Widerstandsfähige Korallenriffe erfreuen Forscher

9: 04 Uhr

Durch die Kartierung der Korallenriffe im westlichen Indischen Ozean hat die Wildlife Conservation Society (WCS) mit Sitz in New York nach eigenen Angaben unerwartete Bereiche mit Klimaresilienz entdeckt, die Hoffnung für die Naturschutzbemühungen in der Region bieten könnten.

WCS Forscher identifizierten die Riffe, indem sie KI-Modelle mit Daten aus 1,000 bestehenden Feldstudien kombinierten. „Frühere Modelle waren grob und stützten sich oft nur auf wenige Temperaturvariablen“, sagt Dr. Tim McClanahan, wissenschaftlicher Leiter des Global Marine Programme des WCS.

„Unser Modell nutzt die volle Kapazität der globalen Umweltkartierung und des maschinellen Lernens und schafft neue Möglichkeiten, widerstandsfähige Riffe zu finden, die Schutz benötigen.“

Das WCS-Modell soll viele Umweltvariablen in kleinem Maßstab berücksichtigen, um eine detailliertere und vielfältigere Prognose für Korallenriffe zu liefern. Auf diese Weise stellt es strengere Vorhersagen früherer Modelle in Frage, darunter den Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) von 2023.

Bei einer Erwärmung von unter 1.5°C würden 70 Prozent der Riffe bis 5 voraussichtlich nur einen moderaten Rückgang von weniger als fünf Prozent bei der Korallenbedeckung und Artenvielfalt erleben – die Forscher warnen jedoch, dass die Korallenbedeckung bis Mitte des Jahrhunderts immer noch um 2050 Prozent zurückgehen könnte, wenn die Emissionen ungebremst weitergehen.

Möglicher Nutzen

Im neuen Modell wurden etwa 5 % der Korallenriffe identifiziert, die möglicherweise von den veränderten Bedingungen profitieren. Dies deutet auf potenzielle Rückzugsorte hin, in denen Korallen trotz der Erwärmung weiterhin gedeihen könnten.

„Bei unserer Arbeit haben wir herausgefunden, dass rund 30 Prozent der Riffe weltweit einem Temperaturanstieg von 1.5 Grad Celsius standhalten könnten“, sagte McClanahan. „Aber da diese Schwelle überschritten ist, wird erwartet, dass nur 15 Prozent der Riffe in einem Szenario ohne dringende Kohlenstoffminderung widerstandsfähig sind.“

„Das bedeutet, dass wir mit extremeren Modellszenarien rechnen müssen, wenn die Menschheit ihre Treibhausgasemissionen nicht jetzt reduziert.“

Die Forscher hoffen, dass ihre Modellierungsmethoden übernommen werden, um Wissenschaftlern weltweit dabei zu helfen, die Artenvielfalt präziser zu kartieren.

Die Forschung wurde vom US-Innenministerium und der US-Behörde für internationale Entwicklung unterstützt, die Feldarbeit wurde von der Western Indian Ocean Marine Science Association und der Bloomberg Ocean Initiative unterstützt. Die Studie ist veröffentlicht in der Zeitschrift Ecosphere.

