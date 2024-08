Kapitän Paul Watson wird seit der Ankunft seines Schiffes in Grönland am 21. Juli von der dänischen Polizei im Gefängnis festgehalten. Der langjährige Anti-Walfang-Aktivist wurde auf Geheiß Japans festgenommen, und seine Aktivitäten in der Antarktis vor über einem Jahrzehnt schmerzen noch immer.

Weniger als 10 Tage nach seiner Verhaftung hatte Japan seine erste gefährdete fein Wale seit mehr als einem halben Jahrhundert. Dies, so die Captain Paul Watson Foundation (CPWF), „bestätigt den Verdacht, dass eine Rückkehr zur Tötung der größten Säugetiere der Welt auf hoher See schon immer ihre Absicht war“.

Kapitän Paul Watson wird von der dänischen Polizei (CPWF) in Handschellen abgeführt.

Die zweitgrößten Wale der Welt nach den Blauwalen, fein Wale können bis zu 90 Jahre alt werden. Das vor Hokkaido gefangene Exemplar war ein 19.6 m langes Männchen.

Grönland ist ein autonomes Gebiet Dänemarks. Dänemark gibt an, dass die Festnahme als Reaktion auf einen internationalen Haftbefehl erfolgte, den Japan gegen Watson wegen seines Feldzugs gegen die Walfangaktivitäten des Landes im Walschutzgebiet des Südpolarmeers erlassen hat.

Japan hat in den letzten Tagen einen formellen Antrag auf Watsons Auslieferung gestellt, und wenn das dänische Justizministerium diesem Antrag nachkommt, könnte dem Aktivisten dort eine lange Gefängnisstrafe drohen. CPWF-Petition fordert seine Freilassung hat bereits mehr als 50,000 Unterschriften gesammelt.

Nordwest-Passage

Watson hatte in Grönland Halt gemacht, um sein 72 m langes ehemaliges Schiff der Scottish Fisheries Protection aufzutanken. John Paul DeJoriaEr war mit der Besatzung und 25 Freiwilligen im Rahmen der Operation Kangei Maru, eine Mission zum Abfangen des neuesten Walfangschiffs Japans.

Es wäre das erste Mal gewesen, dass ein Schiff der Anti-Walfang-Kampagne versucht hätte, durch die berüchtigte Nordwestpassage Walfanggebiete zu erreichen.

Watson wurde in Handschellen vom Schiff geführt und befindet sich nun in Gewahrsam im abgelegenen Nuuk. Er hat erklärt, dass die Operation Kangei Maru, die sein 50. Jahr als Meeresaktivist markierte, war „die Mission mit dem größten Risiko in all meinen Jahren im Kampf gegen den Walfang in den Weltmeeren“.

Paul Watson nach Mord durch Japaner inhaftiert fein Wal 4

Watson war zuvor Mitbegründer von Greenpeace und Gründer von Sea Shepherd, obwohl er mit diesen Organisationen nicht mehr verbunden ist.

Japans Walfangprogramm JARPA zu „wissenschaftlichen Forschungszwecken“ in der Antarktis wurde 2014 vom Internationalen Gerichtshof für illegal erklärt. Japan verstieß mehrere Jahre lang gegen das Urteil, bis es den Walfang in der Antarktis 2016 aufgab. In seinen eigenen Gewässern jagt das Land jedoch weiterhin Wale.

„Japan missachtet weiterhin internationale Naturschutzgesetze und Paul Watson wird für Japans Verbrechen bestraft“, sagte Locky MacLean, Schiffsbetriebsleiter der CPWF, von der John Paul DeJoria„Dänemark ist sich sicherlich der politischen Motivation für dieses Haftersuchen bewusst: Japan muss Paul Watson loswerden, damit es wieder mit dem Abschlachten der größten Wale der Welt fortfahren kann.“

Wiederaufnahme des Walfangs

Fin Wal mit der John Paul DeJoria im Hintergrund (CPWS)

Japan hat bestätigt, dass es bis zu 59 fein Wale sollen von Kyodo Senpaku, dem staatlichen Walfangunternehmen, gefangen und getötet werden, sagt die CPWF. Als sie die Kangei Maru Im März dieses Jahres hatte man darauf bestanden, dass nur die Jagd auf kleinere Brydewale, Zwergwale und Seiwale erlaubt sei – nichts, was so groß sei wie ein Finnwal.

Nun geht die CPWF davon aus, dass Japan im nächsten Jahr den regulären Walfang auf hoher See im Südpolarmeer und im Nordpazifik wieder aufnehmen will.

Mittlerweile haben bereits mehr als 50,000 Sympathisanten unterzeichnete die CPWF-Petition Sie fordert die dänische Premierministerin Mette Frederiksen auf, Watsons Freilassung anzuordnen. Zu den prominenten Unterstützern zählen laut der Stiftung bisher der französische Präsident Macron, der Filmregisseur James Cameron, die Ozeanografin Dr. Sylvia Earle und die Primatologin Dr. Jane Goodall. „Kapitän Watson ergreift lediglich Maßnahmen, um die unmenschliche Praxis des Waltötens zu verhindern, die in den meisten Ländern schon vor Jahrzehnten verboten ist“, erklärte Goodall. „Damit bringt er die Wut Tausender Menschen in vielen Ländern zum Ausdruck, die seinen moralischen Mut, sich nicht nur für die Wale einzusetzen, sondern auch Maßnahmen zu ergreifen, uneingeschränkt unterstützen.“

