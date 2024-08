„Rachsüchtiges“ Japan will Watson wegen Stinkbombenvorwürfen von 2010 verhaften  

Kapitän Paul Watson wurde von einem dänischen Gericht in Grönland dazu verurteilt, im Gefängnis zu bleiben, da bei ihm Fluchtgefahr besteht. Unterstützer des Walfanggegners sagen jedoch, dass dem erfahrenen Walfanggegner „das grundlegende Recht verweigert wurde, sich mit Beweisen zu verteidigen, und dass er eine erniedrigende Behandlung erdulden muss, die eher einem verurteilten Kriminellen angemessen wäre als einem Mann, der noch nicht vor Gericht stand.“

Watson wurde verhaftet als sein Schiff John Paul DeJoria hielten am 21. Juli zum Tanken in Grönland, einem autonomen Gebiet Dänemarks, an, wie bereits berichtet wurde auf Divernet. Seitdem befindet er sich in einem abgelegenen Internierungslager.

Mit seiner Mannschaft und 25 Freiwilligen war er auf dem Weg in den Nordpazifik, um Japans neuestes Walfangschiff abzufangen, die Kangei Maru.

Dänemark hatte erklärt, die Verhaftung stehe im Einklang mit einem internationalen Haftbefehl, den Japan gegen Watson wegen seiner Kampagne gegen die Walfangaktivitäten des Landes im Walschutzgebiet des Südpolarmeers erlassen hatte. Wenn das dänische Justizministerium dem formellen Auslieferungsersuchen Japans nachkommt, könnte ihm dort eine lange Gefängnisstrafe drohen.

Watson wurde in Handschellen zur Gerichtsverhandlung gebracht, die in einem Video gemacht von der Kapitän-Paul-Watson-Stiftung (CPWF) schien ihm Schmerzen zu bereiten. Obwohl die Anhörung auf Dänisch stattfand, wurde Watson angeblich die Dienste eines Dolmetschers verweigert, was einen Verstoß gegen dänisches Recht darstellt.

„Für mich ist es offensichtlich, dass Japan Rache sucht für die internationale Demütigung durch die Walkriege „Wir haben eine Fernsehserie gemacht, in der wir über unsere Aktionen gegen den illegalen Walfang berichten“, sagte Watson in einer Erklärung vor Gericht. „Aber meine beiden kleinen Jungs brauchen mich mehr als Japan seine Rache braucht.“

Walkriege wurde von Animal Planet und der Sea Shepherd Conservation Society, deren Gründer und CEO Watson war, produziert, um ihren Aktivismus gegen japanische Walfangexpeditionen zu dokumentieren. Die Serie lief ab 2008 sechs Staffeln lang und ist immer noch auf Streaming services.

Der Richter soll dem Gericht die Ansicht von Ausschnitten aus der Serie verweigert haben, in der behauptet wurde, die Japaner hätten Beweise gegen Watson gefälscht.

„Wenn dieses Beweismittel zugelassen wird, könnte es die Anklage der japanischen Behörden erheblich untergraben“, sagt die CPWF. Der Richter gab jedoch an, dass das Gericht lediglich den Auslieferungsantrag und nicht die zugrunde liegenden Anklagen geprüft habe.

Watsons Rechtsbeistand legte sofort Berufung gegen das Urteil des Richters ein, wonach Watson bis zum 5. September im Gefängnis bleiben solle, während das dänische Justizministerium über seine Auslieferung entscheide.

Kollision und Untergang

Der Haftbefehl gegen Watson scheint sich auf einen Vorfall im Südpolarmeer zu beziehen, der Anfang 2010 große Aufmerksamkeit erregte, als er Sea Shepherd, einer Organisation, mit der er nicht mehr verbunden ist.

Sea Shepherd Trimaran der Ady Gil, dessen Kapitän der neuseeländische Walfanggegner Peter Bethune war, war in eine Kollision mit dem japanischen Walfangschiff verwickelt. Shonan Maru 2Der Vorfall endete mit dem Ady Gil sinkt während des Schleppens.

Bethune bestieg später die Shonan Maru 2 den Kapitän des versuchten Mordes anzuklagen und ihm den Verlust der Ady Gilund wurde angeklagt, den Inhalt einer Flasche Buttersäure – eine Art Stinkbombe – über ein Besatzungsmitglied geworfen zu haben.

Bethune behauptete später, er habe den Untergang der Ady Gil auf Watsons Anweisung hin, um Publizität zu erlangen, eine Behauptung, die Watson bestreitet.

Protest zur Unterstützung von Paul Watson in New York Stadt diesen Monat (CPWF)

Nachdem Bethune in Japan fünf Monate im Gefängnis verbracht hatte, wurde er wegen Körperverletzung und Behinderung von Walfangschiffen verurteilt. Seine zweijährige Haftstrafe wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt und er wurde abgeschoben. Watson, der Mann, den er angeblich belastet hatte, wurde von Interpol als Person von Interesse geführt.

„Die Vorwürfe gegen Paul Watson basieren auf Fakten, die von den japanischen Behörden konstruiert wurden, um Paul Watsons Kampagne zu stoppen“, erklärten die Anwälte des Kapitäns, Julie Stage und Jonas Christoffersen, vor dem grönländischen Gericht.

„Paul Watson wird beschuldigt, mit Peter Bethune konspiriert zu haben, um ein Besatzungsmitglied der Shonan Maru, der sich nach Angaben der Japaner auf dem Deck des Schiffes befand, als die Stinkbombe das Schiff traf.

"Video zeigt, dass das Besatzungsmitglied entgegen den Behauptungen der Japaner nicht an Deck war, als die Stinkbombe das Schiff traf. Die Bilder zeigen auch, dass die Japaner kurz zuvor große Mengen Pfefferspray eingesetzt hatten, das die eigene Besatzung im Gesicht traf.

„Diese Videos zeigen, dass Japan Fakten erfunden hat, um Auslieferung und Verurteilung zu erreichen. Unser Team wird Animal Planet-Videos veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit verstehen kann, worum es in diesem Fall wirklich geht.“

Die Gesetzeslücke wird verschärft

Japans Walfangprogramm zu „wissenschaftlichen Forschungszwecken“ in der Antarktis wurde bis 2016 unter Verletzung eines Urteils des Internationalen Gerichtshofs fortgesetzt. Japan jagt in seinen eigenen Gewässern weiterhin Wale, und die Stiftung ist besorgt, dass das Land seine Aktivitäten in südlichen Gewässern wieder aufnehmen will.

"Auf der 2016 Internationale Walfangkommission „Bei dem Treffen ging Australien mit einer wegweisenden Resolution voran, die von 88 Nationen angenommen wurde und darauf abzielt, die Gesetzeslücke zu schließen, die es Nationen erlaubt, unter dem Vorwand wissenschaftlicher Forschung Wale zu töten“, heißt es in der Erklärung der CPWF.

„Obwohl die IWC große Fortschritte dabei gemacht hat, diese Gesetzeslücke zu schließen, besteht sie immer noch. Tragischerweise wurden von Japan im Südpolarmeer und in antarktischen Gewässern unter dem Deckmantel der Forschung über 15,000 Wale gejagt.“

Etwa 69,000 Menschen haben inzwischen eine CPWF-Petition unterzeichnet und forderte Dänemark auf, die Freilassung von Paul Watson anzuordnen.

