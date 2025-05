Taucherfunde: Meg Tooth in Florida, Bomben in Großbritannien

Das in Florida lebende Paar Kristina Scott und Chris Tidwell schrieb einen Leitfaden für Taucher, die im Golf von Mexiko nach prähistorischen Haifischzähnen suchen. Bei einem Ausflug mit einem Charterboot vor Venedig am 14. Mai fanden sie ein Exemplar, das ihrer Meinung nach selbst für Megalodon-Verhältnisse überdimensional ist.

Die Sicht war an diesem Tag schlecht, doch in einer Tiefe von etwa 9 Metern erkannte Scott die Form einer mit Seepocken bedeckten Zahnwurzel und konnte sie unversehrt aus dem Sediment ziehen. Sie stellte sich als etwa 16 Zentimeter lang heraus.

Obwohl Megalodonhaie vermutlich bis zu 18 Meter lang wurden und Zahnfunde in der Gegend keine Seltenheit sind, werden so große Exemplare laut dem Paar nur selten gefunden. In den 18 Jahren, in denen das von ihnen genutzte Charterboot im Einsatz war, wurden laut Scott vor dem jüngsten Fund nur drei Megalodonzähne dieser Größe gefunden.

Megalodons starben vor etwa 3.6 Millionen Jahren aus, die ältesten Fossilienfunde sind jedoch rund 20 Millionen Jahre alt. Neuere Forschungen legen nahe, dass diese Urhaie eher Zitronenhaien ähnelten als den Weißen Haien, mit denen sie traditionell verglichen werden.

Scott und Tidwell haben das Booklet gemeinsam geschrieben Ein Taucherhandbuch zum Auffinden von Megalodon-Zähnen in Venice, Florida. Scott lebt in St. Petersburg und ist im Gesundheitswesen tätig, produziert aber auch Korallenanker Taucherlogbücher und andere Waren, die hauptsächlich für Frauen entworfen wurden.

Mörsergranate in den Seen

Mörsergranate in Windermere gefunden

In Großbritannien wurde unterdessen eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg im Lake Windermere vom Freitaucher Michael McGoldrick entdeckt, der Teil des Teams war, das kürzlich in der BBC-Sendung Fundbüro in den Seen Tagesserie, in der einheimische Taucher versuchen, verlorene Gegenstände unter Wasser zu finden.

Der 40-Jährige aus Barrow wurde am 11. Mai zusammen mit anderen Tauchern vom TV-Produktionsteam gerufen, als er vor der Küste Cumbrias Speerfischerei machte, und fuhr mit seiner Neoprenanzug.

Michael McGoldrick auf einer Mission

Die kleine Bombe war ein Zufallsfund in der Nähe von Cockshott Point am Ostufer des Sees und nicht Teil der Suche der Sendungsmacher für ihre kommende zweite Staffel. Nachdem ein Unternehmen für Kampfmittelbeseitigung festgestellt hatte, dass sie innen hohl war, stellte sich heraus, dass sie keine Gefahr darstellte.

McGoldrick konnte das Modell später identifizieren und ein FFE-Zertifikat (Free From Explosives) erhalten, um den Sprengsatz in seiner Sammlung von Unterwasserfunden zu behalten. Er geht davon aus, dass in der Gegend wahrscheinlich noch weitere solcher Mörsergranaten gefunden wurden.

Taucher werden gewarnt, keine verdächtigen Sprengsätze zu berühren und solche Funde der Polizei zu melden.

Ure-Bombe war noch scharf

Die intakte Bombe im Ure (RC Xploration)

Eine weitere, viel größere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde kürzlich von einem ehemaligen Taucher gefunden, der seinen Sport aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Anders als der Fund in Windermere war diese Bombe über 2 Jahre lang scharf.

Adam Makewell aus Ripon erkundet mit seinem 14-jährigen Sohn Cameron die Flüsse in North Yorkshire mit einem ROV und manchmal einem kleinen Boot und teilt seine Erfahrungen auf YouTube as RC-Erkundung.

Als Cameron am Fluss Ure in der Nähe von Bishop Monkton einige neue Lichter testete, stieß er auf etwas, das er für einen Propangastank hielt.

Sein Vater schickte sein ROV hinunter und erkannte, dass es sich bei dem Objekt, das etwa 4 Meter tief lag, um eine Bombe handelte. Die Royal Engineers waren dafür bekannt, diesen Abschnitt des Flusses für Taucher zu nutzen. TAUCHERAUSBILDUNG während des Krieges.

Die erste Suche des EOD-Teams der Marine im Fluss Ure (RC Xploration)

Der Fund wurde der Polizei gemeldet. Ein Kampfmittelbeseitigungsteam der Royal Navy beobachtete die Aufnahmen der beiden und entsandte ein weiteres Team aus Glasgow. Da die Bombe nicht gefunden werden konnte, riefen sie die Makewells zur Hilfe. Aufgrund der durch starken Regen eingeschränkten Sicht konnten sie den Fundort jedoch nicht genau bestimmen.

Das EOD-Team kehrte später mit modernster Ortungsausrüstung zurück und fand den 500 kg schweren Sprengsatz, der rund 200 kg scharfen Sprengstoff enthielt. Da er sich in der Nähe eines bewohnten Gebiets befand, nutzten sie eine Hohlladung, um die Hülle aufzubrechen und den Sprengstoff zu entschärfen.

Das Gehäuse wurde zur weiteren Untersuchung mitgenommen, könnte aber in einem örtlichen Museum landen.

