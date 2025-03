Tauchen im Mittelmeer in diesem Sommer? Lesen Sie am besten dies

“Many people don't realise that spring is actually the sweet spot for summer-Urlaub bookings,” says Dawn Morwood, co-director of the Federwegs company Cheap Deals Away.

Obwohl sie keine Spezialistin für Tauchreisen ist, könnten die Ratschläge ihres Unternehmens Tauchern aus Nicht-EU-Ländern, die eine Tauchreise im Mittelmeer oder anderswo in Europa planen, Geld und Stress ersparen – bis hin zur Auswahl des besten Wochentags für den Abflug.

“While everyone else is focused on their Easter plans, you could be securing amazing summer deals that won’t be available in a few months,” says Morwood. “For summer Federwegs, April is your golden window. Our data shows that booking international flights in mid-April typically saves travellers between £200-£300 compared to booking in June.

„Buchen Sie Abflüge für Dienstag oder Mittwoch – diese Flüge unter der Woche können bis zu 20 % günstiger sein als Abflüge am Wochenende.“

Anders als bei Flügen sinken die Hotelpreise oft kurz vor dem Reisedatum. „Der beste Zeitpunkt für Hotelbuchungen im Sommer ist 3–4 Wochen vor der Reise“, sagt Morwood. „Viele Hotels geben in dieser Zeit nicht verkaufte Zimmer zu reduzierten Preisen frei.“

Beliebte Küstenziele wie die griechischen Inseln sollten Sie allerdings 2-3 Monate im Voraus buchen, da sie im Juli und August schnell ausgebucht sind. „Eine frühere Buchung garantiert nicht nur die Verfügbarkeit, sondern bringt oft auch Frühbucherrabatte mit sich.“

"Tote Wochen"

Die letzten beiden Augustwochen und die erste Septemberwoche böten insbesondere bei Reisezielen am Mittelmeer „unglaubliche Gelegenheiten“, denn solange das Sommerwetter anhält, können die Preise im Vergleich zu den Spitzenpreisen im August um bis zu 30 Prozent sinken, sagt Morwood.

Every summer has “dead weeks” in which bookings naturally dip, she reveals. “The week of 26 June and the first week of July often see lower booking rates. These weeks fall between typical school-Urlaub dates, making them perfect for travellers without children.”

Richten Sie jetzt Preisalarme für Ihre bevorzugten Reiseziele ein, auch wenn Sie noch nicht buchen möchten, empfiehlt Morwood. „So können Sie ein gutes Angebot erkennen, wenn Sie eines sehen, und typische Preismuster für Ihr ausgewähltes Reiseziel verstehen.“

Richten Sie Preisalarme für Ihre bevorzugten Reiseziele ein

“The key is to think in layers: book your flights during spring's golden window, target those quieter ‘dead weeks’ if you can Federwegs then, and consider the advantages of late August or early September Federwegs. By combining these strategies, you’re saving money while also setting yourself up for a much more enjoyable Urlaub without the peak-season stress.”

ETIAS und EES

Morwood möchte Reisende auch an die neuen Vorschriften erinnern, die die Grenzsicherheit modernisieren und die Einreiseverfahren vereinfachen sollen und die im zweiten Halbjahr 2025 für Taucher aus Nicht-EU-Ländern in Kraft treten, die auf den europäischen Kontinent reisen.

“Many countries are adopting electronic Federwegs-authorisation systems and biometric data collection to enhance security and efficiency,” she says. “These measures aim to reduce identity fraud, prevent visitors from staying too long in a country and provide more streamlined border experiences.”

Sie legen den Reisenden auch eine größere Verantwortung auf, die Anforderungen vor der Ankunft einzuhalten.

The European Travel Information & Authorisation System (ETIAS) is a mandatory electronic travel authorisation for non-EU passport-holders visiting any of the 30 Schengen countries for short stays (up to 90 days). Travellers must apply Online before departure, providing accurate passport details, employment status, travel history and other information.

Die meisten Anträge werden innerhalb von Minuten bearbeitet, manche können jedoch bis zu einem Monat dauern, wenn zusätzliche Informationen oder ein Interview erforderlich sind. Das ETIAS ist drei Jahre gültig oder bis der zugehörige Reisepass abläuft. Es kostet 7 Euro und ist für unter 18-Jährige und über 70-Jährige kostenlos.

Fingerabdrücke und Gesichter

Meanwhile the updated Entry/Exit System (EES) replaces manual passport-stamping with an automated digital record of entries and exits for all non-EU travellers entering Schengen countries for short stays. “This system will collect biometric data, including fingerprints and facial images, to track visa-free and visa-required stays,” says Morwood.

Das System wird Personen, die sich über die zulässige Aufenthaltsdauer im Land hinaus aufhalten, automatisch kennzeichnen. Auch wenn es darauf ausgelegt ist, mit der Zeit die Sicherheit zu verbessern und Warteschlangen zu verkürzen, könnte es anfangs zu Verzögerungen bei der Einreise kommen, sagt sie.

„Um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft, beantragen Sie Ihr ETIAS frühzeitig – ich würde sogar empfehlen, es zur Hand zu haben, bevor Sie überhaupt Hotels und Flüge buchen“, sagt Morwood. „Sie müssen sich merken, wann das ETIAS abläuft, damit Sie rechtzeitig einen neuen Antrag stellen können.“

Für Reisen in die meisten EU-Länder muss Ihr Reisepass nach wie vor mindestens sechs Monate über den geplanten Aufenthalt hinaus gültig sein. Weitere Informationen finden Sie unter Günstige Angebote entfernt oder auf der EU-Website.

