Explorer Ventures – Korallen schützen, Tauchgang für Tauchgang

Sonnendurchflutete Decks, lebendige Korallengärten und eine Schiffsladung leidenschaftlicher Taucher machten die jüngste RumPowered Research Expedition an Bord Explorer Ventures' Turks & Caicos Explorer II ein für die Bücher. Diese Turks and Caicos Reef Fund Die Reise war nicht nur ein Urlaub mit Übernachtung an Bord, sondern ein praxisorientiertes Meeresforschungsabenteuer, das von einem Ziel angetrieben wurde.

Unter Wasser beobachteten die Taucher nicht nur; sie leisteten ihren Beitrag. Die Teilnehmer des TC Reef Fund vertieften sich eine Woche lang in die Korallenriffforschung: Sie lernten, Korallenarten zu identifizieren, Anzeichen von Krankheiten zu erkennen, Fischpopulationen zu überwachen und sogar Behandlungen zur Unterstützung notleidender Kolonien durchzuführen. Durch die Kombination von Bildung und Handeln trug jeder Taucher aktiv zum Aufbau der Widerstandsfähigkeit des Riffs bei – und wurde mit jedem Tauchgang Teil der Lösung.

Einer der inspirierendsten Momente für die Gruppe war der Besuch der Korallenaufzuchtstation The Dome in der Nähe von Northwest Point. Jeder Taucher an Bord half beim Reinigen von Korallenleitern, beim Neuverbinden von Stützstrukturen und beim Umlagern gesunder Fragmente. Auf diese Weise geben Taucher empfindlichen Korallen bessere Chancen zu gedeihen.

Taucher macht sich Notizen bei einem Rifftauchgang

Warum dies wichtig ist

Während die Forschungsreise von RumPowered voller pulsierendem Meeresleben und inspirierender Teamarbeit war, wurde auch deutlich, wie wichtig diese Art der Naturschutzarbeit geworden ist.

Tauchgänge vor East Caicos boten einen Echtzeit-Einblick in die Belastungen, denen die Korallenökosysteme ausgesetzt sind, und unterstrichen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung, Wiederherstellung und des Schutzes der Riffe in einem sich schnell verändernden Ozean.

Diese Art der gemeinschaftsbasierten Arbeit im Wasser ist für den Schutz der Riffe unerlässlich. Da die Wissenschaftler überlastet sind, helfen ausgebildete Bürgertaucher, kritische Lücken in der Überwachung, der Früherkennung von Krankheiten und der direkten Intervention zu schließen. Und die Wirkung endet nicht mit dem Ausflug – Taucher kehren informierter, engagierter und besser gerüstet nach Hause zurück, um sich in ihren Gemeinden und an allen Tauchplätzen für den Schutz der Riffe einzusetzen. So wird lokales Handeln zu einer Kraft für globalen Wandel.

Vermessung der Riffe von East Caicos

Dive Green: Nachhaltigkeit, die sich zeigt

Diese Expedition war auch ein Beispiel für die Tauchen Sie grün ein Versprechen in die Tat umsetzen. Im Rahmen ihres anhaltenden Engagements für den Meeresschutz unterstützt die Flotte lokale gemeinnützige Organisationen wie den TC Reef Fund, um die Gesundheit, Wiederherstellung und Forschung der Riffe aktiv zu fördern.

Von der Aufklärung der Gäste über Green Fins Von bewährten Praktiken und der Verwendung riffsicherer Produkte bis hin zur Erfassung von Untersuchungsdaten und der Unterstützung bei der Erhaltung von Korallenaufzuchtanlagen – jeder Aspekt der Reise spiegelte unsere Umweltwerte wider. Alle an Bord verließen die Reise nicht nur mit unglaublichen Taucherinnerungen, sondern auch mit neuen Fähigkeiten und Kenntnissen, die sie bei jedem zukünftigen Tauchgang mitnehmen werden.

Korallenfragmente helfen bei der Wiederherstellung der Riffe vor East Caicos

Unterstützen Sie gemeinsam mit Explorer Ventures den Schutz der Riffe

Der Korallenschutz auf den Turks- und Caicosinseln wäre ohne die Führung und das Fachwissen der Turks- und Caicos-Rifffonds. Ihre kontinuierliche Arbeit zur Korallenrestaurierung, Aufklärung der Bevölkerung und zum Schutz der Ozeane hat auf den Inseln und darüber hinaus weiterhin einen spürbaren Einfluss. Explorer Ventures unterstützt diese Mission mit Stolz – und lädt Sie ein, es ihnen gleichzutun. 2026 wird es wahrscheinlich eine weitere Gelegenheit für Taucher geben, sich als Bürgerwissenschaftler zu engagieren! Behalten Sie @explorer.ventures @explorerventures & @tcreef_fund für kommende Reisen im Auge!

Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II war die Operationsbasis

Foto Credits: Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund