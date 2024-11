Emperor Divers gibt neue Partnerschaft mit Bilikiki Cruises bekannt

Führendes Liveaboard Urlaub Unternehmen Kaiser Taucher und Bilikiki Cruises mit Sitz auf den Salomonen haben sich zusammengeschlossen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Emperor seinen neuen Partner einem globaleren Publikum bekannt machen und dabei dessen großen Kundenstamm und guten Ruf auf dem Markt nutzen. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch einen Teil der Betriebs- und Entwicklungsarbeit übernehmen.

Bilikiki ist ein alteingesessenes und hoch angesehenes Unternehmen, das seinen Gästen seit den 1980er Jahren auf den Salomonen wundervolle Taucherlebnisse beschert. Als eines der wenigen Unternehmen, das in dieser Region tätig ist, sind sie zweifellos Experten darin, ihren Gästen in diesem Teil der Welt erstklassige Urlaube zu bieten.

Kaiser Bilikiki

Die Geschichte von Emperor reicht bis in die frühen 1990er Jahre zurück, als das Unternehmen mit dem Betrieb von Tauchzentren in Ägypten begann, heute jedoch über eine Flotte von Tauchsafaris im Roten Meer, in Indonesien und auf den Malediven verfügt.

Die neue Partnerschaft wird eine ideale Verbindung sein, da beide Unternehmen ähnliche Philosophien teilen.

Alex Bryant, CEO von Emperor Divers, sagte: „Wir freuen uns sehr, Bilikiki in der Emperor-Familie willkommen zu heißen. Unsere Organisationen passen gut zusammen, da beide einen sehr treuen Kundenstamm haben und für ihren hervorragenden Kundenservice bekannt sind.

„Wir sind überzeugt, dass wir durch den Zusammenschluss unserer Kräfte dazu beitragen können, das überaus beliebte Produkt Bilikiki weiterzuentwickeln und unseren Stammgästen ein neues Tauchgebiet näherzubringen.“

Das großzügige Sonnendeck auf der Emperor Bilikiki

„Für uns ist das ein sehr spannendes Arrangement. Wir sind an unseren drei derzeitigen Zielorten am Roten Meer, in Indonesien und auf den Malediven gut etabliert, aber dieses neue Arrangement gibt uns eine großartige Chance, uns weiterzuentwickeln, die Salomonen zu erkunden und neue Taucherfahrungen zu sammeln.

Der Geschäftsführer von Bilikiki Cruises, Sam Leeson, fügte hinzu: „Wir freuen uns, diese neue Geschäftsbeziehung mit Emperor Divers eingegangen zu sein. Die Chance, mit einer so bedeutenden Organisation in der Liveaboard-Branche zusammenzuarbeiten, ist eine großartige Chance für uns.“

„Am täglichen Betrieb von Bilikiki wird sich nur wenig ändern, da unsere bestehenden Mitarbeiter die großartige Arbeit, die sie seit Jahren leisten, weiterführen werden. Es bietet jedoch eine hervorragende Gelegenheit, unser wunderschönes Boot bekannt zu machen und hoffentlich neue Besucher zu gewinnen, die das magische Tauchen auf den Salomonen erleben möchten.“