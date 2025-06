Sir David erinnert sich an gruseliges Erlebnis mit einem Taucherhelm

Sir David Attenborough ist mit 99 Jahren so relevant wie eh und je – mit seinem neuen Dokumentarfilm Ozean Streaming zur gleichen Zeit wie die UN-Ozeankonferenz startet heute (9. Juni) in Nizza.

Es scheint jedoch, dass der erfahrene Wildtierexperte und Naturschützer seine glanzvolle Karriere nie hätte genießen können, wenn eine frühe Außenübertragung eine andere Wendung genommen hätte.

In einem kürzlich aufgezeichneten Gespräch mit William, Prinz von Wales, in der Royal Festival Hall in London zur Werbung für den Film demonstrierte Attenborough, was fast 70 Jahre zuvor passiert war, als er zum ersten Mal vor der Kamera einen Taucherhelm ausprobierte – am Great Barrier Reef in Australien für die BBC.

Als er einen ihm geschenkten Helm im Goldfischglas-Stil aufsetzte, warnte ihn der Prinz, dass er ihn möglicherweise nicht wieder abnehmen könne.

Attenborough mit seinem Interviewer, Prinz William

„Das ist eine seltsame Sache“, stimmte Sir David zu, als er den Helm abnahm, „und als ich meinen zum ersten Mal aufsetzte, spürte ich plötzlich, wie mir das Wasser aus dem Mund lief“, fügte er hinzu und deutete auf seinen Mund.

„Ich dachte: ‚Das kann nicht stimmen.‘ Und als es ungefähr dort [seine Nasenlöcher] angekommen war, dachte ich: ‚Ich bin sicher „Das ist nicht richtig. Und natürlich, wenn dieses Ding auf Ihnen festgeschraubt ist, können Sie nicht atmen, Sie können sich nicht einmal Gehör verschaffen – wissen Sie, nehmen Sie es von mir runter!“

Glücklicherweise gelang es ihm, den Betreuern seine missliche Lage rechtzeitig mitzuteilen, doch der verständnislose Direktor verlangte daraufhin von Attenborough, ihm den Helm auszuhändigen, damit er dessen korrekte Verwendung demonstrieren könne.

Ich sagte: „Das ist ein Fehler.“ Er sagte: „Nein, schau, komm schon!“ Er zog es an, und ich bin froh, sagen zu können, dass er unter Wasser ging und sogar schneller wieder herauskam als ich, denn es wurde eigentlich ein Fehler an der Sache.“

Neue Welt

Prinz William bemerkte, dass es für Attenborough faszinierend gewesen sein muss, zu einer Zeit zu tauchen, als man vergleichsweise wenig über die Unterwasserwelt wusste, und einer der ersten Menschen zu sein, der sie sehen und darüber sprechen konnte.

„Nachdem Cousteau die Taucherlunge und das Gesichts-Maske"„Das war der Moment, in dem man plötzlich in eine neue Welt eintauchte“, stimmte Attenborough zu. „Man flog neben Fischen her, was ein außergewöhnliches Erlebnis war, und die Fische reagierten natürlich überhaupt nicht auf einen, weil sie noch nie zuvor etwas wie einen gesehen hatten.“

„Die Unterwasserkameraleute sind fantastisch. Es gibt Leute, die sind unter Wasser tatsächlich glücklicher als an Land.“

Als Prinz William Attenborough nach dem Zustand der Ozeane fragte, antwortete dieser: „Das Schreckliche ist, dass es vor Ihnen, mir und den meisten Menschen verborgen bleibt.

Als ich die Aufnahmen für diesen Film zum ersten Mal sah, war ich entsetzt darüber, was wir dem tiefen Meeresboden angetan haben. Es ist einfach unbeschreiblich schrecklich.

Wenn man an Land auch nur annähernd Ähnliches täte, wären alle in Aufruhr. Wenn dieser Film etwas bewirkt, wenn er auch nur das öffentliche Bewusstsein verändert, wird er sehr wichtig sein. Ich kann nur hoffen, dass die Zuschauer erkennen, dass etwas getan werden muss, bevor wir diesen großen Schatz zerstören.“

Ozean ist in den Kinos zu sehen und wird jetzt auf Disney+, Hulu und National Geographic gestreamt.

Auch auf Divernet: Prinz William „optimistisch“ über die Zukunft der Ozeane, Eindringlicher Attenborough-Film verurteilt Schleppnetzfischerei im Meeresschutzgebiet, Papierparks: „Zwei Drittel der MPAs wirkungslos“