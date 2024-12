Die Tauch-Wohltätigkeitsorganisation Diveheart DEMA ist Platin-Champion der Tauch-Community 2024

Diveheart, die international anerkannte gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Menschen aller Fähigkeitsstufen durch Sporttauchen widmet, erhielt den renommierten Auszeichnung „Platinum Diving Community Champions“ auf der Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) Show 2024. Diese Auszeichnung würdigt Divehearts herausragende Beiträge zu Inklusivität, Innovation und Ausbildung in der Tauchbranche.

Die Auszeichnung würdigt die bahnbrechenden Initiativen von Diveheart, darunter die adaptiven Tauchprogramme, die seit ihrer Gründung im Jahr 2001 Leben verändern, indem sie Menschen mit Behinderungen helfen, ihr Potenzial unter der Wasseroberfläche zu entdecken. Divehearts unermüdliches Engagement für die Förderung der Zugänglichkeit, die Ausbildung von Tauchlehrern und die Förderung einer unterstützenden Gemeinschaft inspiriert weiterhin Taucher und Nichttaucher gleichermaßen.

„Es ist eine Ehre, von DEMA als Platinum Diving Community Champion ausgezeichnet zu werden“, sagte Jim Elliott, Gründer und Präsident von Diveheart. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere Mission und ermutigt uns, weiterhin Barrieren in der Tauchwelt zu durchbrechen.“

Auf der DEMA Show in Las Vegas im November fand auch das Seminar von Diveheart statt, Ein besseres adaptives Tauchbriefing erstellen, ziehen ein großes und engagiertes Publikum an. Das von erfahrenen Tauchlehrern geleitete Seminar vermittelte praktische Werkzeuge und Strategien, um Tauchbriefings an die besonderen Bedürfnisse adaptiver Taucher anzupassen.

„Der Erfolg unseres Seminars unterstreicht das wachsende Bewusstsein und die Nachfrage nach adaptiver Tauchausbildung in der Branche“, sagte Elliott. „Wir freuen uns, dass die Community Best Practices annimmt, die das Tauchen für alle zugänglicher machen.“

Der DEMA Diving Community Champion Award

Während Diveheart diesen Meilenstein feiert, freut sich die Organisation darauf, ihre Reichweite durch innovative Programme, Partnerschaften und Einrichtungen wie ihr bevorstehendes Projekt „Deep Therapy Pool“, das die Möglichkeiten für adaptives Tauchen verbessern soll, zu erweitern.

Weitere Informationen zu Diveheart, seinen Programmen oder wie Sie die Mission unterstützen können, finden Sie auf der Website der Organisation. Website .