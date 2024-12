Besitzer eines Tauchshops zu 27 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Der Besitzer eines Tauchshops in Cornwall wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in 16 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern für schuldig befunden wurde.

Marc Bear, 38, erhielt ebenfalls ein Jahr verlängerten Freiheitsentzug, eine Anordnung zur Verhinderung sexueller Gewalt und wird sich lebenslang in das Register für Sexualstraftäter eintragen. Als er am 5. Dezember vor dem Truro Crown Court zur Urteilsverkündung erschien, teilte ihm Richter Carr mit, dass er für den Rest seines Lebens eine Gefahr für Kinder darstellen würde.

Bear leitete den One Stop Dive-Shop in Launceston. Das Unternehmen wurde im Dezember letzten Jahres gegründet und er war Mitte November nach Abschluss des Prozesses, in dem ihn eine Jury in zehn Fällen der Vergewaltigung, zwei Fällen der sexuellen Nötigung, zwei Fällen der Veranlassung oder Anstiftung eines Kindes zu sexuellen Handlungen und zwei Fällen der Veranlassung einer Person zu sexuellen Handlungen für schuldig befand, von seinem Amt als Geschäftsführer zurückgetreten.

Der Angeklagte wurde außerdem in zwei Fällen der Veranlassung oder Anstiftung eines Kindes zu sexuellen Handlungen, in einem Fall der Vergewaltigung und in einem Fall der sexuellen Nötigung für nicht schuldig befunden.

Nach seiner Verurteilung im November war Bear gewarnt worden, dass ihm eine Freiheitsstrafe bevorstünde, aber er bekam Kaution, um sich darauf vorzubereiten. Er war untergetaucht, wurde aber am nächsten Tag in Somerset aufgespürt, woraufhin der Richter ihm sagte, dass seine Flucht vor der Kaution „mir alles gesagt habe, was ich über Ihren Charakter wissen muss“.

„Dies war ein höchst beunruhigender Fall, in dem der Täter die Verletzlichkeit junger Menschen für seine eigene sexuelle Befriedigung ausgenutzt hat, und ich begrüße das Urteil des Richters“, sagte der Ermittlungsbeamte Det-Constable Tim Barbery aus Polizei von Devon und Cornwall's Einheit für den öffentlichen Schutz.

„Aufgrund der Art der Straftaten war dies eine langwierige Untersuchung, und die Stärke und Tapferkeit, die die Opfer bei der Unterstützung des Polizeifalls gezeigt haben, waren entscheidend. Ich hoffe, dass das heute verkündete Ergebnis ihnen ein wenig Abschluss bietet, damit sie beginnen können, nach vorne zu blicken.“

Auch auf Divernet: LEHRER WEGEN MÄSSIGUNG EINES AUSZUBILDENDEN INHAFTIERT, Gegen Youtube-Taucher wird Anklage wegen Kindesvergewaltigung erhoben, Tauchlehrer weist Vorwürfe sexueller Belästigung zurück, Behauptung eines Unterwasserkusses führt zur Verhaftung eines Tauchers