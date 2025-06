Prinz William „optimistisch“ über die Zukunft der Ozeane

William, Prinz von Wales, der ebenso wie seine Frau Kate und sein inzwischen ältester Sohn George gerne tauchen, äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Zukunft der Weltmeere – solange sofort entschlossene Maßnahmen ergriffen würden.

Rede zum UN-Welttag der Ozeane auf dem Blue Economy & Finance Forum in Monaco, das im Vorfeld der UN-Ozeankonferenz In Nizza, das morgen (9. Juni) beginnt, sagte der Prinz, für viele sei das Meer der Ort, „an dem wir einige unserer schönsten Erinnerungen sammeln und die Wunder der Natur erkunden“.

„Wir alle sind für unsere Ernährung und unseren Lebensunterhalt auf seinen großen Reichtum angewiesen, und doch kommt es uns allzu oft so vor, als wäre er weit weg und losgelöst von unserem Alltagsleben, dass wir vergessen, wie wichtig er wirklich ist.

„Steigende Meerestemperaturen, Plastikverschmutzung und Überfischung setzen diese fragilen Ökosysteme und die Menschen und Gemeinschaften, die am meisten von ihnen abhängen, unter Druck“, sagte Prinz William.

William, Kate und ein Ammenhai von South Water Caye in Belize im Jahr 2022

Was einst eine reichlich vorhandene Ressource zu sein schien, schwindet vor unseren Augen. Wir alle sind betroffen und für Veränderungen verantwortlich, sowohl negative als auch positive. Aber es bleibt noch Zeit, gemeinsam das Blatt zu wenden.

Mit Blick auf die „ehrgeizige“ globale Verpflichtung, bis 30 2030 Prozent der Land- und Meeresflächen zu schützen, warnte er: „Das Jahr 2030 rückt schnell näher, und erst 17 Prozent der Landfläche und gerade einmal 3 Prozent der Ozeane sind vollständig geschützt.“

„Wir haben uns noch nie einer solchen Herausforderung gestellt, aber ich bleibe optimistisch“, erklärte der Prinz. „Ich glaube, dass Dringlichkeit und Optimismus die Kraft haben, die notwendigen Maßnahmen herbeizuführen, um den Lauf der Geschichte zu ändern.“

„Ich bin Optimist, denn als Gründer der Earthshot-Preis, sehe ich die unglaublichen Beispiele für Ideen, Innovationen und Technologien, die die Kraft des Ozeans nutzen und gleichzeitig seine Vitalität schützen.“

Earthshot-Beispiele

Präsident William verwies auf vier Earthshot-Preisträger und Finalisten im Publikum. Von Sam Teiher und Gator Halpern von Korallen Vita Er sagte: „Ihr Team entwickelt bahnbrechende Hightech-Methoden, um Korallen bis zu 50-mal schneller wachsen zu lassen als in der Natur und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern.

Nach dem Gewinn des Earthshot-Preises finanzierten sie ein großes Restaurierungsprojekt vor der Küste von Grand Bahama und arbeiteten mit lokalen Experten zusammen, um über 20,000 Korallen zu züchten. Sie konzentrieren sich nun darauf, ihre schnell wachsenden Korallen in neue Regionen auszudehnen und den Tourismus in Gebiete mit frischen Korallenriffen zu fördern.

Er lobte auch Douglas Martin, Gründer des schottischen Biotech-Unternehmens MiAlgen : „Seine Arbeit in den letzten sechs Monaten, um die Abhängigkeit von wild gefangenem Fisch als primäre Quelle von Omega-3 zu beenden, hat 2.54 Millionen Wildfische gerettet, genug Abwasser recycelt, um 300 olympische Schwimmbecken zu füllen und enorme Mengen an CO 2 Emissionen.

„Nur eine Tonne ihrer Algen produziert so viel Omega-3 wie 620,000 Fische. MiAlgae ist nicht nur alternative Ernährung, sondern auch Klimatechnologie, Meeresschutz und nachhaltige Nahrungsmittelsysteme im großen Maßstab.“

Enric Sala taucht in Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala von National Geographic Unberührte Meere wurde als starker Verfechter des wissenschaftlichen Nutzens von Meeresschutzgebieten beschrieben. „Wenn Gemeinden Meeresgebiete schützen, erholen sich die Fischbestände, die Gesundheit der Ozeane verbessert sich und die Gewinne der angrenzenden Gemeinden steigen“, sagte Prinz William.

Pristine Seas hat bereits zur Einrichtung von 29 der größten Meeresschutzgebiete der Welt beigetragen, die eine Fläche von mehr als der doppelten Größe Indiens abdecken. Enric ist außerdem Teil des Teams hinter Sir David Attenboroughs unglaublichem neuen Film [Ozean]. Es ist das überzeugendste Argument für sofortiges Handeln, das ich je gesehen habe.

Attenborough-Inspiration

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

„Es ist einfach herzzerreißend zu sehen, wie menschliche Aktivitäten wunderschöne Meereswälder am Grund unserer Ozeane in karge Wüsten verwandeln“, fuhr der Prinz fort. „Für viele ist dies ein dringender Weckruf dafür, was in unseren Ozeanen vor sich geht, aber es kann nicht länger so bleiben, dass wir es aus den Augen und aus dem Sinn verlieren.“

Wie immer hinterlässt Sir David bei uns ein Gefühl des Optimismus, dass nicht alles verloren ist. Er glaubt, dass Veränderung möglich ist.

Handeln wir gemeinsam mit Dringlichkeit und Optimismus, solange wir noch die Chance dazu haben. Für die Zukunft unseres Planeten und der zukünftigen Generationen müssen wir auf die Worte von Sir David Attenborough hören: Wenn wir das Meer retten, retten wir unsere Welt.

