Taucher und Schnorchler werden aufgefordert, sich mit Motion for the Ocean für britische Gewässer einzusetzen

Die Gewässer Großbritanniens sind bedroht, aber Taucher und Schnorchler haben jetzt eine wirkungsvolle neue Möglichkeit, etwas zu bewirken: Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, eine Initiative, die lokalen Behörden – sowohl im Landesinneren als auch an der Küste – dabei helfen soll, sinnvolle Maßnahmen zum Schutz der blauen Ozeane zu ergreifen, hat ein brandneues Online-Toolkit herausgebracht, das allen Tauchern, Schnorchlern und anderen Wassernutzern zur Verfügung steht, die sich engagieren möchten.

BSAC, eine führende Stimme der britischen Tauchergemeinschaft, unterstützt diese Initiative gemeinsam mit Motion for the Ocean und ruft alle Taucher – unabhängig von ihrer Ausbildung – zum Handeln auf. Das Toolkit bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Einzelpersonen, Tauchclubs und der Tauchbranche hilft, sich bei ihren lokalen Gremien zu engagieren und Veränderungen voranzutreiben.

Was ist ein „Antrag für den Ozean“?

Ein Antrag für den Ozean ist eine formelle Verpflichtung eines Rates, die entscheidende Rolle des Ozeans anzuerkennen und konkrete Maßnahmen zu seinem Schutz zu ergreifen. Wird ein Antrag für den Ozean angenommen, verpflichtet sich der Rat, die Wiederherstellung der Ozeane in seine Politik und Entscheidungsfindung einzubeziehen und sicherzustellen, dass die Gesundheit der Ozeane in Bereichen wie Planung, Wirtschaftsentwicklung und Bildung Priorität hat.

Mit der Verabschiedung eines Antrags verpflichten sich die Räte zu acht Zusagen, darunter:

✔️ Einbettung der Ozeanwiederherstellung in alle strategischen Pläne und Entscheidungen

✔️ Unterstützung des Meeresschutzes und Verbesserung der Wasserqualität

✔️ Sicherstellen, dass die Auswirkungen auf die Flüsse und Meere Großbritanniens bei der lokalen Planung berücksichtigt werden

✔️ Steigerung des Meereswissens und der öffentlichen Beteiligung

✔️ Aufforderung an die Regierung, den Zustand der Ozeane bis 2030 zu verbessern

Die Unterstützung der Öffentlichkeit ist entscheidend – um Maßnahmen ergreifen zu können, müssen die Stadträte wissen, dass ihren Gemeinden gesunde, blaue Flächen am Herzen liegen.

Was ist im Toolkit enthalten?

✔️ Eine gebrauchsfertige E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Stadträten

✔️ Anleitung zum Verfassen effektiver Nachrichten, um Ergebnisse zu erzielen

✔️ Ratschläge für Vereine, die ihre Ratsmitglieder zu einem Schnuppertauchen einladen, um die Bedeutung gesunder Gewässer hervorzuheben

Die Teilnahme ist ganz einfach – und Sie müssen kein Experte sein!

Sie müssen kein Meeresschutzexperte sein oder alle wissenschaftlichen Kenntnisse besitzen – Ihre Leidenschaft für den Schutz Ihrer geliebten Gewässer reicht aus. Das Toolkit macht es Ihnen leicht: Es enthält vorgefertigte Ressourcen und klare Schritte. BSAC und Motion for the Ocean stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite! Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sind Sie nicht allein.

Emily Cunningham MBE, Mitbegründerin von Motion for the Ocean, sagte: "Taucher und Schnorchler erleben die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung hautnah. Motion for the Ocean gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, um ihre Bedenken durch die Zusammenarbeit mit ihren Gemeinden in die Tat umzusetzen. Jede E-Mail, jedes Gespräch und jeder Schritt trägt dazu bei, eine gesündere Zukunft für britische Gewässer zu sichern.“

Katherine Knight, Vorsitzende des BSAC für Umwelt und Nachhaltigkeit, sagte: „Dies ist eine fantastische Initiative. Emily hat Kommunen im ganzen Land das Thema ‚Meeresdenken‘ nahegebracht, und das zahlt sich bereits durch die große Akzeptanz und das Engagement für den Antrag auf Meeresschutz aus. Egal, ob Sie am Meer oder im Landesinneren leben, Sie können Ihre Gemeinde ermutigen, das Thema Meer in ihre Gespräche und Entscheidungen einzubeziehen.“

Lokale Behörden spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz unserer Flüsse und Meere. Sie benötigen jedoch die Unterstützung der Öffentlichkeit, um dem Schutz Priorität einzuräumen. Durch aktives Engagement können Taucher Entscheidungen, die die Gewässer, die sie lieben, direkt beeinflussen.

Um auf das Toolkit zuzugreifen und etwas zu bewirken, klicken Sie auf HIER.