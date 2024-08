Tauchteam findet bemerkenswertes Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg in 1 m Tiefe

Das Wrack des Kreuzers HMS Hawke, von einem deutschen U-Boot versenkt U-9 zu Beginn des Ersten Weltkrieges, bei dem 524 Offiziere und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, wurde offenbar vor der Nordostküste Schottlands von den Wrackforschern von Lost in Waters Deep und dem technischen Tauchteam von Gasperados entdeckt.

Die Taucher warten darauf, dass die Royal Navy die Identität des Wracks anhand ihrer Aufnahmen offiziell bestätigt. HMS Hawke war eines der ersten britischen Kriegsschiffe, das im Ersten Weltkrieg etwa zehn Wochen nach Konfliktbeginn versenkt wurde.

Zeitgenössische Darstellung des Untergangs des deutschen Künstlers Willy Stoewer

Hawke ging am 15. Oktober 1914 während einer Patrouille in der Nordsee vor Aberdeen in weniger als acht Minuten unter, nachdem es von einem einzelnen Torpedo getroffen wurde.

Nach eingehender Untersuchung durch den in Stromness ansässigen Wrackjäger Kevin Heath von Lost in Waters Deep wurde das Wrack vom Tauchunterstützungsschiff Halton Charters aus lokalisiert. Clasina in einer Tiefe von 110 m, etwa 70 Meilen östlich von Fraserburgh.

Heath hatte die Aufzeichnungen aller anderen britischen Schiffe durchkämmt, mit denen Hawke vor dem Untergang kommuniziert haben könnte, sowie U-9Die Logs gaben Aufschluss darüber, wo Hawke der Zeitpunkt gewesen sein könnte, als der Torpedo abgefeuert wurde.

Das Team untersuchte zunächst eine Verstopfung, die in den 1980er Jahren von Fischern gemeldet worden war, und fand dort nichts außer dem Wrack der Hawke Es stellte sich heraus, dass es nur etwa eine halbe Meile entfernt lag.

Side-Scan-Sonar-Bild des Wracks (Lost In Waters Deep)

Das Tauchteam landete am 11. August vor Ort und berichtete, dass es vom guten Zustand des Wracks überrascht war, obwohl der Bug beim Aufprall auf den Meeresboden beschädigt worden war. Das Schiff lag auf der Steuerbordseite und wies nur minimale Meeresbewuchs auf seinen Oberflächen auf.

Hawke trug zwei 234-mm- und zehn 152-mm-Geschütze, dazu zwölf 6-Pfünder und vier 3-Pfünder sowie vier 457-mm-Torpedorohre. Die Geschütze wurden als zahlreich und makellos beschrieben, einige schienen sogar stellenweise noch reflektierende Teile zu haben.

Eine der 234-mm-Kanonen (Simon Kay)

Die Brückenausrüstung blieb an Ort und Stelle, ebenso wie der Kapitänsgang am Heck und Reste der Teakdecks. Viele der intakten Bullaugen lagen offen, was den plötzlichen Untergang widerspiegelte, und die Räume im Inneren enthüllten große Mengen Geschirr der Royal Navy.

Hawke war ein 118 m langer geschützter Kreuzer der Edgar-Klasse (mit verstärkter Panzerung), der von einem Paar Dreizylinder-Dreifachexpansionsmotoren angetrieben wurde. Sie wurde 1893 in Chatham Dockyard in Dienst gestellt und diente anschließend in der Mittelmeerflotte und dem International Squadron.

HMS Hawke

In 1907 Hawke trat der Home Fleet bei und im September 1911 zerschmetterte sie ihren Bug bei einer Kollision im Solent mit TitanischSchwesterschiff RMS olympisch, das erhebliche Schäden am Rumpf erlitt. Dem Kapitän des Kriegsschiffs wurde jedoch keine Schuld an dem Vorfall zugeschrieben.

HawkeDer ursprünglich umgedrehte Bug wurde beim Aufprall auf den Rumpf der Olympic zertrümmert und durch einen geraden Bug ersetzt.

Tauchteam findet bemerkenswertes Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg in 1 m Tiefe 110

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war die HMS Hawke schloss sich dem 10. Kreuzergeschwader an und nahm an Blockadeaufgaben zwischen den Shetlandinseln und Norwegen teil. Im Oktober 1914 wurde das Geschwader weiter südlich in der Nordsee eingesetzt, um einen kanadischen Truppenkonvoi vor einem deutschen Angriff zu schützen.

Der Streifenwagen hatte angehalten, um Post vom Endymion bevor sie ohne Zickzack weiterfuhr, um ihre Position wieder einzunehmen. Sie war noch immer außer Sichtweite des Rests der Staffel, als U-9 startete seinen tödlichen Angriff um 10.30 Uhr.

Wann Hawke wurde als vermisst gemeldet der Zerstörer Swift wurde von Scapa Flow aus losgeschickt, um sie zu finden, traf aber nur auf 22 Mann Besatzung auf einem Floß. Ein norwegischer Dampfer hatte inzwischen 49 weitere Männer aufgenommen und ein Überlebender erlag seinen Verletzungen, so dass insgesamt 70 Überlebende übrig blieben.

Clasina Zurück im Hafen (Lost In Waters Deep)

Die HMS Hawke Die Geschichte wird veröffentlicht auf Verloren im tiefen Wasser Site, auf der sich viele weitere Geschichten über Schiffbrüche dieser Art finden.

Die Gasperados teilen gerne die Details ihrer Expeditionen auf ihrer jährlichen technischen Tauchkonferenz Guz.tech. Der nächste findet am 30. November an der University of Plymouth statt und kann jetzt für 30 £ gebucht werden.

Auch auf Divernet: TAUCHER FINDEN AMPHIBISCHES SCHIFFWRACK IN 100 M TIEFE VOR CORNWALL, „Argonauten“ tauchen in 93 m Tiefe zur seit langem verschollenen HMS Jason, Die 100 besten Wracktauchgänge in Großbritannien, TAUCHER LÖSEN ZWEI U-BOOT-RÄTSEL