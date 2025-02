Erste nationale Umfrage: Unterschiedliche Stimmen beeinflussen Klimaschutzmaßnahmen

Am Montag, 3. Februar 2025, Taucher für das Klima wird eine landesweite Umfrage starten, um die Tauchgemeinschaft zu ermutigen, ihre gemeinsamen Erfahrungen zu teilen.

Taucher stehen an vorderster Front des Klimawandels und erleben aus erster Hand, wie sich Riffe, Kelpwälder und das Meeresleben durch die Erwärmung der Ozeane und extreme Bedingungen verändern. erstes Malgibt eine landesweite Umfrage Tauchern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Perspektiven zum Klimawandel auszutauschen. Die Ergebnisse sollen in wichtige politische Empfehlungen einfließen.

Die Umfrage wurde von Forschern der University of Queensland, der RMIT University, der University of Tasmania und der University of North Carolina in Zusammenarbeit mit Taucher für das Klima,—ist die erste ihrer Art, die die Erkenntnisse von Tauchern zu Klimaauswirkungen, Einstellungen und Maßnahmen erfasst. Mit dem Ziel, im Februar 2,000 Antworten zu erhalten, werden die Ergebnisse der Umfrage in einen Bericht einfließen, der die Herausforderungen beleuchtet, vor denen vom Meer abhängige Gemeinschaften stehen, und die Rolle, die Taucher bei der Förderung von Klimalösungen spielen können.

Durch ihre Teilnahme können Taucher wichtige politische Diskussionen mitgestalten und sich für einen stärkeren Schutz unserer Meeresumwelt einsetzen. Als Bonus haben die Umfrageteilnehmer auch die Chance, Preise von meeresliebenden Sponsoren zu gewinnen.

Leitender Forscher und Gründer und CEO von Taucher für das Klima, sagt Dr. Yolanda Waters, „Taucher sind direkte Zeugen der Realität des Klimawandels. Doch trotz ihrer tiefen Verbundenheit mit dem Ozean sind die Stimmen der Taucher in den nationalen Klimadiskussionen weitgehend abwesend. Diese Umfrage soll das ändern.“

Dr. Waters betont, dass die Erfahrungen von Tauchern aussagekräftige und realistische Einblicke in den Zustand unserer Ozeane bieten. „Entscheidungsträger müssen verstehen, was unter der Oberfläche passiert, und die Rolle anerkennen, die Taucher bei der Gestaltung von Klimalösungen spielen können. Diese Umfrage wird dazu beitragen, dass ihre Ansichten Gehör finden.“

Die Ergebnisse der Umfrage werden in einem öffentlichen Bericht zusammengefasst, der im weiteren Verlauf dieses Jahres veröffentlicht wird und Empfehlungen zur Unterstützung der Meeresindustrie, der Küstengemeinden und der Bemühungen zum Meeresschutz enthält.

Nehmen Sie an der Umfrage hier teil: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Taucher fürs Klima – Eine von der Gemeinschaft geleitete Initiative, die aus Sporttauchern, Freitauchern, Berufstauchern, Schnorchlern, Sea Rangern, Unterwasserfotografen, Tourismusunternehmen, Wissenschaftlern und Reiseführern besteht. Sie befähigt Taucher, sich für den Klimaschutz einzusetzen, indem sie ihre einzigartigen Erfahrungen aus erster Hand mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Meeresumwelt teilen.

Nationale Taucherumfrage 2025 – Taucher für das Klima haben sich mit führenden Forschern zusammengetan, um die erste offizielle nationale Umfrage durchzuführen, in der die Wahrnehmung und Erfahrungen von Tauchern in Bezug auf den Klimawandel abgefragt werden. Dies wird die allererste wissenschaftliche Studie sein, in der reale persönliche Erfahrungen mit dem Klimawandel unter Wasser gesammelt und darüber berichtet werden.