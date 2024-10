Wakatobi erweitert den Schutz der Korallenriffe

Wakatobi Tauchresort hat sein langjähriges Engagement für den Schutz und die Wiederherstellung von Korallenriffen um ein neues Programm zur Beurteilung der Riffgesundheit und die Einstellung der hauseigenen Meeresbiologin Julia Mellers erweitert.

Julia schloss sich der Wakatobi-Familie an, um ein laufendes Projekt zur Messung, Überwachung und Bewertung der Gesundheit der Korallenriffe im privaten Meeresschutzgebiet des Resorts zu starten.

Julia Mellers, die neue hauseigene Meeresbiologin des Wakatobi Dive Resorts, fotografiert Weichkorallen für das Programm zur Beurteilung der Riffgesundheit. Foto von Adrienne Gittus

Das Reef Health Assessment-Programm verwendet einen maßgeschneiderten Satz moderner Bildgebungs- und Datenanalysetechniken, die einen umfassenden Überblick über den Zustand eines Riff-Ökosystems geben.“Wir nutzen die neueste ökologische Theorie, Technologie und künstliche Intelligenz, um ein neuartiges Paket zur effizienten und robusten Messung der Riffgesundheit zu entwickeln.„, sagt Julia. „Dadurch können wir überwachen, wie es den Riffen von Wakatobi im gesamten Schutzgebiet geht, ohne dass wir nennenswerte Ressourcen für den Schutz der Riffe abziehen müssen."

Der Prozess kombiniert die Dokumentation im Wasser mit der Datenanalyse unter Verwendung von maschinellen Lernmodellen, um die Gesundheit der Riffe zu messen. Wenn sie nicht auf der Insel ist, erforscht sie neue Ansätze und Ideen zur Bewertung von Korallenriffen und hilft dabei, die wissenschaftliche Initiative von Wakatobi bekannt zu machen.

Julia und das Tauchteam haben außerdem mit einer eDNA-Untersuchung der Riffe begonnen.“Dabei werden in der Nähe des Riffs in unterschiedlichen Tiefen Meerwasserproben entnommen und gefiltert, um Umwelt-DNA (eDNA) einzufangen, die Organismen ins Wasser abgeben.”, erklärt Julia. „Die Proben werden nun in ein Labor gebracht, wo die DNA mithilfe von Sonden markiert und sequenziert wird, um die vorhandenen Arten zu identifizieren. Mit dieser Technik sollten wir in der Lage sein, Hunderte von Arten in nur einem Liter Meerwasser nachzuweisen. Das ist ein wirklich cooler Prozess.! "

Julia hat an der Universität Oxford Biologie studiert und ihren Master in Zusammenarbeit mit dem Australian Institute of Marine Science gemacht. Sie ist eine lebenslange Seglerin und begeisterte Taucherin.Ich habe mich für die Meeresbiologie entschieden, weil ich diese Forschung als ein wirkungsvolles Mittel ansehe, um die Menschen mit dem Planeten zu verbinden," Sie sagt. „Die Arbeit in einem so dynamischen Team hat uns schnell Fortschritte beschert. Das Wakatobi-Team hat sich außerdem als unschätzbare Quelle für Wissen über das lokale Ökosystem erwiesen.

Julia fügt hinzu: „Die Möglichkeit, innerhalb von hundert Metern von der Bibliothek zum Laptop zum Riff zu gelangen, ist das perfekte Rezept, um neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Es ist so aufregend, mit aufgeschlossenen Innovatoren zusammenzuarbeiten, die gerne neue Ansätze ausprobieren und Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten."

Wenn möglich, unterstützen Wakatobis Guides Julia auch bei der Entnahme von eDNA-Wasserproben an den Riffen von Wakatob, wo die Steinkorallen besonders robust sind. Foto von Adrienne Gittus

Wakatobis Collaborative Reef Conservation Program gilt weithin als bahnbrechende Initiative für einen selbsttragenden, gemeinschaftsbasierten Ressourcenschutz. Diese Initiative wurde von den Gründern des Wakatobi Resorts entwickelt, um eine proaktive Methode zum Schutz der Riffe und Meeresressourcen bereitzustellen. Ein Teil der Einnahmen aus den Einnahmen der Resortgäste wird mit der örtlichen Gemeinschaft geteilt, um einen nachhaltigen Lebensstil aufrechtzuerhalten und zu unterstützen, der Verantwortung und Respekt für das Ökosystem der Korallenriffe fördert.

Die neue hauseigene Meeresbiologin des Wakatobi Dive Resorts, Julia Mellers. Foto von Adrienne Gittus

Julia findet auch Wege, mehr Wissenschaft in das Taucherlebnis in Wakatobi einzubauen.“Je mehr Sie wissen, desto mehr fällt Ihnen auf," Sie sagt, "und welcher Ort könnte besser etwas über die Artenvielfalt und den Schutz der Riffe lernen als Wakatobi.“ Während ihres ersten Monats im Resort präsentierte Julia ein Programm zum Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Meeresüberwachung; außerdem hat sie einen maßgeschneiderten Kurs zur Meeresbiologie und zum Naturschutz in Wakatobi für Jugendliche und Teenager entwickelt, die während ihres Aufenthalts daran teilnehmen möchten.

Das Wakatobi Resort liegt auf einer kleinen Insel im Südosten von Sulawesi, Indonesien. Die Gäste genießen Concierge-Tauch- und Schnorchelservices mit exklusivem Zugang zu mehr als 40 Tauchplätzen in einem geschützten Meeresschutzgebiet, kombiniert mit Fünf-Sterne-Service, gehobener Küche, Spa-Services und direkten Charterflügen für Gäste ab Bali.

