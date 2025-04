Ende einer Ära – Anne Hasson gibt ihren Rücktritt von Aggressor Adventures bekannt

Anne Hassons 41-jährige Karriere bei Aggressor Adventures erstreckte sich von für Ihre privaten Foto Profi und Crewmitglied an Bord der Original Cayman-Aggressor Scuba Liveaboard zum Vizepräsidenten und Marketingdirektor für das weltweite Abenteuer Federwegs Unternehmen.

Im April 2025 wird Hasson ihre Arbeit bei Aggressor Adventures beenden, da sie sich Zeit nimmt, ihre Leidenschaft für die Unterwassererkundung zu teilen und Federwegs mit Familie und Freunden.

Hassons Liebe zum Tauchen und sein Dienst in der Federwegs Die Branche begann am 9. November 1984, als sie ihren Ehemann, Kapitän Wayne Hasson, auf dem ersten Aggressor-Charter begleitete, um die Unterwasserwelt der Cayman Islands zu erkunden. Sie ist seit über 40 Jahren im Unternehmen tätig und hat dessen Wachstum von einem Tauchboot zu einem weltweiten Abenteuerunternehmen mit Tauchen, Wildtieren und für Ihre privaten Foto Safaris, Vogelbeobachtung, Flusskreuzfahrten, Wildtiere für Ihre privaten Foto Safaris sowie Kultur- und Umwelttouren.

Anne Hasson feiert ihren Ruhestand

Neben ihren beruflichen Erfolgen war Hasson eine Pionierin in der Tauchreisen Industrie und den Erhalt von Naturwundern für zukünftige Generationen. Sie wurde 2010 in die Women Divers Hall of Fame aufgenommen, ist Vorstandsmitglied der Sea of ​​Change Foundation und SSI Platinum Pro5000 Diver. Diesen September wird sie in die renommierte International Scuba Diving Hall of Fame auf den Cayman Islands aufgenommen – zurück dorthin, wo alles begann.

„Es war mir eine Freude, in den letzten 18 Jahren mit Anne Hasson zusammenzuarbeiten. Ihr Engagement und ihre Arbeitsmoral sind die besten, die ich in all meinen Jahren im Geschäft je erlebt habe, und ich danke ihr für alles, was sie zu diesem Unternehmen beigetragen hat, während sie in ihren wohlverdienten Ruhestand geht. Federwegs und Freizeit“, sagt Wayne Brown, Eigentümer und CEO von Aggressor Adventures.

Als Vizepräsident von Aggressor-AbenteuerHasson leitete die Abteilungen Reservierungen, Marketing und Werbung und wahrte die Integrität und das Image der Marke und Corporate Identity des 41 Jahre alten Unternehmens.