rettung. „Wir waren völlig sprachlos, als alles vorbei war – ich hätte nie erwartet, dass alle wegschwimmen würden“, sagte eine der Retterinnen, Lara Stefansdottir.

Walbeobachtung

Zum Thema Walfang sagt Styngvi: „Damit wurde in Island seit zwei Jahren kein einziger Wal getötet. Einer der Walfänger hat kürzlich sogar sein Boot zum Verkauf angeboten, und vielleicht, nur vielleicht, erleben wir gerade den Anfang vom Ende des Walfangs.“

Ab 2025 ist nur noch Hvalur hf zur Jagd zugelassen fein und Zwergwale in Island. Das Unternehmen verzichtete aufgrund des wirtschaftlichen Drucks und der sinkenden Nachfrage in seinem bisherigen Hauptexportmarkt Japan darauf, 2024 und nun auch 2025 auf die Jagd zu gehen.

Eine unabhängige Umfrage im Auftrag der Regierung aus dem Jahr 2023 ergab, dass 51 % der Isländer den Walfang ablehnen, gegenüber 42 % im Jahr 2019. Die aktive Unterstützung ist auf 29 % gesunken, wobei der stärkste Widerstand von jüngeren Menschen, insbesondere den 18- bis 29-Jährigen, ausgeht.

Der Konsum von Walfleisch ist in Island stark zurückgegangen, und Demonstrationen gegen den Walfang finden immer häufiger und sichtbarer statt, unterstützt von einflussreichen Persönlichkeiten wie der Sängerin Björk. Auch die Walbeobachtung spielt in Islands Tourismusbranche eine immer größere Rolle.

Kosmische Wale (Styngvi)

Derzeit in der Tschechischen Republik ansässig, Styngvi kreiert maßgeschneiderte Kampagnenbilder, Designs und Illustrationen für ethische Kampagnen und ist außerdem Taucher. „Viele Inspirationen für meine Kunstwerke kommen aus der Erkundung der Unterwasserwelt“, erzählte er. Divernet.

Wenn sich die Einstellung gegenüber Walen in Island nach einigen Fehlschlägen endlich zum Positiven gewendet hat, würde er das als willkommenes Ergebnis für die Umweltkampagne betrachten, die ihm am nächsten liegt. „Diesmal fühlt es sich anders an“, sagt er.

